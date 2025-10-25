Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete

Stiri Turism
25-10-2025 | 19:25
Pe litoral, vremea a fost splendidă și pentru câteva ore a revenit atmosfera de vară. Soarele a strălucit și vântul a adiat ușor, astfel că plajele s-au animat și unii curajoși au făcut o baie în mare.

autor
Yvette Mîrza

Faleza Cazinoului a fost plină, iar turiștii s-au plimbat pe acorduri de vioară. Cei mai pofticioși au putut mânca scoici gătite în aer liber.

La malul mării, oamenii s-au bucurat de cele 20 de grade. Unii au făcut o plimbare cu caiacul pe mare sau chiar o baie.

Bărbat:Apa e bună. Recomand. Are cam 16-18 grade.”

Femeie: „Este o zi foarte frumoasă, soare cald, plăcut.”

Fetiță:Am luat niște scoici de pe malul mării pentru că mi se par foarte drăguțe.”

Cea mai aglomerată a fost faleza Cazinoului din Constanța.

Turiștii au dansat pe ritmuri de vioară.

Bărbat: „Ne place culoarea mării, soarele, muzica bună. Atmosfera e bună, toată lumea zâmbește.”

Băiat: „De obicei, lumea nu prea vine toamna la mare și am zis că o să fie un timp frumos weekendul ăsta. Doar să ne relaxăm, să ne deconectăm de toată rutina zilnică.”

În Portul Tomis, bucătarii au pregătit în aer liber fructe de mare. Scoicile au fost vedetele meniului.

Marius Bodoi, chef: „Un sos simplu, cu puțină ceapă, usturoi, roșii și sucul de roșii este baza. Miroase foarte bine.”

Dorin Ciubotaru, managerul unei terase: „Terasa este pusă, este o vreme superbă la malul mării. Gătim în fața clienților, este o imagine deosebită, poți să servești direct din mâinile bucătarului.”

Pe litoral, temperaturile se vor menține plăcute și zilele viitoare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 25-10-2025 19:11

