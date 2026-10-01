Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer cu care se confruntă femeile și una dintre principalele cauze de deces prin cancer. O clădire emblematică din Capitală va fi iluminată joi seară.

Corespondent Pro TV: „Ne aflăm în acea zi din an în care Fundația Renașterea iluminează în roz, culoarea speranței, o clădire-simbol a Capitalei, pentru a le reaminti româncelor că un control medical anual le poate salva viața. Într-adevăr, trebuie să meargă la medic și să nu se gândească întotdeauna să-i pună pe ceilalți înaintea sănătății lor. Este important ca ele să fie bine și să fie alături de cei dragi cât mai mult timp. Cancerul de sân poate fi tratat, ca orice altă boală, dacă este depistat în stadiu incipient, iar Fundația Renașterea încearcă să transmită acest mesaj de 25 de ani. Am să o invit acum pe președinta Fundației Renașterea, doamna Mihaela Geoană, să ne spună câteva cuvinte despre rezultatele și realizările fundației, mai ales că a absolvit și Facultatea de Arhitectură, pentru că în acest an vom împărți lumina roz a speranței aici, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București”.

Mihaela Geoană, președinta Fundației Renașterea: „La 25 de ani de activitate, este un moment de bilanț, dar și de mândrie. Am oferit o șansă la sănătate pentru sute de mii de femei și am adus prevenția în prim-planul dezbaterii publice. Misiunea noastră continuă cu planuri și mai mari. Lansăm, pe 5 octombrie, proiectul „Prevenția salvează vieți”, prin care vom oferi teste HPV și mamografii gratuite în 10 orașe ale țării”.