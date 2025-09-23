Un pahar de suc de fructe are același număr de calorii ca un pahar de bere. Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Fructele sunt alimente excepționale. Cu o condiție, să nu depășească 300 grame pe zi. Detalii chiar acum, la „Doctor de bine”.

Este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert.

Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 calorii la fiecare gram, ca și glucoza, adică zahărul. Și prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen.

Fructoza are un indice glicemic scăzut – 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv, fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta, fără să ne simțim sătui.

Consmul excesiv de fructe, un pericol pentru sănătate

Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50 g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sânge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică.

O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid) sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid.

Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr rafinat și să mâncăm fructe pe post de desert. Iar fructele se mănâncă proaspete, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza.

Excesul de fructe sau fructele transformate în suc pun în pericol silueta: fructoza nu poate fi consumată prin mișcare, nu este arsă în celule, se metabolizează exclusiv în ficat și se comportă precum alcoolul: este materie primă pentru îngrășat. Țineți cont că un pahar de suc, fie el și fresh, este echivalent cu un pahar de bere și ca număr de calorii, și ca efect asupra organismului – stimulează sinteza de grăsime abdominală, adică face burtă.

Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Mierea e pe primul loc cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide, smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune cu 12%. La capitolul fructe proaspete avem multă fructoză în mango, banane, smochine, struguri și cireșe.

La polul opus, cu o concentrație redusă de fructoză, sunt fructele de pădure (zmeură, căpșuni, mure), caise și piersici, mere și citrice.

Porția corectă de fructe are mărimea unui pumn, iar cantitatea totală consumată într-o zi nu trebuie să depășească 300 g. Bucurați-vă de fructele de sezon, sunt o sursă valoroasă de antioxidanți, vitamine și minerale.

Savurați-le ca atare, proaspete – sunt cel mai natural și sănătos desert. Iar când vine vorba de kilograme în plus, diabet și colesterol crescut, țineți cont că fructele în exces pot fi dușmanul din umbra.

