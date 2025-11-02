Murături în saramură cu miere – rețeta surprinzător de gustoasă pentru iarnă

Murăturile în saramură cu miere aduc un gust delicat și echilibrat preparatelor de iarnă, combinând savoarea legumelor fermentate cu dulceața naturală a mierii.

Murăturile sunt un deliciu tradițional al iernii în multe culturi, dar rețetele moderne explorează ingrediente neobișnuite.

O tendință tot mai populară este folosirea mierii în locul cantităților mari de sare sau zahăr pentru a crea o saramură naturală, fermentată. Află de ce este bine să pui miere în murături.

De ce să folosești mierea în saramura pentru murături

Mierea nu este doar un îndulcitor, ci și un ajutor de nădejde în procesul de conservare și fermentație. Folosită în locul sării, ea dă naștere unor murături sănătoase, gustoase și cu un conținut redus de sodiu.

Fermentație ușoară și sigură

Cei pasionați de murături spun că rețetele cu miere nu dau greș. Fermentația pornește repede și se menține stabilă, fără surprize neplăcute. În plus, datorită mieri, murăturile se pot păstra luni întregi la temperatura camerei, dacă sunt ținute într-un loc întunecos.

Conservant natural și bogat în antioxidanți

Mierea are proprietăți antimicrobiene puternice. Concentrația ridicată de zahăr blochează dezvoltarea bacteriilor, enzimele produc peroxid de hidrogen, iar aciditatea scăzută și compușii fenolici adaugă un plus de protecție. În același timp, mierea este bogată în antioxidanți, care combat radicalii liberi și reduc inflamațiile din organism.

Drojdii și bacterii benefice

Mierea crudă conține microorganisme naturale, cum ar fi drojdii și bacterii lactice, care declanșează fermentația. Ele transformă zahărul din miere și din legume în acid lactic, cel care dă gustul acrișor și păstrează legumele crocante. Pentru un rezultat bun, se folosește miere nepasteurizată, pentru că tratamentul termic ar distruge aceste microorganisme. De obicei, se mai adaugă și puțin zahăr, ca să fie suficient „combustibil” pentru fermentație.

Ce legume se potrivesc pentru murături cu miere

Aproape orice legumă crocantă poate fi fermentată cu miere, dar unele dau rezultate mai bune decât altele. Cel mai des se folosesc castraveții mici de murat, proaspeți și cu pulpă fermă. La fel de bine merg gogonelele, morcovii tăiați bastonașe, fâșiile de ardei gras sau arde iute, conopida, fasolea verde, ridichile ori sfecla mică. Toate aceste legume au consistență fermă și un gust care se potrivește perfect cu fermentația.

Baza sunt castraveții, la care se adaugă usturoi, hrean, semințe de muștar și un amestec de condimente. Usturoiul și hreanul nu doar dau aromă, ci și taninuri naturale care ajută legumele să rămână crocante. Pentru același efect, se pot adăuga și frunze de vișin, de stejar sau alte frunze bogate în taninuri. Astfel, combinația de legume tari, condimente și frunze cu taninuri face ca murăturile cu miere să fie gustoase și să-și păstreze textura fermă mult timp.

Rețeta pas cu pas – murături în saramură cu miere

Ingrediente pentru un borcan de 1 litru

· 500–700 g castraveți de murat (sau alte legume)

· 2 căței de usturoi

· 1 bucată mică de hrean (aprox. 1 lingură rasă)

· 1 linguriță semințe de muștar

· 1 linguriță mix de condimente pentru murături (piper, coriandru, boabe de muștar etc.)

· 2 linguri de zahăr (ajută fermentația)

· 120 ml miere crudă

· 120 ml apă filtrată sau fără clor (suficientă cât să acopere legumele)

Modul de preparare

Pregătirea legumelor. Spală castraveții și taie-le capetele. Dacă folosești morcovi, ardei sau alte legume, taie-le în bastonașe sau felii groase. Sterilizează borcanul dacă vrei să păstrezi murăturile mai mult timp.

· Condimentele. Pune pe fundul borcanului usturoiul, hreanul și condimentele. Adaugă legumele, așezându-le cât mai strâns.

· Mierea și zahărul. Presară zahărul peste legume, apoi adaugă mierea crudă. Toarnă apă filtrată până când legumele sunt acoperite complet. Dacă plutesc, folosește o greutate alimentară.

· Fermentarea. Închide borcanul cu un capac simplu sau, ideal, cu supapă de aerisire. Ține-l într-un loc întunecos și răcoros (18–22 °C). În primele două săptămâni lichidul va face bule. Dacă nu ai capac special, deschide ușor borcanul o dată la câteva zile pentru a elibera gazele.

