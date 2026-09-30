Au fost înregistrate 96 de voturi „pentru”, unul împotrivă şi şase abţineri, potrivit Agerpres. Camera Deputaților este, însă, camera decizională. Dacă va trece și de votul din Cameră, atunci legea va merge pentru promulgare la președintele Nicușor Dan.

„Prestatorii de servicii de plată care operează ATM au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor, prin interfaţa acestora, opţiunea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea în numerar, indiferent dacă terminalul este operat direct de prestatorul emitent al cardului sau de un furnizor de servicii de retragere de numerar prin ATM. Obligaţia se aplică în beneficiul tuturor utilizatorilor cardurilor emise de prestatorii de servicii de plată care desfăşoară activitate pe teritoriul României. (...) Obligaţia introducerii unei sume personalizate se aplică în limitele disponibilului existent în automatul bancar şi al structurii bancnotelor disponibile, precum şi ale limitelor tehnice şi de securitate aplicabile operaţiunii. Aceste din urmă limite trebuie să fie obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi aplicate în mod identic utilizatorilor aflaţi în situaţii comparabile”, stipulează proiectul de lege.

Încălcarea acestei obligaţii de către prestatorii de servicii de plată constituie contravenţie în situaţia în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

Ce urmăresc iniţiatorii proiectului

Iniţiatorii proiectului, un grup de parlamentari PSD, AUR, UDMR, USR şi ai minorităţilor naţionale, consideră că prin această obligaţie se asigură un tratament egal pentru utilizatorii cardurilor emise de prestatori de servicii de plată autorizaţi să desfăşoare activităţi pe teritoriul României, eliminându-se diferenţele de acces la funcţionalităţile de retragere numerar determinate exclusiv de emitentul cardului utilizat.

Potrivit expunerii de motive, limitarea existentă la numeroase ATM-uri nu este determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operaţiunii, ci de configuraţia interfeţei utilizate pentru anumite categorii de carduri, iar utilizatorii, deşi suportă un cost pentru aceste servicii, sunt obligaţi să aleagă între valorile prestabilite.

Proiectul merge la Camera Deputaţilor

„Proiectul va conduce la creşterea gradului de protecţie a consumatorilor de servicii financiare, consolidarea dreptului de a dispune liber de fonduri aflate în conturile de plăţi, eliminarea diferenţelor de tratament între utilizatorii diferiţilor prestatori de servicii de plată, creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor de retragere numerar, consolidarea încrederii în serviciile de plată şi în funcţionarea pieţei serviciilor financiare. Actul normativ este compatibil cu principiile care guvernează piaţa serviciilor de plată în Uniunea Europeană, protecţia utilizatorilor, accesul echitabil la servicii, transparenţa şi tratamentul nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.