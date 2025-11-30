Paella – rețeta tradițională spaniolă. Cum să faci o paella perfectă acasă

30-11-2025
paella
Paella este un preparat sățios, aromat și foarte versatil, asociat cu bucătăria spaniolă. 

Anca Lupescu

Iată tot ce trebuie să știi despre acest fel de mâncare delicios și aromat, tradițional din Spania

Ce este paella

Paella este un preparat pe bază de orez originar din Valencia, Spania. Este unul dintre cele mai cunoscute feluri din bucătăria spaniolă și este popular în toată lumea. Numele provine din cuvântul valencian pentru tigaie. Tigaia tradițională pentru paella este rotundă, joasă, largă și are câte un mâner scurt pe fiecare parte.

Ingrediente esențiale pentru paella 

Paella poate conține orice combinație de carne și fructe de mare (precum pui, chorizo, iepure, creveți, scoici, anghilă sau porc) și legume (cum ar fi ceapă, ardei gras, mazăre și fasole). Toate tipurile de paella conțin orez asezonat cu șofran, un condiment blând care dă preparatului nuanța aurie caracteristică.

Tipuri de paella 

Există mai multe tipuri de paella. Cele mai cunoscute sunt:

►Paella Valenciana este cel mai vechi tip de paella. Versiunile moderne conțin adesea pui, iepure, porc, fasole, roșii și anghinare de sezon.

►Paella de Marisco, sau paella cu fructe de mare, se face de obicei cu creveți, homar, calamar, scoici, midii și alte fructe de mare. Este foarte populară vara.

►Paella Mixta, care combină carne și fructe de mare, este un amestec între paella cu carne și paella cu fructe de mare. Este una dintre cele mai răspândite variante în lume.

►Paella Negra este complet neagră, deoarece se gătește cu cerneală de calamar. Este o altă variantă de paella cu fructe de mare.

►Paella de Verduras, sau paella vegetariană, conține doar legume (fasole verde, mazăre, roșii, ardei gras, anghinare de sezon și altele), fără carne.

Rețetă de paella

Ingrediente

• 3 căței usturoi

• 60 g ceapă (aprox. 1/2 ceapă medie)

• 75 g ardei roșu (aprox. 1/2 ardei)

• 150 g calamar curățat

• 360 g creveți jumbo cruzi, curățați

• 200 g midii proaspete, curățate (8 bucăți)

• 80 ml ulei de măsline extravirgin

• 100 g sos de roșii

• paprika dulce afumată spaniolă

• 600 ml supă de pește

• Șofran, fire sau pudră

• 200 g orez rotund nefiert

• 2 felii de lămâie

• 15 g pătrunjel tocat mărunt

Mod de preparare

Toacă usturoiul, ceapa și ardeiul roșu și taie calamarul în pătrate mici. Încălzește tigaia pentru paella la foc mediu-mare și pune uleiul de măsline. După un minut, asezonează uleiul cu sare și adaugă calamarul. Amestecă și gătește 1-2 minute, apoi scoate-l și pune-l deoparte.

Pune ceapa și usturoiul în tigaie, amestecă cu uleiul și, după un minut, adaugă ardeiul tocat. Amestecă până se sotează uniform. După trei minute, adaugă sosul de roșii și condimentează cu paprika dulce afumată, sare și piper. Amestecă bine; după două minute, când sosul s-a îngroșat, pune calamarul înapoi în tigaie și amestecă. Toarnă supa de pește și adaugă șofranul.

Când supa începe să fiarbă, adaugă orezul și amestecă pentru distribuție uniformă. După 5-6 minute, pune creveții și midiile curățate. După încă 5 minute, redu focul la mediu-mic și lasă să fiarbă până când orezul absoarbe toată supa. Dă apoi focul la mediu-mare 1-2 minute pentru a obține socarratul (crusta crocantă), scoate tigaia de pe foc și acoper-o. După 5 minute, ia capacul și garnisește paella cu felii de lămâie și pătrunjel tocat mărunt.

Tehnici de gătire pentru o paella perfectă

Există câteva aspecte de care trebuie să ții cont atunci când prepari paella:

Tigaia

Nu poți găti paella în orice tigaie. Ideal este să folosești o tigaie specială pentru paella, care este largă, plată și joasă. Acest lucru este esențial din câteva motive:

• Forma permite o gătire a orezului într-un strat subțire, favorizând evaporarea și asigurând textura ideală a orezului.

• Creează socarrat perfect (crusta caramelizată și crocantă de la fundul paellei), care este absolut esențială pentru preparat.

Baza

Ca multe feluri spaniole, paella începe cu sofrito. Sofrito este compus din ingrediente aromatice (cum ar fi ceapă, ardei, roșii și usturoi), tăiate mărunt și sotate în ulei de măsline. Deoarece orezul își ia mare parte din aromă de la sofrito, asigură-te că folosești cele mai proaspete ingrediente.

Orezul

Orezul scurt și rotund, tip bomba, este ideal pentru paella deoarece absoarbe de trei ori volumul său în apă. Asta înseamnă că absoarbe multă aromă, nu se lipește și nu se crapă. Dacă nu ai orez bomba, poți folosi orice alt tip cu bob scurt sau mediu.

Condimentele

Paella își capătă nuanța aurie frumoasă datorită șofranului, care îi conferă un gust pământos, dulce și ușor mosc. Alte condimente esențiale sunt paprika, rozmarin, ardei cayenne și usturoi.

30-11-2025

