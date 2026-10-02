Sfântul Ciprian a trăit în timpul împăratului Dioclețian, în perioada 284-305. Potrivit relatărilor despre viața sa, înainte de convertirea la creștinism, acesta era cunoscut drept filosof, practicant al magiei și slujitor al zeului păgân Apollo, în Antiohia Siriei, conform crestinortodox.ro.

Cum a renunțat Sfântul Ciprian la vrăjitorie

Potrivit tradiției creștine, schimbarea din viața Sfântului Ciprian a avut loc după întâlnirea cu o tânără creștină pe nume Iustina.

Un tânăr păgân, Aglaid, s-ar fi îndrăgostit de Iustina și, după ce aceasta i-a respins cererea în căsătorie, i-ar fi cerut ajutorul lui Ciprian. Acesta ar fi încercat, prin practicile sale, să o determine pe Iustina să accepte iubirea lui Aglaid.

Relatarea hagiografică spune că încercările au eșuat, deoarece Iustina s-ar fi apărat prin rugăciune, post și semnul Sfintei Cruci. În fața acestei situații, Ciprian ar fi ajuns să își recunoască rătăcirea și să renunțe la practicile păgâne.

Ulterior, s-a convertit la creștinism și a fost botezat. A devenit preot, iar mai târziu episcop. Tradiția creștină îl prezintă astfel drept un exemplu de convertire și de renunțare la viața pe care o dusese înainte.

Sfântul Ciprian a fost martirizat pe 2 octombrie 304, împreună cu Sfânta Iustina. Cei doi sunt prăznuiți în calendarul ortodox în aceeași zi.

Unde se află moaștele Sfântului Ciprian

În tradiția populară și religioasă, Sfântul Ciprian este asociat cu îndepărtarea farmecelor și a vrăjilor, legătura fiind pusă tocmai pe seama trecutului său și a convertirii la creștinism.

În București se află Biserica Sfântul Ciprian – Zlătari, pe Calea Victoriei, între străzile Stavropoleos și Lipscani. Lăcașul de cult adăpostește o parte din moaștele sfântului, între care se află mâna dreaptă a Sfântului Ciprian.

Credincioșii vin aici să se roage și să se închine la sfintele moaște, iar biserica este cunoscută în mod special pentru evlavia față de Sfântul Ciprian.

Rugăciune către Sfântul Ciprian

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție. Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Preasfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine, nevrednicul slujitorul Tău, și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și, dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește, cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, toate puterile potrivnicilor. Pustiiește, distruge și îndepărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine, păcătosul slujitorul Tău, și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin.