O femeie care a împlinit 105 ani a dezvăluit secretul longevității. Obiceiul pe care nu l-a abandonat niciodată
O femeie din Marea Britanie care a împlinit 105 ani spune că somnul de după-amiază este unul dintre secretele longevității sale. Femeia are o familie numeroasă și continuă să-și păstreze umorul.
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Dora Horsfall, născută pe 2 noiembrie 1921, și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie, la un cămin de bătrâni din Chippenham, comitatul Wiltshire, scrie BBC.
Nepoata sa, Mandy Cheeseman, a descris-o pe Dora drept un „suflet frumos”, căruia „îi place să doarmă”.
„Cred că acesta ar putea fi motivul pentru care s-a păstrat atât de bine: doarme în fiecare zi după-amiaza, chiar și atunci când eram noi mici”, a spus Mandy.
Dora a mărturisit că „cel mai frumos lucru” de ziua ei a fost bucuria de a petrece timpul alături de cei dragi.
Dimineața, violonista Sue Lord a interpretat mai multe melodii, printre care „Danny Boy”. Mai târziu, sărbătoarea a continuat cu un ceai de după-amiază, alături de familie.
După ce toți cei prezenți i-au cântat „La mulți ani”, Dora le-a mulțumit pentru participarea la ceea ce a descris drept o petrecere „foarte frumoasă”.
O copilărie marcată de lipsuri
Născută la Londra, Dora și fratele ei, Jack, au fost trimiși la o școală-internat din vestul capitalei, destinată copiilor orfani, abandonați sau proveniți din familii sărace, așa cum era și cazul lor.
Când Dora avea 13 ani, familia s-a mutat la Salisbury.
Mai târziu, tânăra a decis să se întoarcă la Londra, unde l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Reg. Cei doi s-au căsătorit în Croydon, pe 23 decembrie 1941.
La scurt timp, s-au mutat înapoi la Salisbury, unde Dora a avut mai multe locuri de muncă. A lucrat inclusiv ca taxatoare într-un autobuz și în producție, la una dintre fabricile secrete în care erau construite avioanele Spitfire.
Ulterior, Dora și Reg s-au mutat în Spania, unde au locuit până la moartea bărbatului.
Are patru stră-strănepoți
Dora are două fiice, șapte nepoți, nouă strănepoți și patru stră-strănepoți. Din 2022, locuiește la căminul Flowers Manor.
Nepoata sa o descrie drept „persoana ei preferată” și o femeie „magică”.
„Mi-aș dori să fiu măcar pe jumătate femeia care este ea”, a mărturisit Mandy.
„Este amuzantă și are un râs molipsitor”, a adăugat aceasta.
Familia povestește că, atunci când este întrebată câți ani are, Dora obișnuiește să răspundă în glumă: „Am aceeași vârstă ca degetul meu mic și sunt puțin mai în vârstă decât dinții mei.”
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