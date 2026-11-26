Generează rezumat cu AI

De multe ori, sunt mai tari, mai puțin gustoase și nu au aroma cu care suntem obișnuiți. Asta se întâmplă și din cauza modului în care sunt cultivate, transportate și păstrate în sezonul rece. Iată de ce roșiile de vară sunt o alegere mai bună, ce diferențe există între ele și cele din supermarket pe timpul iernii și la ce trebuie să fii atent atunci când le cumperi.

De ce nu este recomandat să mâncăm roșii iarna

Cu siguranță ai observat că roșiile pe care le găsești în supermarketuri iarna nu au același gust precum cele pe care le cumperi în timpul verii. Acest lucru se datorează atât condițiilor în care sunt cultivate, cât și modului în care sunt recoltate, transportate și depozitate. Lumina naturală este mai redusă în sezonul rece, ceea ce poate influența cantitatea de zaharuri din roșii, dar și dezvoltarea aromei acestora.

Pentru a rezista transportului pe distanțe lungi, unele roșii sunt culese înainte de a fi complet coapte și sunt lăsate să se maturizeze în condiții controlate. Chiar dacă acestea capătă o culoare roșie atrăgătoare, gustul lor poate fi diferit de cel al roșiilor care se coc direct pe plantă. În plus, producătorii aleg adesea soiuri care rezistă mai bine la transport și care pot fi păstrate mai mult timp, însă acestea nu sunt întotdeauna și cele mai gustoase, scrie Wbur.org.

Un alt dezavantaj este consumul ridicat de energie necesar încălzirii și iluminării artificiale a serelor. În ceea ce privește pesticidele, faptul că roșiile sunt cultivate iarna nu înseamnă automat că acestea conțin mai multe substanțe nocive. Nu există însă o recomandare medicală potrivit căreia ar trebui să evităm consumul de roșii iarna. Acestea rămân o sursă de vitamine, minerale și antioxidanți, chiar dacă nu au întotdeauna gustul și aroma celor de vară.

Cum sunt cultivate roșiile în sezonul rece

Roșiile au nevoie de căldură și lumină pentru a se dezvolta, motiv pentru care cultivarea lor în aer liber este aproape imposibilă în regiunile cu ierni geroase. Pentru a putea obține recolte pe tot parcursul anului, producătorii folosesc sere în care pot controla temperatura, umiditatea și cantitatea de lumină de care beneficiază plantele. În serele încălzite, temperatura din timpul zilei este menținută, în general, între 20 și 26 de grade Celsius. Pentru că zilele de iarnă sunt mai scurte, unele sere sunt dotate și cu sisteme de iluminare artificială cu LED-uri, care ajută plantele să se dezvolte.

O altă metodă folosită de producători este cultivarea hidroponică, ceea ce înseamnă că roșiile nu sunt plantate direct în pământ. Rădăcinile acestora se dezvoltă în materiale precum fibra de cocos, vata minerală sau perlitul, iar plantele primesc apa și substanțele nutritive necesare prin intermediul unor sisteme de irigare. Acest lucru nu înseamnă însă că roșiile respective sunt mai puțin nutritive.

Un detaliu interesant este că, pentru polenizarea plantelor din sere, producătorii folosesc adesea colonii de bondari. Nu toate roșiile pe care le găsim iarna în magazine provin însă din sere încălzite. În regiuni precum sudul Spaniei, temperaturile mai blânde permit cultivarea acestora în spații protejate, fără să fie necesară întotdeauna încălzirea artificială.

Ce se întâmplă cu gustul și proprietățile nutritive ale roșiilor iarna

Gustul roșiilor este influențat de mai mulți factori, printre care se numără temperatura, lumina naturală, soiul cultivat și momentul în care acestea sunt recoltate. În timpul iernii, plantele beneficiază de mai puțină lumină, ceea ce poate duce la acumularea unei cantități mai mici de zaharuri în fructe. Așa se explică de ce unele roșii cumpărate în sezonul rece sunt mai puțin dulci sau au un gust ușor acrișor. Inclusiv păstrarea acestora la temperaturi scăzute poate diminua aroma.

În ceea ce privește proprietățile nutritive, condițiile de cultivare și depozitare pot influența concentrația următoarelor substanțe:

· Vitamina C: cantitatea acesteia depinde de lumină, temperatură, gradul de maturare și durata depozitării;

· Licopenul: antioxidantul care le conferă roșiilor culoarea roșie;

· Betacarotenul: substanță pe care organismul o poate transforma în vitamina A;

· Compușii fenolici și flavonoidele: substanțe cu proprietăți antioxidante, influențate de condițiile de cultivare.

Interesant este că nici roșiile de vară nu au întotdeauna mai multe substanțe nutritive. De exemplu, temperaturile de peste 30 de grade Celsius pot împiedica acumularea licopenului. Dacă nu îți place gustul de roșii proaspete în timpul iernii, poți opta pentru roșii conservate, suc de roșii sau pastă de tomate. Chiar dacă prin prepararea termică se pierde o parte din vitamina C, aceasta favorizează eliberarea licopenului, care poate fi absorbit mai ușor de organism.

