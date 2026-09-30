Nicușor Dan, președintele României: „Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări. Iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală”.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru prima oară după Revoluție, s-au îndeplinit condițiile constituționale pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. Dar legea nu îl obligă. Nicușor Dan a declarat că vrea să facă o nouă desemnare de premier. Surse politice spun că cele mai mari șanse pare să le aibă un premier independent și revine în discuții numele lui Alexandru Nazare. Asta deși președintele are, teoretic, pe masă și o propunere de la PSD - pe Sorin Grindeanu. Surse din PSD spun că ar accepta chiar și un prim-ministru independent, dar nu cu miniștri tehnocrați, ci politici - de la PSD și, eventual, alte partide. Cei din USR, prin vocea lui Dominic Fritz, au cerut alegeri anticipate. Liberalii sunt mai temperați și spun că vor discuta în partid orice propunere vine de la Președinte. Iar cei din UDMR spun că vor face în continuare „naveta” între PNL, USR și PSD ca să găsească împreună o soluție, fără să fie nevoie de voturi de la AUR sau SOS”.

Nicușor Dan i-a îndemnat pe politicieni să aibă până luni ședințe ca să vină cu o majoritate la Cotroceni. Până în acest moment, nicio formațiune nu a anunțat o întâlnire oficială”.