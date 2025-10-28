Cum recunoști murăturile stricate. Semne că trebuie aruncate

Murăturile sunt nelipsite din multe case, mai ales iarna, însă nu întotdeauna rezistă până la finalul sezonului. De multe ori murăturile se strică, iar pentru a ne da seama trebuie să fim atenți la câteva semnale.

Este important să știi care sunt semnele care îți arată că murăturile nu mai sunt bune și ce poți face pentru a preveni astfel de situații. Învață cum să recunoști murăturile stricate și ce semne îți arată că trebuie aruncate.

De ce se strică murăturile – cauze frecvente

Murăturile se pot strica destul de ușor dacă nu sunt pregătite sau păstrate corect. De cele mai multe ori, cauza este una simplă: bacteriile și mucegaiurile care se dezvoltă atunci când nu sunt respectate condițiile potrivite de fermentare și depozitare.

Un motiv frecvent este saramura prea slabă. Dacă pui prea puțină sare, nu se mai formează mediul necesar pentru fermentația naturală, iar legumele încep să se înmoaie și să prindă miros neplăcut. La fel de problematică este și apa nepotrivită, cea de la robinet poate conține clor, care oprește fermentarea. De aceea, e bine să folosești apă filtrată sau lăsată 24 de ore să se evapore clorul.

O altă cauză este lipsa igienei. Dacă borcanele, capacele sau ustensilele nu sunt bine spălate și sterilizate, bacteriile dăunătoare vor ataca legumele. În plus, murăturile trebuie complet acoperite cu saramură. Dacă rămân bucăți expuse la aer, se formează rapid mucegaiul la suprafață.

Temperatura este și ea foarte importantă. Dacă e prea cald, procesul de fermentație merge prea repede, iar murăturile pot deveni moi sau acre. Dacă e prea frig, fermentarea nu se mai face corect și legumele rămân crude, fără gust. Ideal este un loc răcoros, între 10 și 18 grade Celsius.

În final, murăturile se pot strica și din cauza ingredientelor nepotrivite: legume lovite, frunze de viță sau hrean vechi, condimente mucegăite sau sare iodată în exces. Toate pot altera gustul și aspectul borcanului.

Pe scurt, murăturile bune se fac cu sare neiodată, apă curată, vase sterile și legume sănătoase, ținute la temperatura potrivită. Astfel, fermentația decurge natural și murăturile rămân crocante și gustoase toată iarna.

Shutterstock

Cum recunoști murăturile stricate

Murăturile stricate pot fi recunoscute ușor dacă le privești, le miroși sau le guști puțin. Există mai multe semne clare care arată că procesul de fermentare nu a decurs corect și că legumele nu mai sunt sigure pentru consum.

· Primul semn este mirosul neplăcut. Murăturile bune au un miros acrișor, ușor sărat, specific fermentației. Dacă simți un miros puternic de putred, de mucegai sau de oțet înțepător, e semn că s-au stricat.

· Al doilea indiciu este aspectul saramurii. În mod normal, lichidul trebuie să fie limpede sau ușor tulbure. Dacă devine foarte tulbure, are spumă groasă la suprafață sau depuneri urâte, este un semn că bacteriile dăunătoare au luat locul celor benefice. Saramura poate deveni și vâscoasă sau lipicioasă, alt semn clar de alterare.

· Mucegaiul este un alt semnal de alarmă. Dacă vezi pete albe, gri, verzi sau negre la suprafață, murăturile trebuie aruncate. Uneori, mucegaiul pare doar o peliculă subțire, dar chiar și așa, borcanul nu mai este sigur.

· Verifică și textura legumelor. Murăturile bune sunt tari și crocante. Dacă au devenit moi, moi ca terciul, sau se sfărâmă la atingere, înseamnă că s-au stricat.

· Și culoarea poate oferi indicii. Legumele care își schimbă nuanța în maro, gri sau gălbui murdar nu mai sunt comestibile.

