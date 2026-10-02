Citarea ca martor în acest dosar de corupție instrumentat de procurorii DNA Iași a premierului interimar Ilie Bolojan vine după ce în luna noiembrie a anului trecut un om de afaceri a fost reținut și mai apoi plasat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.

Este vorba despre Fănel Bogos, un om de afaceri care deține mai multe ferme de pui în județul Vaslui.

Fermele sale fiind controlate de Direcția Sanitar Veterinară care a descoperit acolo niște nereguli, s-au aplicat amenzi și s-au sacrificat câteva sute de mii de pui unde a fost descoperit și un focar de Salmonela.

Premierul Bolojan a povestit într-o emisiune la Digi24 detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi cu omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că la întâlnirea care a durat aproximativ un sfert de oră omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi aspecte ce nu sunt strict de zona politică, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice.

Reacția lui Nicușor Dan

Şi preşedintele Nicuşor Dan s-a pronunţat pe acest subiect.

”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

În afară de omul de afaceri Fănel Bogos şi de Cristina Trăilă, în acest dosar au mai fost audiaţi la DNA şefii CJ Vaslui şi CJ Botoşani.

Audiată în urmă cu două săptămâni, Cristina Trăilă , fost secretar general adjunct al Guvernului, a declarat că dosarul omului de afaceri Fănel Bogos nu are legătură cu premierul Ilie Bolojan şi că în declaraţiile sale date în faţa procurorilor nu a menţionat numele lui Bolojan.

"Acest dosar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan şi nici nu au fost aspecte despre acesta în declaraţia mea. Nu este niciun element penal în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan", a precizat Cristina Trăilă.

Totodată, Trăilă a afirmat că acuzaţia privind "traficul de influenţă" nu este la adresa sa, ci se referă la fostul lider al PNL Vaslui Mihai Barbu.

"Influenţa nu este a mea, ci a lui Mihai Barbu, care este autorul. Eu sunt complice, încă nu am elucidat cum", a adăugat Cristina Trăilă.

Întrebată dacă i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, liberalul Valeriu Iftime, să îi retragă sprijinul preşedintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, Cristina Trăilă a răspuns că nu a fost vorba despre aşa, ci a existat doar o discuţie "colegială".

Trăilă a fost audiată prima dată la sediul DNA Iaşi în 25 august, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Acuzaţiile din dosar la adresa lui Bogos

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada martie - august 2025, Bogos ar fi promis şi i-ar fi dat unei persoane 200.000 de lei, în schimbul căreia aceasta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la oameni influenţi pentru a determina conducerea ANSVSA să-l înlocuiască pe şeful DSVSA Vaslui şi pentru a promova ilegal interesele financiare ale societăţii sale, în sensul primirii unor despăgubiri în valoare totală de aproximativ trei milioane de euro.

”Primirea sumei de bani menţionate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanţă încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S. În acelaşi context şi în aceeaşi perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins şi ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societăţii comerciale, promiţând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzaţii fictive pe care să le depună la D.I.I.C.O.T. şi D.N.A împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcţia deţinută”, a arătat DNA.

În perioada iunie - septembrie 2025, Fănel Bogos ar fi promis suma de 300.000 de euro altor doi inculpaţi, pentru ca aceştia să intervină pe lângă persoane din conducerea ANSVSA pentru a favoriza societatea comercială.

”În acest context, la data de 10.06.2025 inculpatul B.F. (n. red - Fănel Bogos) ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanţă/ management între societatea sa şi o altă societate controlată de ceilalţi doi inculpaţi. În cursul lunii iulie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis şi oferit în acelaşi scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M (n. red. Laura-Mirela Iusein, cercetată sub control judiciar)”, a menţionat DNA.

Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, Fănel Bogos ”ar fi promis sume de bani de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. (n. red. - Mihail Aniţei), care ar fi afirmat că are influenţă asupra unor înalţi funcţionari ai statului şi asupra unor lideri politici şi că va determina conducerea ANSVSA să favorizeze societatea comercială deţinută de Bogos în scopul mai sus-menţionat.

”În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui funcţia de preşedinte al A.N.S.V.S.A., dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F. În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenţei pe care ar avea-o faţă de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului B.F. suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societăţii comerciale respective”, au precizat procurorii.

Potrivit acestora, totodată, în perioadele respective, persoanele implicate ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective şi să aprobe dosarele de despăgubire depuse de Fănel Bogos.

Anchetatorii o acuză că "ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui" cu o persoană agreată de Bogos.