Boala afectează nervul trigemen, cel care transmite către creier informațiile sensibile de la nivelul feței. Pentru unii pacienți, durerea apare sub forma unor crize scurte și extrem de intense, în timp ce alții pot ajunge să sufere perioade îndelungate, scrie globo.com.

Un astfel de caz este cel al Carolinei Arruda, o braziliancă în vârstă de 30 de ani care trăiește cu această boală de 13 ani. În cazul ei, nevralgia de trigemen afectează ambele părți ale feței, iar tratamentele și intervențiile medicale au făcut parte din viața ei timp de mai bine de un deceniu.

Carolina a trecut prin 11 operații, numeroase internări și mai multe tratamente, iar boala a obligat-o în repetate rânduri să-și întrerupă studiile.

Durerea i-a schimbat viața

Primele simptome au apărut când Carolina avea doar 16 ani, în perioada sarcinii și a recuperării după o infecție cu dengue. Inițial, durerile au fost puse pe seama unor probleme dentare. Ulterior, investigațiile medicale au dus la diagnosticul de nevralgie de trigemen.

Afecțiunea i-a afectat inclusiv planurile academice și profesionale. A început studiile universitare, dar intensificarea crizelor a făcut-o să se oprească de mai multe ori.

În 2023, după agravarea durerilor, Carolina a fost nevoită să întrerupă din nou facultatea de Medicină Veterinară. În anii care au urmat, a încercat mai multe forme de tratament, printre care medicamente, radiochirurgie, fizioterapie și o intervenție de decompresie a nervului trigemen. Rezultatele au fost însă temporare, iar durerile au revenit.

În 2025, ea a trecut inclusiv printr-o procedură de sedare profundă cu ketamină, în încercarea de a îmbunătăți răspunsul organismului la tratament. Potrivit relatării sale, procedura nu a adus ameliorarea așteptată.

Povestea Carolinei a devenit cunoscută la nivel național în Brazilia în 2024, când a vorbit public despre suferința provocată de boală și despre faptul că lua în calcul recurgerea la sinucidere asistată în Elveția, unde procedura este legală în anumite condiții.

Și-a îndeplinit visul la 30 de ani

În martie 2026, Carolina s-a întors în Bambuí, în statul Minas Gerais, pentru a finaliza orele de studiu care îi mai rămăseseră. În cele din urmă, a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară de la Institutul Federal din Minas Gerais. Diploma a venit chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani.

Pentru Carolina, momentul a avut o semnificație aparte, deoarece încă din copilărie își propusese să aibă o diplomă universitară înainte de această vârstă.

„Am primit un cadou dublu. Cei 30 de ani ai vieții mele și diploma pe care mi-am dorit-o atât de mult și pentru care am luptat atât de greu. Drumul a fost atât de lung, atât de complicat, dar am reușit. A meritat”, a spus ea.

Privind în urmă la cei 13 ani de boală, femeia spune că a avut momente în care a crezut că nu va mai putea merge înainte.

„Au fost două facultăți, o fiică, o căsnicie, 11 operații, foarte, foarte multe internări și sute, mii de momente în care pur și simplu m-am așezat și am plâns, pentru că am crezut că viața mea nu mai merge înainte. Dar a mers.”

Carolina spune că absolvirea nu a făcut durerea să dispară.

„Durerea a rămas aceeași, dar astăzi sunt aici. Am diploma mea, sunt fericită, în ciuda tuturor lucrurilor.”