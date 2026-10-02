Ambasadorul Turciei le-a mulțumit lui Hagi și Popescu la 121 de ani de Galatasaray: „Ce norocoși am fost”

Cei doi români au contribuit la câștigarea mai multor trofee de către Galatasaray, inclusiv Cupa UEFA în 2000, potrivit News.ro.

„Dragă Hagi, dragă Popescu,

Vă mulțumesc, în calitate de suporter, pentru loialitatea dumneavoastră.

Vă mulțumesc, în calitate de ambasador, pentru contribuția dumneavoastră la această prietenie.

Noi, la Copenhaga, în spatele porții, cu toată puterea noastră, strigam din răsputeri! Ce norocoși am fost că am fost acolo”, a scris Altan pe X.