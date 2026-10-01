Un barometru publicat, joi, de '„Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice'' arată, că în toată țara un senior din trei se confruntă, cu singurătatea. Grav este că n-au pe cine să cheme în ajutor atunci când au o urgență. Specialiștii atrag atenția că sunt necesare mai multe servicii de îngrijire, dar și soluții tehnologice care să le ofere siguranță.

În Romania aproape patru milioane de oameni au trecut de 65 de ani. Potrivit Barometrului Alianței Binelui Comun, trei din cinci vârstnici din mediul urban se confruntă cu singurătatea, iar unu din patru vorbește cu cel mult cu o persoană într-o lună. Așa că mulți merg la centrele pentru seniori.

Vârstnică: „Stau singură, copiii, fata e plecată de 28 de ani în Germania, băiatul e în București. Ne vedem, dar el e la casa lui, când am nevoie de el vine și mă ajută cu ce am nevoie. În rest, deocamdată mă descurc singură. E greu, dacă n-am avea crubul, ar fi foarte grea singurătatea”.

Pentru că au copiii departe, peste 300.000 de vârstnici se confruntă cu un nivel avansat de singurătate. În cazul celor care nu au pe nimeni, tehnologia ar putea fi de ajutor. Există ceasuri și brățări cu funcții SOS, dar și senzori sau camere video care detectează mișcarea.

Valentin Ghinet, consilier vânzări: „În momentul în care acestea detectează o cădere, pentru că ele pot diferenția un mișcare obișnuită de o cădere, acesta pot trimite o notificare către persoanele din agenda, lista de contacte de urgență, a sau pot suna automat la serviciu de urgența”.

Ca să mai uite de problemele bătrâneții în Timișoara, veteranii comunității s-au întâlnit pentru a sărbători Ziua Internațională a Vârstnicilor, mai ales că s-a demonstrat că o viață activă și veselă poate contribui la longevitate.