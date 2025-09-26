Vedeta culinară de la Târgul de toamnă din Pitești. „Este o năutate”. Vizitatori din toată țara au venit pentru delicii

26-09-2025 | 07:46
Producători din toată țara au venit cu bunătăți la târgul de toamnă devenit tradiție la Pitești. Fructe și legume bine coapte, dulcețuri, zacuscă și must dulce au fost puse la vânzare. O masă mare, cu de toate, i-a ispitit pe musafiri la o degustare.

În prima zi cu temperaturi de toamnă, oamenii au venit să vadă cu ce „se laudă” producătorii autohtoni. Ploaia măruntă nu i-a descurajat.

Anul acesta, vizitatorii au putut să guste din multitudinea de produse tradiționale. Pentru ei a fost pregătită o masă lungă, cu de toate.

Femeie: „Parcă văzui că e șorici. Și șoriciul mă încântă foarte mult.”

Femeie: „De-abia am venit, să mă uit, să văd.”

Șunculița și șoriciul, la mare căutare

Sincron Cristian Gentea, primar Pitești:Este o noutate. Ospățul piteștean. Toate roadele se culeg acum și le așteptăm cu toții.”

La târg a venit și ministrul Agriculturii, Florin Barbu. După ce a făcut o tură pe la tarabe, a cumpărat brânză de la sibieni, apoi l-au ispitit jumările.

Comerciantă: „Șunculița și cu șoriciul, cel mai mare succes.”

Un spectacol de muzică populară muntenească a întregit atmosfera sărbătorii de toamnă.

