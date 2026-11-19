Șeful statului avertizează însă că România se află într-o situație bugetară fragilă, iar orice abatere de la țintele de deficit asumate ar putea declanșa un cerc vicios care să îi afecteze tocmai pe cei mai vulnerabili.

”În primul rând, e evident că puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai de viață a scăzut, deci orice fel de compensare este bună, ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari. Pe de altă parte, suntem pe o linie subțire de corectare a deficitului și orice abatere de la această linie poate să ne ducă într-un cerc vicios, care să-i afecteze exact pe cei mai vulnerabili dintre noi, inclusiv pensionari”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că respectarea angajamentelor bugetare asumate în fața Comisiei Europene, a finanțatorilor și a agențiilor de rating este esențială pentru evitarea unor probleme economice și mai grave.

”Deci este obligatoriu ca anvelopa bugetului să fie cea pe care noi ne-am asumat să o avem, în discuțiile cu Comisia Europeană și cu finanțatorii și cu agențiile de rating. Deci asta este absolut necesar, pentru ca noi toţi să nu suferim mai târziu. Și mai departe, cum anvelopa asta se împarte la toate nevoile pe care România le are, asta e o chestiune care ține de Guvern”.

Citatul integral cu declarația președintelui Nicușor Dan poate fi urmărit la minutul 11 secunda 34 din VIDEO-UL atașat.

Ce ar putea face Guvernul cu pensiile și salariile în 2027

Alexandru Nazare a explicat că bugetul 2027 este în etapa finală de pregătire, iar indexarea pensiilor și salariilor trebuie discutată în Guvern și să țină cont de realitățile fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evitat să ofere un răspuns clar în privința unei eventuale majorări a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie 2027. Oficialul a precizat că bugetul pentru anul viitor este în etapa finală de pregătire, iar deciziile privind măsurile care ar putea avea un impact important asupra cheltuielilor statului vor fi luate după discuții în Guvern și cu premierul.

În ceea ce privește indexarea pensiilor, surse guvernamentale susțin că majorarea nu va fi de peste 7%, cât ar reprezenta indexarea cu rata inflației, ci va fi stabilită la un nivel pe care situația financiară a țării îl permite. Nazare nu a confirmat însă nici procentul, nici dacă indexarea va fi aplicată de la începutul anului viitor. Ministrul a explicat că toate propunerile trebuie analizate în funcție de spațiul bugetar disponibil și de impactul asupra deficitului.

„Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului. Ordonatorii au introdus datele în platforma electronică. Vom prezenta în ședința de Guvern de vineri o evaluare a situației pe care o avem, inclusiv un calendar de adoptare a bugetului. Toate deciziile legate de măsuri care ar mai avea un impact important le vom lua după discuții în Guvern și cu primul-ministru, astfel încât să avem, să asigurăm traiectoria de ajustare a deficitului pentru 2027, dar și pentru următorii ani. Sunt decizii importante, de aceea, nu vreau să mă antrepronunț pe o decizie sau pe alta. E normal că există propuneri, miniștrii au multe propuneri, noi le evaluăm pe toate, vedem ce spații sunt, integrăm aceste spații și le prezentăm pentru decizii în Guvern”, a declarat Alexandru Nazare.

Salariile și pensiile, indexate prin derogare de la lege

O altă variantă aflată în discuție este o posibilă derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, care prevede înghețarea pensiilor și salariilor. Potrivit surselor guvernamentale, o astfel de derogare ar putea fi luată în calcul dacă negocierile și alocările de bani de la finalul anului vor duce la creșterea datoriei publice peste pragul de 60% din PIB stabilit de lege. În acest context, majorările de pensii și salarii ar putea deveni posibile doar printr-o astfel de derogare.

Nazare a confirmat că Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului o evaluare a situației datoriei publice și a consecințelor depășirii pragului de 60% din PIB. Ministrul a subliniat că aceste evoluții trebuie luate în calcul la construirea bugetului pentru 2027. Totodată, România se află în dialog cu Comisia Europeană, iar o misiune a reprezentanților ECOFIN ar putea avea loc la București săptămâna viitoare.

„Suntem în dialog cu Comisia Europeană. E posibil să avem o misiune a Comisiei Europene în cursul săptămânii viitoare la București, o misiune din partea ECOFIN. Deci dialogul este constant, pentru că este important să avem, să luăm în calcul inclusiv proiecțiile comisiei. Ce e foarte important de spus este că în anunțul comisarului Dombrovskis de zilele trecute, atât prognoza de creștere, cât și prognoza de deficit pe acest an, sunt aliniate cu prognoza comisiei. Deci prognoza Comisiei prognozează o creștere de 1,8%. Noi avem 1,7%. Comisia prognozează creștere și în 2028, la fel cum facem și noi. Deci suntem aliniați și e o chestiune extrem de importantă ca această aliniere să se întâmple. Deci, practic, traiectoria este confirmată și de comisarul european”, a adăugat ministrul.