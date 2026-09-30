Capitala europeană de basm în care nu auzi deloc claxoane. A fost votată cel mai relaxant oraș de pe continent

În timp ce plajele izolate și refugiile din mijlocul naturii sunt primele locuri care ne vin în minte atunci când ne gândim la o vacanță fără stres, un nou studiu sugerează că relaxarea poate fi găsită și în orașe din întreaga lume. Potrivit unui clasament prezentat de travelandleisure.com, Tallinn, Estonia, este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026.

Pentru realizarea clasamentului, au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, poluarea aerului, criminalitatea și siguranța.

Tallin, cel mai liniștit oraș din Europa

Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc, cu 92,8 puncte din 100, nopțile liniștite contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului. Potrivit studiului, doar 0,84% dintre locuitori sunt expuși noaptea la zgomotul produs de traficul rutier și feroviar, cea mai mică proporție dintre primele 10 destinații. Și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă, de 10,2%.

Asta nu înseamnă însă că turiștii merg la Tallinn doar pentru liniște. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, remarcabil de bine conservat, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, cu străzi pietruite, turnuri istorice, cafenele, muzee și restaurante. În plus, centrul compact al orașului permite explorarea într-un ritm relaxat, iar parcurile și zona de coastă oferă numeroase locuri în care turiștii se pot opri și bucura de o atmosferă liniștită.

Top orașe liniștite din Europa în care turiștii merg pentru liniște

Tallinn nu a fost singurul oraș din Estonia cu un rezultat bun. Tartu, al doilea oraș ca mărime din țară, s-a clasat pe locul al treilea, cu 86,6 puncte, datorită, printre altele, nivelului deosebit de scăzut al expunerii la zgomot atât ziua, cât și noaptea. Cunoscut drept „Orașul gândurilor bune”, Tartu este un oraș universitar animat, cu o viață culturală bogată, oferindu-le turiștilor numeroase activități, fără ritmul agitat al unei mari capitale europene.

Între cele două orașe estoniene s-a clasat Zurich, pe locul al doilea, cu 88,1 puncte. Cel mai mare oraș al Elveției s-a remarcat prin accesibilitatea sa pentru pietoni, având 22,14 kilometri de trasee destinate mersului pe jos pentru fiecare kilometru pătrat, în timp ce spațiile verzi acoperă aproape 28% din suprafața orașului.

Alte orașe care s-au remarcat în clasament sunt Ljubljana, Slovenia, care a avut cea mai mare proporție de spații verzi dintre toate cele 66 de orașe analizate, și Tampere, Finlanda, autoproclamată „Capitala mondială a saunei”, cu zeci de saune publice, care a înregistrat cel mai curat aer. Haga, în Țările de Jos, a obținut cel mai mare punctaj la capitolul siguranță.

În ansamblu, clasamentul este dominat de orașe din nordul și centrul Europei, iar pe listă se mai regăsesc orașe din Norvegia, Lituania, Croația și Elveția.

Tallinn, Estonia Zurich, Elveția Tartu, Estonia Trondheim, Norvegia Vilnius, Lituania Haga, Țările de Jos Rijeka, Croația Geneva, Elveția Tampere, Finlanda Ljubljana, Slovenia

Cum poți petrece un city-break în Tallin

Un city-break în Tallinn poate fi alegerea potrivită pentru cei care vor să combine atmosfera unui oraș medieval cu plimbări relaxante, cartiere boeme și zone verzi. Capitala Estoniei are un centru vechi bine conservat, străzi pietruite, puncte de belvedere și numeroase muzee, iar cartiere precum Kalamaja oferă o perspectivă mai modernă asupra orașului. De la obiective istorice și cafenele cochete până la parcuri și promenada de la malul mării, Tallinn poate fi explorat într-un ritm lejer, chiar și în doar câteva zile.

Centrul vechi medieval și unic al Tallinnului este locul perfect de unde să începeți călătoria. Împărțit în Orașul de Jos și Orașul de Sus (dealul Toompea), centrul este destul de mare, dar suficient de compact pentru a putea fi explorat la pas.

Puteți petrece cu ușurință o zi întreagă sau chiar două descoperind centrul vechi, dar dacă vreți să variați puțin programul, adăugați Kalamaja pe lista obiectivelor de vizitat. Cartierul este cunoscut pentru casele sale din lemn, viu colorate, cafenelele boeme, magazinele moderne și impresionantul Muzeu Maritim Estonian Seaplane Harbour.

Centrul vechi al Tallinnului este unul dintre locurile preferate atât de localnici, cât și de turiști.