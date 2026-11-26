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Substanțe ilegale cu aspectul președintelui american au fost predate organizației caritabile The Loop, specializată în testarea drogurilor, în mai multe regiuni ale țării, potrivit Metro.co.uk.

Experții spun că pastilele sunt introduse în Marea Britanie de rețele infracționale din Olanda și conțin în principal MDMA, un drog asociat cu 89 de decese în Regatul Unit anul trecut.

Temerile sunt tot mai mari că aceste pastile cu chipul lui Trump ar putea conține și alte substanțe care sporesc riscul de supradoză.

O variantă portocalie, reprezentându-l pe președintele american și supranumită „Trump morocănos” („Grumpy Trump”), a fost testată de organizația The Loop în cartierul Camden, în luna septembrie. Analizele au arătat că pastila conținea o substanță numită catinonă sintetică, precum și cofeină și MDMA.

Efectele și riscurile pastilei

Catinonele au nevoie de mai mult timp pentru a-și face efectul, ceea ce îi poate face pe consumatori să creadă în mod eronat că au luat doar o pastilă cu o doză mică de MDMA.

Acest lucru îi poate determina să ia mai multe pastile, provocând reacții adverse periculoase, precum stimulare excesivă, paranoia și chiar episoade de psihoză.

Consumatorii sunt avertizaţi că ar putea prezenta simptome precum greaţă, ritm cardiac accelerat şi convulsii la câteva ore după ingerarea pastilelor.

„Aceste pastile cu chipul lui Trump sunt foarte populare. Am testat deja un număr destul de mare. Pentru că majoritatea pastilelor conțin substanțele la care consumatorii se așteaptă, există riscul ca aceștia să fie luați prin surprindere, deoarece piața nu este reglementată.

Una din 100 de pastile ar putea conține ceva neașteptat, însă oamenii nu își dau seama că au primit un produs diferit de cel care le-a fost prezentat”, a declarat profesoara Fiona Measham, fondatoarea și directoarea organizației The Loop.

Pastilele Trump par să provină din laboratoare olandeze

Pastilele care îl înfățișează pe Trump par să provină din laboratoare „sofisticate” din Olanda, care concurează între ele pentru a-și vinde produsele.

„Cred că este pur și simplu o modalitate prin care oamenii pot recunoaște un anumit brand în detrimentul altuia. Îmi imaginez că există și o doză de umor la mijloc. Producătorii știu că vor fi emise avertismente cu privire la aceste pastile.

Logo-urile și modelele imprimate pe pastile se schimbă foarte repede. Chiar și în ultimele luni am întâlnit mai multe tipuri de pastile cu chipul lui Trump”, a explicat profesoara Measham, care ocupă funcția de profesor de criminologie la Universitatea din Liverpool.

În luna octombrie, organizația The Loop a primit și o pastilă cu imaginea lui Trump, inscripționată „5 stele”, denumită astfel după modelul imprimat pe partea din spate. Aceasta a fost predată în cadrul evenimentului Warehouse Project, organizat la Manchester.

Recent, echipa organizației a descoperit și o pastilă în care Trump apare cu buzele țuguiate.

Deși toate pastilele cu chipul președintelui american identificate până acum în Marea Britanie conțineau MDMA, acest lucru nu înseamnă că sunt lipsite de pericole.

„Asta înseamnă că numărul deceselor crește și mai mult.

Pastilele care conțin doar MDMA prezintă riscuri, deoarece concentrația substanței poate varia foarte mult. Din acest motiv, oamenii pot suferi supradoze și pot muri.

Vieți ar putea fi salvate dacă oamenii ar ști ce doză de substanță activă conține fiecare pastilă”, a adăugat profesoara Measham.

Alte pastile care îl înfățișează pe Trump au determinat autoritățile europene să emită avertismente sanitare, după ce s-a constatat că unele conțineau o substanță extrem de periculoasă, numită PMMA.

PMMA, substanța din pastile, poate duce la leziuni ale creierului și deces

PMMA poate provoca o acumulare excesivă de serotonină în organism, ceea ce poate duce la supraîncălzirea corpului, leziuni cerebrale și deces.

Deși organizația The Loop nu a identificat până acum astfel de pastile în Marea Britanie, Dr. Measham se teme că variantele cu chipul lui Trump care conțin PMMA ar putea ajunge în curând și pe piața britanică.

The Loop este prima organizație caritabilă din Marea Britanie dedicată testării drogurilor. Aceasta le permite consumatorilor să predea o cantitate mică dintr-o substanță, pentru ca specialiștii să îi verifice compoziția.

La începutul acestei luni, organizația a lansat un nou serviciu în Birmingham, după deschiderea unuia în Bristol, în 2024, și a altor trei în Londra, în 2026.

„Unul dintre motivele pentru care efectuăm aceste teste este să aflăm ce substanțe circulă pe piață și să informăm oamenii cu privire la riscurile diferite pe care le prezintă. Pentru că este o piață ilegală, nu știm ce conțin produsele. Problema este că nu știi niciodată ce cumperi.

Scopul nostru este să identificăm orice substanțe care prezintă un risc deosebit și să emitem avertismente, astfel încât oamenii să știe ce droguri se află în circulație”, a declarat profesoara Measham.

Olanda a emis o „alertă roșie”



La sfârșitul lunii august, Institutul Trimbos, cu sediul în Utrecht, a emis o „alertă roșie” cu privire la această pastilă potențial letală, potrivit News.ro.

„Nu consumaţi această pastilă sub nicio formă”, a transmis un Institut specializat în dependenţa de droguri şi sănătate mintală din Olanda.

În avertismentul său, a subliniat că substanţa ar putea provoca „supraîncălzire cu consecinţe potenţial fatale”.

Deşi producerea, vânzarea şi consumul de ecstasy sunt ilegale în Ţările de Jos, un raport al guvernului olandez din 2024 menţiona că substanţa era „încă destul de populară ca drog de petrecere”.

Raportul adăuga că, în 2022, un „număr record de 550.000 de persoane” consumaseră drogul cel puţin o dată.

Nu este prima dată când trăsăturile faciale ale lui Donald Trump par să fi servit drept sursă de inspiraţie pentru forma pastilelor de ecstasy. În 2017, poliţia germană a confiscat aproximativ 5.000 de pastile de ecstasy de culoarea morcovului, sub forma capului preşedintelui SUA, despre care se credea că fuseseră promovate pe internet sub sloganul „Trump face petrecerile din nou grozave”.