Shutterstock

Ce trebuie să faci dacă s-au stricat murăturile

Dacă observi că murăturile s-au stricat, cel mai important lucru este să nu le consumi. Chiar dacă doar o parte din borcan pare afectată, întregul conținut poate fi contaminat. Bacteriile și mucegaiurile se răspândesc repede, chiar și în zonele care par încă „bune”. În plus, unele microorganisme pot produce toxine care nu dispar prin fierbere sau spălare.

Primul pas este să arunci murăturile alterate. Nu încerca să le salvezi spălându-le, fierbându-le sau amestecându-le cu altele. Dacă vezi mucegai, saramură vâscoasă, miros de putred sau legume moi și decolorate, e clar că borcanul trebuie golit. Pune conținutul într-o pungă bine legată și arunc-o la gunoi, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte alimente.

Apoi, curăță și dezinfectează bine borcanele. Spală-le cu apă fierbinte și detergent, apoi clătește-le cu o soluție de apă și oțet sau bicarbonat de sodiu. Poți să le sterilizezi din nou în cuptor sau în apă clocotită, pentru a distruge orice urmă de bacterii. Capacele vechi sau ruginite trebuie aruncate, deoarece pot păstra microorganisme și pot contamina următoarea tură de murături.

Dacă murăturile s-au stricat la scurt timp după preparare, analizează ce ar fi putut merge prost. Poate ai folosit prea puțină sare, legume vechi, apă cu clor sau borcane nesterilizate. Notează greșeala pentru a o evita data viitoare.

Pentru a preveni repetarea situației, păstrează murăturile într-un loc potrivit: rece, întunecat și aerisit, cu o temperatură între 10 și 18°C. Asigură-te că toate legumele sunt complet acoperite de saramură și că borcanele sunt bine închise. Verifică-le periodic: dacă apare spumă, o poți îndepărta cu o lingură curată, dar numai dacă fermentația e normală, fără mirosuri neplăcute.

Shutterstock

Cum previi stricarea murăturilor

Ca să eviți stricarea murăturilor, trebuie să acorzi atenție fiecărui pas din procesul de pregătire. Cele mai multe probleme apar atunci când sunt folosite ingrediente de proastă calitate sau când nu se respectă regulile simple de igienă și depozitare.

Totul începe cu alegerea legumelor. Alege doar legume proaspete, tari și fără pete sau lovituri. Chiar și o mică zonă afectată poate duce la apariția bacteriilor care strică tot borcanul. Spală-le foarte bine și lasă-le să se scurgă complet înainte de a le așeza în borcane.

Borcanele trebuie să fie perfect curate și sterilizate. Poți face asta în apă clocotită sau în cuptor, pentru a distruge microbii. Capacele trebuie și ele verificate, fără rugină și fără urme de murdărie. Dacă folosești capace vechi, murăturile pot prinde aer și se pot altera.

Saramura este inima procesului de murare. Folosește sare neiodată, grunjoasă, specială pentru murături, deoarece sarea iodată sau cea fină poate opri fermentația naturală. Apa trebuie să fie curată, ideal filtrată sau lăsată 24 de ore să se evapore clorul. Respectă proporțiile: de obicei, o lingură mare de sare la un litru de apă este suficientă pentru a crea mediul potrivit.

După ce ai turnat saramura, asigură-te că toate legumele sunt complet acoperite. Dacă rămân bucăți la suprafață, acestea vor mucegăi. Poți pune deasupra o frunză de viță, un bețișor de hrean sau un capac special care ține legumele scufundate.

Depozitarea este la fel de importantă. Murăturile trebuie ținute într-un loc răcoros, uscat și întunecat, ferit de soare și de variații mari de temperatură. Ideal este să le păstrezi între 10 și 18 grade Celsius. Verifică-le din când în când. Dacă apare puțină spumă la suprafață, îndepărteaz-o cu o lingură curată, dar dacă mirosul e neplăcut, e mai bine să arunci borcanul.

Pe scurt, murăturile rezistă dacă sunt făcute cu grijă și răbdare. Legume sănătoase, borcane sterile, sare potrivită și o temperatură constantă: acestea sunt secretele care garantează borcane pline de murături gustoase, crocante și sigure pentru toată iarna.

Shutterstock

