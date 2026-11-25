Horoscop 26 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. Vești bune înainte de sărbători. Cine va avea mai mulți bani în buzunar
Horoscop 16 noiembrie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să putem rezolva mai multe lucruri în paralel, ca să câștigăm timp, să ne economisim și energia.
Sursa: ProTV
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Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim să ne-ajungă banii pentru toate cele.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Săgetător
Se poate să vă așezați la masa negocierilor cu partenerii de afaceri, să luați în discuție drepturi, obligații.
Întrevedere cu cineva care v-a dus dorul și vrea, cel puțin de sărbători, să vă vedeți, ca să consolidați relația.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Capricorn
Se vine cu o rugăminte de colaborare și, dacă vă rămâne timp, o să vă dați acceptul, c-or să mai intre niște bani.
O discuție-ntre patru ochi cu ființa iubită ar fixa ordinea evenimentelor în care-o să vă implicați, pot fi aniversări, onomastici.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Vărsător
Se anunță bani pe care-o să-i cheltuiți cu frenezie, că sunt diverse momente festive la care o să vă duceți în perioada asta și o să tot scoateți bani din buzunar.
Se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu, care se-apropie de legalizare, și poate fixați data și multe altele.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Pești
O să dați zor să vă achitați de toate treburile, ca să dați drumul proiectelor noi, c-aveți planuri mari pentru anul viitor.
O să v-alegeți cu bani frumoși după un efort susținut și o s-aveți de cheltuială în perioada asta a sărbătorilor.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Berbec
Vouă vi se fac promisiuni de colaborări, posibil și cu străinătatea, și o să vă impuneți punctul de vedere, ca să știe pe ce munciți.
E cineva care vrea un răspuns ferm de la voi și o să cântăriți bine de tot situația înainte de a hotărî ce faceți cu relația de cuplu.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Taur
Puteți întâlni, într-un cerc de cunoscuți, o persoană care să fie pe lungimea voastră de undă și să construiți frumos o relație.
Se ivesc niște chilipiruri, pot fi reduceri, și să luați lucruri atât pentru voi, cât și pentru casă.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Gemeni
O să duceți comunicarea la alt nivel, poate vă faceți curaj să vorbiți în public, să acceptați o funcție care să vă constrângă să relaționați altfel cu oamenii.
Vă puteți asocia cu niște oameni care vă oferă garanția că or să muncească în ritmul vostru și o să vă sincronizați.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Rac
Aveți multe pe cap, dar o să vă descurcați frumos și-o să primiți și ajutor, dar poate că nu de la sine, ci ar fi bine să-l cereți.
Poate-o să vă ocupați de casă, dacă tot le-oți fi promis alor voștri că reamenajați interiorul, și-o să le placă.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Leu
Un proiect nou la serviciu o să v-aducă beneficii și o să puteți spera la o avansare. O să fie, în schimb, mult de lucru, dar nu pare să vă deranjeze.
E o perspectivă de bani frumoși, vi se oferă un contract și s-ar putea să vă convină, că o să aveți energia necesară și entuziasm.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Fecioară
O să rezolvați întrucâtva problema banilor, mai intră, mai ies, dar n-o să rămâneți fără și, la o adică, vă-mprumutați la propriul buzunar, la economii.
Sunt chestiuni de familie care se cer rezolvate și o să căutați împreună soluții, ca să fie toată lumea mulțumită.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Balanță
Vă entuziasmează ideea unei plecări, poate v-a invitat cineva drag într-o vacanță prin țară, pe-afară și o să găsiți și timp, și bani pentru așa ceva.
O să vă simțiți mult mai în siguranță în relație, s-au spus și niște lucruri și totul funcționează altfel, mult mai bine.
Horoscop 26 noiembrie 2026 - Scorpion
Se poate să vă pregătiți de o întâlnire cu cineva care v-așteaptă să petreceți o zi de naștere sau de nume, că vine Sfântul Andrei în curând.
Se reface grupul cu care ați tot călătorit și poate organizați ceva și pentru sărbători.
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