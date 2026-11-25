Elev de clasa a IX-a din Buzău, deja admis la facultate în București. Creația prin care a convins Politehnica să-l ia
Un elev în clasa a IX-a din cadrul Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu" din Buzău a fost admis deja la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA), după ce a obţinut locul I la concursul AI Powered Business Challenge.
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Potrivit Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu" Buzău, elevul buzoian a câştigat competiţia, implementând o aplicaţie web prin care studenţii, părinţii şi absolvenţii pot deveni ambasadori pentru o campanie de construire a unui nou cămin studenţesc, scrie Agerpres.
La competiţie au luat parte 94 de echipe, iar concurenţii au avut la dispoziţie trei ore pentru a construi, cu ajutorul inteligenţei artificiale, o soluţie completă.
„Elevul Ianis Stanciu, din clasa a IX-a D, profil matematică-informatică, bilingv engleză, a obţinut locul I la concursul AI Powered Business Challenge, organizat de FAIMA, din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, în cadrul evenimentului Start Your StartUP 2026, desfăşurat în data de 21 noiembrie 2026. Ca urmare a reuşitei, Ianis Stanciu este deja admis la FAIMA, anticipând astfel, încă din clasa a IX-a, parcursul său universitar. Competiţia a pornit de la o situaţie reală: Fundaţia HIPOLITECH îşi propune să strângă fonduri pentru construirea unui nou cămin studenţesc, prin campania 'Un loc în cămin poate schimba un destin!'. Proiectul realizat de Ianis, 'Ambasador UPB', propune o aplicaţie web destinată telefonului, prin care studenţii, părinţii şi absolvenţii pot deveni ambasadori ai campaniei", a transmis, prin intermediul unui comunicat, Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu".
Ce face aplicația creată de Ianis
Prin intermediul aplicaţiei, utilizatorul are posibilitatea de a-şi alege profilul, ocazia personală, canalul de comunicare şi tonul mesajului, iar aplicaţia generează un mesaj personalizat şi un material vizual, cu cod QR către pagina oficială a campaniei.
„Doar 10 echipe au ajuns în finală, iar soluţia propusă de Ianis a fost desemnată câştigătoare, confirmând capacitatea sa de a combina creativitatea, gândirea antreprenorială şi tehnologia într-o soluţie cu aplicabilitate concretă", informează sursa citată.
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