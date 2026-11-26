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Oficialii clubului Beşiktaş au declarat că, în timpul încercării de aterizare la Batumi, avionul a fost lovit de fulger şi că pe parcursul zborului s-au înregistrat turbulenţe puternice, relatează presa turcă, potrivit News.ro.

„A fost cel mai stresant zbor din viaţa noastră”, au spus oficialii.

Delegaţia echipei s-a deplasat pe cale terestră de la Rize la Batumi, iar conferinţa de presă a antrenorului Vincenzo Italiano a fost anulată.

Detaliile privind momentele de panică au fost relatate de reporterul A Spor, Efecan Öztaş, la A Haber.

„Am efectuat o aterizare de urgenţă şi, la fel ca echipa, am ajuns la Trabzon. Echipa de arbitri danezi care va conduce meciul se afla şi ea în acelaşi avion cu noi. În acest moment suntem în deplasare cu autobuzul. Avem o deplasare de aproximativ 1-1,5 ore şi, împreună cu arbitrii meciului, încercăm în acest moment să ajungem la Batumi”, a declarat el în urmă cu câteva ore. Efecan Öztaş a împărtăşit şi situaţia actuală a delegaţiei alb-negrilor, spunând: „Beşiktaş nu a putut ateriza la Batumi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Avionul echipei a aterizat pe Aeroportul Rize-Artvin după un zbor de aproximativ 2,5-3 ore. Echipa tocmai a părăsit aeroportul şi a început să se îndrepte spre Batumi pe cale terestră. Şi ei mai au un drum de 1,5-2 ore. Conferinţa de presă a antrenorului Vincenzo Italiano a fost, de asemenea, anulată.”

Efecan Öztaş, care a subliniat condiţiile meteorologice nefavorabile din regiune şi informaţiile primite de la conducerea clubului, a declarat: „În Batum plouă foarte tare. Se spune că sunt fulgere şi trăsnete. Tocmai am vorbit cu conducerea clubului Beşiktaş. Conducerea clubului Beşiktaş afirmă că, în timp ce avionul echipei încerca să aterizeze, a fost lovit de fulger şi că s-au înregistrat turbulenţe severe în timpul zborului.”

Joi, Önder Özen, directorul sportiv al clubului Beşiktaş, a răspuns la întrebările jurnaliştilor în faţa hotelului unde este cazată delegaţia turcă, la Batumi.

„A fost o călătorie destul de periculoasă. Am scăpat de un pericol. Nu este de competenţa mea să-l evaluez pe pilotul care a pilotat avionul, dar a luat o decizie foarte înţeleaptă şi a renunţat la aterizare în ultima clipă. Probabil că, în timp ce încerca să aterizeze, şi-a dat seama că nu se poate ateriza. Am scăpat de un pericol acolo. După ce a făcut câteva ture, având în vedere că turnul de control nu a dat permisiunea de aterizare, ne-am întors la Rize, de unde am venit. A fost o călătorie de aproximativ 8 ore. De fapt, acesta este un meci pe teren propriu. Jucătorii sunt pe drum de 8 ore. E greu? Da, e greu, dar omenirea încă nu poate face faţă naturii. Aşa va continua. Lupta omului cu natura va continua şi întotdeauna va fi aşa cum spune natura”, a afirmat el.

Özen a mărturisit că i-a fost teamă în timpul zborului.

„Credeam că nu mi-e frică, spuneam că nu mai am frică de avion, dar se pare că totuşi mi-era frică. Toată lumea s-a speriat, ceea ce e firesc. E absolut normal, fiecare are persoane dragi, oameni cu care vrea să se reîntâlnească, e firesc. A fost un moment de panică. S-a întâmplat ceva ce nu am mai trăit până acum. Am discutat şi cu jucătorii, iar în cadrul echipei de antrenori ne-am împărtăşit experienţele anterioare, la fel cum ne-am împărtăşit şi noi propriile experienţe. Cred că a fost una dintre cele mai periculoase situaţii pe care le-am văzut vreodată. Toată lumea s-a speriat, dar am fost împreună şi am trecut cu bine peste asta”, a declarat el.

Meciul Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva, din grupa Ligii Europa, se va disputa cu începere de la ora 19:45, la Batumi.

De ce se joacă meciul Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva la Batumi

Meciul care ar fi trebuit să se dispute la Istanbul a fost mutat în Georgia din motive de securitate. În comunicatul oficial publicat la 30 octombrie, UEFA a anunţat că autorităţile turce au informat-o că meciul nu poate avea loc la Istanbul. În urma discuţiilor cu părţile implicate, s-a decis ca meciul să se desfăşoare pe Stadionul Batumi din oraşul Batumi, Georgia.