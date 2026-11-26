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Trecerea în Fecioară schimbă modul în care sunt canalizate eforturile. De la gesturi spectaculoase și nevoia de a ieși în față, accentul se mută spre eficiență, ordine și rezolvarea problemelor concrete.

În astrologie, Marte indică modul de acțiune, direcția în care este consumată energia și reacția în fața obstacolelor. În Fecioară, forța lui devine precisă, răbdătoare și orientată spre rezultat. Urmează o perioadă favorabilă pentru a repara ce nu funcționează, pentru a îmbunătăți ritmul de lucru și pentru a duce la capăt sarcini migăloase.

Pe de altă parte, când rezultatele întârzie, pot ieși la suprafață nerăbdarea, nemulțumirea și tendința de a despica firul în patru.

Tranzitul lui Marte are o dinamică aparte datorită retrogradării care începe pe 10 ianuarie 2027. Planeta se întoarce în Leu pe 21 februarie și revine în Fecioară pe 14 mai 2027. Din acest motiv, subiectele deschise acum nu se rezolvă pe loc, ci vor trece prin etape succesive de ajustare și corectare până spre vara anului viitor.

Cum influențează Marte în Fecioară fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Marte aduce un ritm mai alert în plan profesional și în obligațiile curente. Berbecii preiau atribuții noi, își pun ordine în program și găsesc soluții mai practice pentru a-și duce treaba la capăt. Pe fondul efortului constant, crește însă riscul de epuizare, iar nemulțumirile legate de colegi sau de volumul de muncă ies ușor la iveală.

Taur / Ascendent în Taur

Viața afectivă și preocupările personale intră într-o etapă mai dinamică. Taurii își arată mai deschis sentimentele, își fac timp pentru lucrurile care le aduc bucurie și dezvoltă proiecte proprii. În relația cu copiii ori cu partenerul, graba și dorința de a controla rezultatul pot aduce nemulțumiri.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Cu Marte în Fecioară, atenția se îndreaptă spre casă, părinți și bunul mers al gospodăriei. Gemenii au intenția să facă amenajări, să rezolve acte legate de o proprietate ori să se ocupe de lucrări lăsate în urmă. Cum ritmul devine alert în plan familial, nevoia de a verifica fiecare detaliu stârnește neînțelegeri cu rudele privind responsabilitățile fiecăruia.

Rac / Ascendent în Rac

Conversațiile, întâlnirile și deplasările se înmulțesc. Racii își exprimă cu hotărâre punctul de vedere și se concentrează pe învățare ori pe chestiuni birocratice, ceea ce le încarcă programul. În schimburile de replici cu ceilalți apar ușor controverse, mai ales dacă tonul devine prea tăios.

Leu / Ascendent în Leu

Situația financiară și felul în care își pun în valoare munca devin prioritare. Leii caută colaborări noi, cer o mărire ori își fac calcule mai stricte pentru a nu mai risipi. Nevoia de siguranță materială crește, dar graba de a face achiziții neplanificate le dă ușor peste cap planurile.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Prezența lui Marte în semnul lor aduce un plus de energie și nevoia de a acționa. Fecioarele pornesc proiecte noi, duc la capăt planuri lăsate în așteptare și își urmăresc fără ezitare obiectivele. Pretențiile mari față de ceilalți riscă însă să declanșeze conflicte, mai ales când lucrurile nu ies așa cum și-au propus.

Balanță / Ascendent în Balanță

Urmează o perioadă mai potrivită pentru activități discrete și pregătirea unor planuri viitoare decât pentru ieșirea în față. Balanțele își îndreaptă energia spre interior, preferă un ritm mai așezat și își clarifică ce merită păstrat în viața lor. Unele chestiuni mai vechi, rămase nerezolvate, ies din nou la iveală și cer să fie lămurite.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Viața socială și legăturile cu anturajul capătă un ritm mai alert. Scorpionii primesc invitații să ia parte la proiecte noi și fac progrese spre obiective pe termen lung. În relația cu ceilalți, dorința de a face lucrurile doar în felul lor riscă să strice buna înțelegere.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Planul profesional și dorința de avansare ajung în prim-plan. Săgetătorii preiau atribuții noi, țintesc o poziție mai bună ori se remarcă prin proiecte importante. Progresul vine prin disciplină și rigoare, iar în discuțiile cu șefii pot să apară neînțelegeri dacă nu cad de acord asupra direcției de urmat.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Perfecționarea, deplasările și proiectele pe termen lung capătă prioritate. Capricornii se pregătesc pentru o evaluare, își completează pregătirea într-un domeniu ori organizează o plecare pe care o amânau de mult. Ambiția îi ajută să facă progrese, dar încăpățânarea de a-și susține punctul de vedere stârnește discuții în contradictoriu.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cheltuielile, ratele și plățile restante ajung pe lista de priorități. Vărsătorii pun la punct actele, impozitele ori situația bunurilor deținute la comun. În plan afectiv, apropierea este mai profundă, însă suspiciunile și neînțelegerile legate de bani ori de cine ce are de făcut strică ușor armonia.

Pești / Ascendent în Pești

Viața în doi, contractele și înțelegerile pe termen lung intră într-o etapă mai animată. Peștii caută să pună lucrurile la punct, să schimbe termenii unor acorduri, să lege asocieri noi ori să închidă neînțelegeri mai vechi. Se poartă discuții serioase despre sprijin reciproc, iar reproșurile repetate și încăpățânarea riscă să ducă la certuri.