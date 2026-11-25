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Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim să ne-ajungă banii pentru toate cele.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Săgetător

Se poate să vă așezați la masa negocierilor cu partenerii de afaceri, să luați în discuție drepturi, obligații.

Întrevedere cu cineva care v-a dus dorul și vrea, cel puțin de sărbători, să vă vedeți, ca să consolidați relația.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Capricorn

Se vine cu o rugăminte de colaborare și, dacă vă rămâne timp, o să vă dați acceptul, c-or să mai intre niște bani.

O discuție-ntre patru ochi cu ființa iubită ar fixa ordinea evenimentelor în care-o să vă implicați, pot fi aniversări, onomastici.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Vărsător

Se anunță bani pe care-o să-i cheltuiți cu frenezie, că sunt diverse momente festive la care o să vă duceți în perioada asta și o să tot scoateți bani din buzunar.

Se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu, care se-apropie de legalizare, și poate fixați data și multe altele.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Pești

O să dați zor să vă achitați de toate treburile, ca să dați drumul proiectelor noi, c-aveți planuri mari pentru anul viitor.

O să v-alegeți cu bani frumoși după un efort susținut și o s-aveți de cheltuială în perioada asta a sărbătorilor.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Berbec

Vouă vi se fac promisiuni de colaborări, posibil și cu străinătatea, și o să vă impuneți punctul de vedere, ca să știe pe ce munciți.

E cineva care vrea un răspuns ferm de la voi și o să cântăriți bine de tot situația înainte de a hotărî ce faceți cu relația de cuplu.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Taur

Puteți întâlni, într-un cerc de cunoscuți, o persoană care să fie pe lungimea voastră de undă și să construiți frumos o relație.

Se ivesc niște chilipiruri, pot fi reduceri, și să luați lucruri atât pentru voi, cât și pentru casă.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Gemeni

O să duceți comunicarea la alt nivel, poate vă faceți curaj să vorbiți în public, să acceptați o funcție care să vă constrângă să relaționați altfel cu oamenii.

Vă puteți asocia cu niște oameni care vă oferă garanția că or să muncească în ritmul vostru și o să vă sincronizați.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Rac

Aveți multe pe cap, dar o să vă descurcați frumos și-o să primiți și ajutor, dar poate că nu de la sine, ci ar fi bine să-l cereți.

Poate-o să vă ocupați de casă, dacă tot le-oți fi promis alor voștri că reamenajați interiorul, și-o să le placă.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Leu

Un proiect nou la serviciu o să v-aducă beneficii și o să puteți spera la o avansare. O să fie, în schimb, mult de lucru, dar nu pare să vă deranjeze.

E o perspectivă de bani frumoși, vi se oferă un contract și s-ar putea să vă convină, că o să aveți energia necesară și entuziasm.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Fecioară

O să rezolvați întrucâtva problema banilor, mai intră, mai ies, dar n-o să rămâneți fără și, la o adică, vă-mprumutați la propriul buzunar, la economii.

Sunt chestiuni de familie care se cer rezolvate și o să căutați împreună soluții, ca să fie toată lumea mulțumită.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Balanță

Vă entuziasmează ideea unei plecări, poate v-a invitat cineva drag într-o vacanță prin țară, pe-afară și o să găsiți și timp, și bani pentru așa ceva.

O să vă simțiți mult mai în siguranță în relație, s-au spus și niște lucruri și totul funcționează altfel, mult mai bine.

Horoscop 26 noiembrie 2026 - Scorpion

Se poate să vă pregătiți de o întâlnire cu cineva care v-așteaptă să petreceți o zi de naștere sau de nume, că vine Sfântul Andrei în curând.

Se reface grupul cu care ați tot călătorit și poate organizați ceva și pentru sărbători.