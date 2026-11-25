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Ar fi coordonat, spun anchetatorii, de la trafic de persoane, cămătărie și șantaj, până la exploatarea unor cântăreți de manele cunoscuți. Pe aceștia i-ar fi obligat, sub amenințări repetate, să cânte doar la anumite petreceri, și în anumite localuri, agreate de liderii clanului.

Suspecții, duși cu mandate la DIICOT, resping acuzațiile.

Reporter: V-ați gândit că o să mai ajungă DIICOT la poarta dvs.?

Sile Cămătaru: Cum să nu, păi trăim în România și aici orice e posibil.

Procurorii DIICOT și ofițerii Serviciului Grupări Infracționale Violente spun că numai din 2025 până acum membrii clanului Cămătaru ar fi făcut numeroase victime. Persoane pe care le-ar fi traficat ori amenințat și șantajat să le plătească dobânzi uriașe pentru banii luați cu camătă.

Procurorii DIICOT au obținut în acest dosar peste 40 de mandate de percheziție pentru locuințele suspecților.

Corespondent PRO TV: „Ofițerii Serviciului Grupări Violente au percheziționat nu doar casele suspecților, ci și mașinile pentru că anchetatorii încearcă să găsească orice dovadă ar putea ajuta ancheta să lămurească acuzațiile grave ce le sunt aduse membrilor clanului Cămătarilor.”

Ofițer de poliție: „Există și alte victime care ar fi fost recrutate prin metoda Love boy, ulterior transportate pe teritoriul Germaniei și Elveției, unde erau obligate la practicarea prostituției, iar banii obținuți erau colectați de membrii grupării.”

Printre victimele clanului Cămătarilor, spun procurorii DIICOT s-ar număra și cântăreți cunoscuți de manele care au dat declarații în dosar.

Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT: „Interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, au fost constrânși să concerteze gratuit sau în condiții financiare impuse de suspecți. Pentru a-și impune solicitările, membrii grupului au recurs la amenințări cu lipsirea de libertate, cu introducerea în portbagajului unui autoturism și cu agresiuni fizice de natură să provoace pierderea auzului”.

În filmul documentar „Cămătarii” de pe VOYO, Nuțu povestește cum i-a transmis lui Salam să cânte doar unde îi cere el. Iar Salam nu neagă.

Reporter: V-au obligat să plătiți taxa de protecție?

Luis Gabriel, cântăreț muzică de petrecere: Cui să plătesc că eu? Nu plătesc la nimeni în viața mea. Ei îmi fac mie cadouri.

Reporter: E adevărat că v-au obligat să cântați?

Luis Gabriel, cântăreț muzică de petrecere: Nu m-a obligat nimeni niciodată pe nimeni, nici nu are cum să mă oblige niciodată.

La percheziții, anchetatorii au găsit sume mari de bani, bijuterii de valoare, dar și mașini scumpe. Suspecții au fost aduși la DIICOT pentru audieri.

Reporter: Cum comentați acuzațiile?

Sile Cămătaru: Nu știu de nicio acuzație.

Reporter: Că ați fi exploatat lăutarii și le-ați luat banii, i-ați fi pus să cânte unde vreți dvs.

Sile Cămătaru: Exclus!

Reporter: Vă așteptați să vă întoarceți la închisoare?

Sile Cămătaru: Nu. Asta exclus.

Pe unul dintre ginerii lui Nuțu Cămătaru, suspecți și ei în dosarul de crimă organizată, polițiștii l-au luat din mașină, de pe autostradă. Venea de la Ploiești spre Capitală și a fost dus mai întâi acasă.

Anchetatorii au ridicat și pus sub sechestru toate bunurile de valoare pentru ca ele să fie confiscate în cazul unei decizii de condamnare sau să acopere eventualele prejudicii. În paralel, Direcția Generală Antifraudă Fiscală susține că ar fi identificat bunuri mobile și imobile inclusiv proprietăți rezidențiale și automobile de lux deținute de membrii clanului Cămătarilor, pentru care sursa fondurilor de peste 18 milioane de lei ar fi incertă.