· Depozitarea. După 7–14 zile, murăturile sunt crocante și gata de mâncat. Dacă le vrei mai acre, lasă-le câteva luni. După ce deschizi borcanul, păstrează-l la frigider.

Cât durează fermentarea și cum îți dai seama că murăturile sunt gata

Fermentația cu miere este ceva mai lentă decât cea clasică cu sare, pentru că drojdiile au nevoie de timp să descompună zaharurile. În primele două săptămâni vei vedea bule și spumă fină la suprafața borcanului, iar lichidul se poate tulbura ușor.

Murăturile sunt bune de mâncat după 7–14 zile: au încă textură crocantă și un gust dulce-acrișor. Dacă le lași mai mult, peste o lună, devin mai moi și mai acre, pentru că tot zahărul se transformă în acid lactic.

Semne că fermentația merge bine:

· apar bule și spumă fină în primele zile;

· miros plăcut, dulce-acrișor, fără iz de mucegai;

· lichid limpede sau ușor tulbure, dar fără pete suspecte.

Atenție: murăturile capătă miros urât, mucegai vizibil sau legumele devin foarte moi și maronii, borcanul trebuie aruncat.

Trucuri și secrete pentru un gust echilibrat

· Alege miere crudă și apă fără clor. Mierea nepasteurizată conține drojdii și bacterii bune care pornesc fermentația. Clorul din apa de la robinet le poate opri, așa că folosește apă filtrată sau de izvor.

· Adaugă puțin zahăr. Castraveții nu au suficientă glucoză pentru a hrăni drojdia. O lingură sau două de zahăr ajută fermentația să înceapă rapid.

· Pune condimente cu taninuri. Hreanul sau frunzele de vișin și stejar au taninuri naturale care mențin legumele tari și crocante.

· Ține legumele scufundate. Dacă o bucată iese la suprafață, poate mucegăi. Umple borcanul până sus sau folosește o greutate ca să ții legumele sub lichid.

· Respectă temperatura. Ideal este între 18–22 °C. Prea cald înmoaie legumele, prea rece încetinește fermentația.

· Eliberează gazele. Dacă nu ai capac cu supapă, deschide borcanul zilnic în primele zile ca să scapi de dioxidul de carbon acumulat.

Beneficiile murăturilor cu miere pentru sănătate

Murăturile cu miere îmbină avantajele fermentației naturale cu proprietățile nutritive ale mierii și legumelor crude. Rezultatul este un preparat gustos, mai sănătos decât murăturile clasice și cu efecte benefice asupra digestiei și imunității, conform Fermentingforfoodies.com.

Probiotice pentru digestie

Fermentarea naturală dezvoltă bacterii benefice (probiotice) care susțin microbiomul intestinal. Potrivit Harvard Health, probioticele pot îmbunătăți digestia și sprijină sistemul imunitar. Nutriționiștii citați de Real Simple arată că murăturile fermentate sunt sărace în calorii, bogate în probiotice și pot reduce inflamația. Spre deosebire de murăturile din comerț, de obicei conservate în oțet și fără bacterii vii, cele cu miere, făcute acasă, garantează prezența microflorei.

Vitamine și minerale

Legumele folosite aduc un plus de vitamine și fibre. Un borcan de murături poate conține până la 45% din necesarul zilnic de vitamina K, importantă pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. De asemenea, oferă potasiu pentru echilibrul fluidelor, fibre care susțin tranzitul și scad colesterolul, vitamina C pentru imunitate și vitamina A pentru ochi sănătoși.

Mai puțină sare

Murăturile clasice pot fi foarte sărate. O felie de murătură comercială poate conține chiar 280 mg sodiu. Consumul excesiv de sare este legat de hipertensiune și boli cardiovasculare. Murăturile cu miere reduc cantitatea de sare din rețetă, fiind o alternativă potrivită pentru cei care trebuie să limiteze aportul de sodiu.

Antioxidanți din miere

Mierea adaugă în saramură flavonoide și compuși fenolici cu rol antioxidant și antiinflamator. Conținutul ridicat de zaharuri și prezența peroxidului de hidrogen creează un mediu care inhibă bacteriile dăunătoare. Unele tipuri de miere, cum este mierea de Manuka, au și compuși cu efect antimicrobian puternic.

Riscuri și atenționări

Deși sănătoase, murăturile cu miere trebuie consumate cu moderație. Mierea este bogată în zahăr și calorii, ceea ce poate fi o problemă pentru persoanele cu diabet. De asemenea, mierea crudă și usturoiul pot prezenta risc de botulism dacă nu sunt manipulate corect, de aceea e important ca borcanele să fie sterilizate și ustensilele foarte curate. Copiii sub un an nu trebuie să consume miere.

Shutterstock

