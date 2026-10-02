Ambasadorul Turciei le-a mulțumit lui Hagi și Popescu la 121 de ani de Galatasaray: „Ce norocoși am fost”

Stiri Sport
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Ambasadorul Turciei în România, Özgür Kıvanç Altan, a postat vineri un mesaj de mulțumire pentru Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, la 121 de ani de existență a clubului Galatasaray. 

autor
Ioana Andreescu

Cei doi români au contribuit la câștigarea mai multor trofee de către Galatasaray, inclusiv Cupa UEFA în 2000, potrivit News.ro.

„Dragă Hagi, dragă Popescu,

Vă mulțumesc, în calitate de suporter, pentru loialitatea dumneavoastră.

Vă mulțumesc, în calitate de ambasador, pentru contribuția dumneavoastră la această prietenie.

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Noi, la Copenhaga, în spatele porții, cu toată puterea noastră, strigam din răsputeri! Ce norocoși am fost că am fost acolo”, a scris Altan pe X.

Cu Hagi și Popescu pe teren, Galatasaray a câștigat Cupa UEFA la 17 mai 2000, la Copenhaga, învingând în finală, la lovituri de departajare, echipa Arsenal.

Clubul Galatasaray a împlinit joi 121 de ani, moment marcat de Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu cu mesaje postate pe Facebook.

„La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Sunt mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri!”, a scris Hagi.

„Este aniversarea înființării clubului la care am trăit cel mai frumos moment al carierei mele. Galatasaray va rămâne mereu în inima mea, nu doar datorită finalei Cupei UEFA, ci și datorită zecilor de momente de neuitat pe care le-am trăit acolo.

La mulți ani, Galatasaray!”, este și mesajul lui Popescu.

Hagi a jucat pentru Galatasaray în perioada 1996-2001 și a antrenat echipa din Istanbul în 2004/2005 și 2010/2011. A câștigat cu Galatasaray zece trofee, între care și Cupa UEFA în 2000.

Popescu a evoluat pentru echipa turcă în perioada 1997-2001. A câștigat șapte trofee cu Galatasaray.

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Sursa: News.ro

Etichete: Gheorghe Hagi, Turcia, Galatasaray,

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