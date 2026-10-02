Trump, surprins de execuţia eşuată a Christei Pike: „Nu ar trebui să fie atât de greu. Medicamentul nu a funcţionat corect”

Christa Pike a supravieţuit la două doze letale de pentobarbital în timpul execuţiei sale de miercuri şi se află în stare critică, internată într-un spital din Tennessee, potrivit avocaţilor ei care au solicitat comutarea pedepsei şi care au spus că nu au putut s-o viziteze pe femeie.

Preşedintele american şi-a exprimat uimirea şi a spus că a fost o execuţie în care "medicamentul nu a funcţionat corect". El a refuzat să comenteze mai departe, declarând că este o chestiune care ţine de statul în care a avut loc incidentul.

În timpul unei scurte conferinţe de presă în Texas, când a fost întrebat despre cazul lui Pike - prima femeie condamnată la moarte în Tennessee în mai bine de 200 de ani - Trump a remarcat că execuţia "nu ar trebui să fie atât de grea", informează Agerpres, care citează EFE.

"Ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută (miercuri noapte - n.r.) mă bântuie", a declarat unul dintre avocaţi, Randy Spivey, care a fost martor la tentativa de execuţie a lui Pike. El a adăugat că cel puţin şapte ace au fost folosite pentru a administra injecţia letală pe parcursul unei ore şi că cel puţin unul dintre ele părea îndoit când a fost scos din braţul femeii.

"Noaptea trecută nu a fost doar ineficientă; a fost crudă şi chinuitoare", a declarat el, amintind că Pike a avut mai multe probleme de-a lungul vieţii cu venele şi recoltările de sânge.

De ce a cerut Pike o altă metodă de execuție

Potrivit avocaţilor, acesta a fost unul dintre motivele pentru care Pike a respins această metodă de execuţie şi a solicitat una diferită.

Mai exact, Pike a solicitat un pluton de execuţie format exclusiv din femei, dar aceasta nu este o opţiune în acest stat.

"Nu îi era frică să moară. Îi era frică de o moarte prelungită, dureroasă şi traumatică, şi asta s-a întâmplat, doar că nu a murit", a remarcat Spivey.

Pike în vârstă de 50 de ani se afla pe culoarul morţii într-o închisoare din Tennessee de aproape trei decenii şi urma să devină prima femeie executată din 1819.

Ea a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei colege, Colleen Slemmer. Deşi alte două persoane au fost implicate în uciderea lui Slemmer, ea este singura care a primit pedeapsa capitală.