De ce roșiile de sezon sunt o alegere mai bună

Roșiile de sezon beneficiază de mai multă lumină naturală și de temperaturi favorabile dezvoltării. Aceste condiții contribuie la acumularea zaharurilor naturale și la dezvoltarea aromei specifice. Tocmai de aceea, roșiile pe care le cumpărăm vara sunt adesea mai dulci, mai zemoase și mai gustoase decât cele disponibile în timpul iernii.

Un alt avantaj este că roșiile cultivate local pot fi lăsate mai mult timp să se coacă pe plantă, deoarece nu trebuie să reziste transportului pe distanțe lungi. În plus, cu cât trece mai puțin timp de la recoltare până la consum, cu atât sunt limitate pierderile anumitor substanțe nutritive, printre care și vitamina C.

Roșiile de sezon pot fi și mai accesibile din punct de vedere financiar. În timpul verii, oferta de legume autohtone este mai bogată, iar costurile de producție pot fi mai mici, deoarece nu mai este necesară încălzirea sau iluminarea artificială a serelor. Totodată, cultivarea acestora în condiții naturale poate avea un impact mai redus asupra mediului. Dacă îți dorești să te bucuri de gustul roșiilor de vară și în sezonul rece, poți profita de perioada în care acestea se găsesc din abundență pentru a pregăti conserve pentru iarnă. Sucul de roșii, bulionul, pasta de tomate și roșiile la conservă sunt câteva dintre variantele pe care le ai la dispoziție.

Ce legume putem consuma iarna în locul roșiilor

Chiar dacă în timpul iernii nu găsim aceeași varietate de legume proaspete ca vara, avem la dispoziție numeroase alternative bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Multe dintre acestea rezistă foarte bine după recoltare și pot fi folosite atât pentru prepararea salatelor, cât și a supelor, tocănițelor sau garniturilor, conform Healthline.com.

Iată ce legume poți introduce în alimentație în sezonul rece:

· Varza albă și varza roșie: sunt bogate în fibre, vitamina C și vitamina K, fiind ideale pentru salate;

· Morcovii: conțin betacaroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A;

· Sfecla roșie: este bogată în potasiu, fibre, acid folic și antioxidanți;

· Broccoli și conopida: reprezintă surse importante de vitamina C și fibre;

· Varza de Bruxelles: conține vitaminele C și K și poate avea un gust mai dulce dacă este recoltată în sezonul rece;

· Păstârnacul și țelina: sunt potrivite pentru supe-cremă, piureuri și preparate la cuptor;

· Dovleacul: este bogat în betacaroten și poate fi folosit atât în deserturi, cât și în mâncăruri sărate;

· Prazul: conține fibre prebiotice, benefice pentru sănătatea intestinală.

O alegere foarte bună o reprezintă și legumele congelate, precum mazărea, fasolea verde sau spanacul, care își păstrează o mare parte dintre proprietățile nutritive. Dacă îți este dor de gustul roșiilor, poți opta pentru suc de roșii, pastă de tomate sau roșii conservate, de preferat fără zahăr adăugat și cu un conținut redus de sare.

Cum alegem cele mai bune roșii din supermarket în sezonul rece

Dacă obișnuiești să cumperi roșii din supermarket și în timpul iernii, există câteva lucruri la care ar trebui să fii atent. Nu te lăsa influențat doar de culoarea acestora, deoarece o roșie care arată impecabil nu este neapărat și gustoasă. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când cumperi roșii:

· Mirosul: roșiile bine coapte au, de regulă, o aromă plăcută, care se simte mai ales în apropierea codiței;

· Fermitatea: alege roșiile care sunt ferme, dar ușor moi la atingere. Cele foarte tari pot fi insuficient coapte;

· Aspectul cojii: evită roșiile care prezintă lovituri, crăpături adânci sau urme de mucegai;

· Greutatea: roșiile care par mai grele în raport cu dimensiunea lor pot fi mai zemoase, însă acest lucru nu garantează că sunt și gustoase;

· Soiul: roșiile cherry sau prunișoare sunt adesea mai dulci și mai aromate decât cele de dimensiuni mari;

· Țara de proveniență: roșiile cultivate în regiuni cu ierni blânde pot beneficia de condiții naturale mai bune de dezvoltare.

Trebuie să știi că nici prezența codiței verzi nu garantează că roșiile au fost lăsate să se coacă în întregime pe plantă.

După ce le-ai cumpărat, păstrează roșiile care nu sunt complet coapte la temperatura camerei, ferite de razele directe ale soarelui. Dacă sunt deja bine coapte și nu intenționezi să le consumi imediat, le poți pune în frigider. Scoate-le însă înainte de servire, pentru a le permite să ajungă la temperatura camerei și pentru a le simți mai bine aroma.