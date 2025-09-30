Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității

În sezonul rece putem lua cel mai ușor vitamina C din murături în sare. Întrebați în toată Europa, nicăieri nu se comercializează și nu se consumă gogonele, nimeni nu știe că roșiile verzi și necoapte sunt comestibile.

Suntem unici, noi, românii, cu gogonelele noastre în saramură, iar acum este momentul să le punem la borcan.

Sunt garnitura perfectă la orice tip de carne, merg bine cu ghiveciul de legume, zacuscă sau tocăniță de cartofi. Unele gospodine chiar le ornează de sărbătoare, asortate cu varză roșie, decorate cu rondele de morcov și țelină sau combinate cu buchețele de conopidă. Nu le ocoliți pe cele mai coapte, chiar dacă sunt moi, pulpa lor roz și gustul dulceag-acidulat le face mai bune decât pepenele murat. Am și un mic secret pentru păstrarea fermității și limpezimii: folosiți bastonașe de hrean, are rol de antibiotic natural.

O sursă excelentă de vitamina C

Gogonelele sunt o sursă excelentă de vitamina C pentru sezonul rece și o variantă de a consuma legume în timpul iernii. Dar cel mai mare merit al lor este că sunt produse probiotice, obținute natural prin lacto-fermentație. Murăturile în saramură conțin bacterii vii care completează și îmbogățesc microbiota intestinală, cresc imunitatea, reduc inflamația și riscul de intoleranțe digestive, îmbunătățesc digestia și sindromul de colon iritabil.

Ce este lacto-fermentația și ce beneficii are?

Este o metodă de conservare în care alimentele se lasă la macerat cu sare într-o incintă închisă, fără aer. În prezența bacteriilor (mai ales lactobacili), glucidele din legume se descompun și eliberează gaze, enzime și acid lactic. Acesta din urmă acționează ca un conservant, scade pH-ul mediului și blochează multiplicarea microorganismelor care sunt responsabile de alterarea produsului.

Aciditatea acidului lactic distruge bacteriile patogene și produce fermenți lactici, adică bacterii benefice cu efect probiotic. Când concentrația de acid lactic atinge un anumit nivel, preparatul se echilibrează și fermentația se oprește de la sine, fenomen care apare la 2-3 săptămâni. Legumele murate sunt benefice pentru sănătate datorită enzimelor, vitaminelor și mineralelor care apar în mod natural în urma fermentației.

Alte metode de conservare, care presupun tratament termic (fierbere sau congelare), riscă să modifice calitățile nutritive ale alimentelor. Spre deosebire de ele, lacto-fermentația păstrează legumele proaspete și chiar le face mai ușor de digerat – o parte din nutrienți sunt mai ușor de asimilat, iar conținutul de vitamine crește. La greutate egală, varza murată este de 2 ori mai bogată în vitamina C față de varza proaspătă, are mai puțin sulf, iar fibrele sunt parțial înmuiate, fără risc de indigestie.

Castraveți, gogonele, conopidă, ceapă, morcovi, ridichi, sfeclă și chiar pepeni, mere sau gutui – toate legumele și fructele pot fi transformate în murături. Prin fermentație se dezvoltă un întreg ecosistem microbian, se poate ajunge de la 1 milion până la 1 miliard de microorganisme/gram de legume fermentate – iată un motiv să le puneți la borcan pe toate!

