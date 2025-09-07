Festivalul gurmanzilor, în inima Capitalei: Mâncare internațională, deserturi siciliene și concerte pe Kiseleff

Tonete cu burgeri, fructe de mare sau mâncare asiatică au pus stăpânire pe bulevardul Kiseleff din Capitală care s-a închis pentru mașini spre deliciul bucureștenilor.

Nu au lipsit nici deserturile. Dar experiența festivalului dedicat gurmanzilor nu putea fi completă fără o „porție” de dans - evident, pe muzică live.

Ca la orice festival de street food, burgerii au fost preparatele-vedetă - clasici sau reinterpretați, dar din niciunul nu a lipsit bucata suculentă de carne. Sau, după preferințe, alternativa vegetariană.

De la preparatele sărate, oamenii au trecut rapid la deserturi. La mare căutare a fost preparatul sicilian cannoli - o crustă din aluat prăjit, în formă de tub, umplută cu creme de tot felul. O bucată sănătoasă, suficientă pentru o persoană, costă 25 de lei.



Ciprian Zobuian – cofetar: „Am venit cu cele clasice - fistic și sicilian cu scorțișoară, vanilia pentru copii. Noul nostru produs Biscoff, tiramisu și ciocolată cu alune. Lumea a ieșit, a fost vreme frumoasă”.

Cozi s-au format și la tonetele unde se prepară kurtos.

Deși vara s-a încheiat, vremea frumoasă i-a scos pe oameni din case. În număr mare, bucureștenii au venit pe bulevardul kiseleff să se bucure de preparate tradiționale și internaționale, dar și de o atmosferă de festival, chiar pe mijlocul şoselei.

Pe seară, spațiul din jurul scenei s-a animat, pe ritmurile trupei Vița de Vie.

Preparatele delicioase îi așteaptă și astăzi pe pofticioși. Iar pe scenă va urca Irina Rimes.



