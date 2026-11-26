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Pentru cei mai mulți dintre noi, o vizită la spa presupune o experiență obișnuită, cu șezlonguri lângă o piscină încălzită, saune, căzi cu hidromasaj și săli de masaj, potrivit Daily Mail.

Există însă centre de relaxare și întreținere corporală în întreaga lume care oferă experiențe cu totul neobișnuite.

De la înghețată la discreție într-un centru spa deschis nonstop în China până la băi în căzi pline cu bere în Norfolk, există numeroase reinterpretări ale experienței clasice de relaxare la spa, scrie Daily Mail.

Odată cu apropierea sezonului rece, cei care caută o experiență de relaxare inedită au la dispoziție numeroase destinații.

Băi în nisip fierbinte, în Japonia

Băile în nisip fierbinte reprezintă o experiență unică, tradițională în Japonia, care mută conceptul de relaxare și întreținere corporală în aer liber.

Practica presupune ca o persoană să fie acoperită cu nisip în timp ce stă întinsă, având doar fața la vedere. Greutatea nisipului și căldura provenită de la izvoarele termale stimulează transpirația, despre care se spune că ar contribui la eliminarea toxinelor.

Centrul Yamakawa Natural Sand Bath Sayuri oferă priveliști către Marea Chinei de Sud și muntele Kaimon, în timp ce un izvor termal cu o temperatură de 102 grade Celsius, aflat sub nisip, încălzește zona plajei.

Un bilet costă 2.000 de yeni japonezi (aproximativ 9,45 lire sterline) și include o băutură gratuită la cafeneaua din zona băilor în aer liber.

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Băi în bere, în Marea Britanie

The Norfolk Mead găzduiește primul centru spa cu bere din Marea Britanie, unde vizitatorii se pot scufunda într-un „amestec de malț bogat în antioxidanți, hamei și săruri minerale specifice centrului”, potrivit site-ului acestuia.

Situat în Norfolk, centrul susține că această experiență inedită îmbunătățește circulația sanguină, contribuie la detoxifierea pielii și la reducerea tensiunii musculare.

În timpul băii, vizitatorii au la dispoziție un dozator individual de bere, pe care o pot consuma în cantități nelimitate, inclusă în prețul de 68 de lire sterline.

Cei care nu sunt amatori de bere pot opta pentru o experiență spa cu prosecco, la prețul de 73 de lire sterline. Aceasta include o jumătate de sticlă de vin spumant și o baie cu extracte din frunze de viță-de-vie, caviar, coajă de struguri, precum și uleiuri de jojoba, sâmburi de caise și migdale dulci.

Centru spa într-o mină de sare din Polonia

Centrul balnear din mina de sare Wieliczka este situat la 135 de metri sub pământ, într-o mină inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Este singurul centru balnear subteran din Polonia și oferă atât programe terapeutice, cât și recreative, fiind destinat turiștilor care caută relaxare, dar și persoanelor care au nevoie de tratamente medicale. Acesta oferă servicii de pneumologie, otorinolaringologie și alergologie.

Centrul este specializat în tratarea adulților și copiilor care suferă de diverse afecțiuni, de la astm bronșic până la bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).

În interior există mai multe spații destinate diferitelor activități. Camera Smok este o sală de kinetoterapie, utilizată pentru ședințe de exerciții fizice.

Camera lacului Wessel este amenajată în jurul unui lac cu saramură naturală din Wieliczka și dispune de locuri în care vizitatorii se pot relaxa individual sau în grupuri.

Un bilet pentru o „zi de sănătate” costă 228 de zloți polonezi (aproximativ 44 de lire sterline) și include cinci ore de tratament, asistență medicală de specialitate, exerciții de respirație și de recuperare.

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Izvoare termale și înghețată la discreție, în China

Unul dintre numeroasele centre spa deschise nonstop din China, Shuiguo Hot Spring, este situat în Shanghai.

Vizitatorii se pot relaxa într-o multitudine de spații, de la saune și băi termale până la săli de masaj și grote de sare.

Centrul oferă în cantități nelimitate fructe exotice, înghețată Häagen-Dazs și Lavanila, precum și diverse băuturi.

În ciuda gamei variate de servicii și a programului nonstop, tarifele sunt relativ accesibile. Pe platforma GetYourGuide, biletele pornesc de la 49 de lire sterline de persoană.

Laguna Albastră din Islanda

În locul piscinelor cu apă tratată cu clor, vizitatorii se pot relaxa plutind în apă marină geotermală, de un albastru lăptos.

Este experiența oferită de centrul spa Blue Lagoon (Laguna Albastră) din Islanda. Vizitatorii pot face baie într-un loc inclus în 2012 de National Geographic printre cele 25 de minuni ale lumii.

Apa formează un ecosistem viu, fiind bogată în silice, alge și minerale și având, potrivit prezentării centrului, proprietăți terapeutice.

Prețurile biletelor pornesc de la 75 de lire sterline.

Masaje, cinematograf și mâncare la discreție, în China

Centrul Golden Impression Spas & Wellness din Chongqing, China, oferă vizitatorilor o experiență de lux încă de la intrare.

Aceștia pot beneficia de masaje la picioare, diverse tratamente tradiționale și acces la un cinematograf cu rezoluție 4K.

Tiff, o turistă cunoscută pe Instagram sub numele de @tliao_plum, a povestit cum a rezervat o cameră privată, cu baie proprie, în cadrul centrului.

Aceasta a beneficiat de un masaj de 90 de minute, înainte de a alege un film pe care să-l urmărească pe un ecran mare. Ulterior, turista s-a bucurat și de un masaj la picioare, spate și umeri, petrecând în total trei ore în centru.

„Ceea ce m-a impresionat cu adevărat a fost mâncarea la discreție. Poți comanda tăiței specifici regiunii Chongqing, preparate gătite la masă în oală fierbinte, fructe, gheață rasă, ceai cu perle de tapioca și deserturi. Aveau chiar și cafea Americano cu piersici”, a povestit aceasta.

Întreaga experiență a costat doar 50 de dolari (aproximativ 37 de lire sterline) de persoană, potrivit turistei.

Spa cu jocuri video, minigolf și karaoke, în China

Centrul Xi Tang Hot Springs din Shenzhen dispune de facilitățile obișnuite ale unui spa, de la saune până la servicii de masaj, dar și de câteva atracții neobișnuite.

O turistă, Lizzy, și-a împărtășit experiența pe Instagram, dezvăluind că vizitatorii beneficiază de propria zonă de saună și de o cadă cu hidromasaj.

„Ai băuturi și fructe la discreție, așa că, bineînțeles, a trebuit să încep cu o înghețată”, a spus aceasta, prezentând frigiderele pline cu diverse alimente și băuturi.

Turista a profitat de numeroasele zone de jocuri, unde a avut acces inclusiv la console PlayStation 5 și Nintendo Switch, dar și de spațiile de relaxare și de o cameră cu sare de Himalaya.

A avut timp chiar și pentru minigolf și karaoke, înainte de a se bucura de ceea ce a descris drept „cel mai bun masaj din întreaga mea viață”.

La intrare, oaspeții primesc un set complet de haine și au acces la mai multe spații de servire a mesei, precum și la o bibliotecă.

Pachetul ales de Lizzy a costat 600 de yuani chinezești (aproximativ 67 de lire sterline) pentru o noapte și a inclus mâncare, băuturi și un loc de dormit.