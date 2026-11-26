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Karl-Marx-Hof este considerat cel mai lung complex rezidențial din lume și reprezintă unul dintre cele mai impresionante simboluri arhitecturale ale capitalei Austriei. Construit între 1927 și 1930, edificiul ascunde o istorie fascinantă, de la ambițiile sociale ale „Vienei Roșii” până la bombardamentele din timpul unui război civil, scrie polsatnews.pl.

Blocul-record care se întinde pe 1,1 kilometri

Karl-Marx-Hof se află în cartierul Döbling, în nordul Vienei, și este alcătuit din două corpuri unite, cu un plan aproximativ dreptunghiular. Lungimea oficială a complexului este de 1.100 de metri. Dacă ar fi însumate lungimile celor două corpuri de-a lungul conturului lor, totalul ar depăși de două ori această valoare.

Locul pe care a fost construit are, la rândul său, o istorie aparte. În secolul al XII-lea, terenul făcea parte dintr-un braț al Dunării, iar înainte de ridicarea complexului era ocupat de grădini.

Proiectul a fost realizat de arhitectul Karl Ehn, discipol al celebrului Otto Wagner, și a făcut parte din amplul program de construire a locuințelor sociale inițiat de social-democrații care conduceau Viena.

Între 1923 și 1934, în capitala Austriei au fost construite peste 61.000 de apartamente municipale. Orașul a devenit cunoscut în acea perioadă drept „Viena Roșie”, iar Karl-Marx-Hof s-a transformat într-unul dintre cele mai importante simboluri ale acestui proiect politic și social.

Fațadele roșii, aripile monumentale, arcadele și turnurile distinctive i-au adus clădirii supranumele de „fortăreața roșie”. Fațada este decorată cu patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedel, care reprezintă libertatea, grija față de ceilalți, iluminarea și cultura fizică.

Un mic oraș, cu toate serviciile necesare

Karl-Marx-Hof nu a fost gândit doar ca un ansamblu de locuințe, ci ca o comunitate aproape autonomă. Proiectul prevedea ca locatarii să aibă la dispoziție numeroase servicii și facilități, fără să fie nevoiți să părăsească incinta complexului.

Astfel, au fost amenajate numeroase spații:

· Spălătorii;

· Grădiniță;

· Creșe;

· Bibliotecă;

· Cabinet stomatologic;

· Cabinete medicale;

· Săli de festivități;

· Restaurante.

Clădirile au între trei și șase etaje, iar cele peste 1.000 de apartamente proiectate inițial beneficiau de propriul WC și de apă curentă. Nu aveau însă băi propriu-zise. În schimb, iluminatul electric în fiecare încăpere reprezenta o facilitate modernă pentru acea perioadă.

Unele locuințe dispuneau și de balcoane, considerate un adevărat lux în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Un alt element impresionant este suprafața generoasă rezervată spațiilor verzi. Clădirile ocupă doar 18,5% din teren, restul fiind destinat celor patru curți interioare, parcurilor și grădinilor. Parcul din zona centrală a complexului se întinde pe mai mult de 10.000 de metri pătrați.

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