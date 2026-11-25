Generează rezumat cu AI

Premierul Niculescu a felicitat Primăria Craiova pentru această performanţă şi a mărturisit că şi-ar fi dorit să aibă parte în copilărie de un asemenea spectacol de lumini.

„Sunt încă în faza de descoperire a târgului. Felicitări, doamna primar, am înţeles că unul din patru dintre cei care au votat a votat pentru târgul dumneavoastră. Chiar mă gândeam şi îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut când eram mic să am parte de un asemenea spectacol de lumini, de Moş Crăciun care zboară şi de toate frumuseţile care sunt aici. Mă bucur că hazardul face să fiu la Craiova chiar în seara în care s-a anunţat acest rezultat. Am venit pentru a vizita Ford Otosan, care este unul dintre motoarele industriei din Craiova. Mă bucur că, la finalul unei zile pline, descopăr Târgul de Crăciun din Craiova", a declarat Luca Niculescu.

Întrebat dacă a fost cucerit de Craiova, şeful Guvernului a mărturisit că este ataşat de acest oraş încă din copilărie, evocând atât performanţele echipei de fotbal, cât şi viaţa culturală a municipiului.

„Pot să vă recit echipa Craiovei de la 1981, pot să vă spun despre Festivalul Shakespeare, pot să vă spun despre piesa Ilenei Vulpescu care era la Craiova în anii '80, veneam la Craiova special pentru asta. Este unul dintre oraşele la care ţin foarte, foarte mult", a afirmat premierul.

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că Târgul de Crăciun a câştigat competiţia din acest an cu un număr record de voturi, iar succesul evenimentului confirmă strategia administraţiei locale de promovare a oraşului ca destinaţie turistică.

„Suntem foarte fericiţi că şi anul acesta am câştigat locul I în această competiţie şi nu oricum, ci cu record de voturi, într-o competiţie care este organizată de un site partener al Comisiei Europene pentru turism. Vreau să le mulţumesc foarte mult tuturor celor care s-au mobilizat să ne voteze în aceste zile şi mai ales celor care au organizat această 'nebunie', până la urmă, a noastră, un pariu pe care l-am câştigat, pentru că acum câţiva ani, când am început să organizăm evenimente, erau foarte mulţi care ne acuzau că sunt prea mulţi bani pe care îi cheltuim aiurea. Iată că acum oraşul este plin de turişti din toată lumea", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Edilul a precizat că Târgul de Crăciun din Craiova a atras, în cadrul competiţiei, mai multe voturi din Marea Britanie şi din Statele Unite ale Americii decât din România, iar printre turiştii care au ajuns în municipiu se numără persoane din Noua Zeelandă, Venezuela, Statele Unite şi ţări din Asia. "Sunt oameni care poate nu ştiau unde este România pe hartă şi care au auzit de evenimentul pe care noi îl facem la Craiova", a mai spus primarul.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că administraţia locală lucrează deja la organizarea ediţiei de anul viitor a Târgului de Crăciun, pentru care a fost aleasă tema "Klaus Candy Land", inspirată din universul dulciurilor. Primarul a menţionat că nu ştie dacă municipiul va mai putea participa la competiţia europeană, după ce a câştigat-o de două ori, însă a subliniat că notorietatea dobândită de eveniment la nivel internaţional este mult mai importantă pentru oraş.

„Pentru noi este foarte important că avem foarte mulţi oameni care ne iubesc, care ne apreciază şi care vin să vadă oraşul nostru. Şi, indiferent dacă vom mai fi sau nu în această competiţie, oamenii au aflat de ce se întâmplă la Craiova şi vor veni să ne viziteze şi anul viitor", a mai declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Premierul Luca Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun la finalul unei zile dedicate industriei auto, în cursul căreia s-a aflat la uzinele Dacia şi Ford Otosan, unde a discutat cu reprezentanţii celor două companii despre perspectivele de dezvoltare a acestui sector în România.

Târgul de Crăciun de la Craiova a câştigat din nou titlul "European Best Christmas Market", pentru ediţia 2026-2027, cu 542.821 de voturi, stabilind un record în istoria competiţiilor organizate de platforma European Best Destinations, a anunţat, miercuri, Primăria Craiova, într-un comunicat de presă.

Competiţia, desfăşurată în perioada 18-25 noiembrie 2026, a atras 1.897.783 de voturi, exprimate de participanţi din 176 de ţări.

Potrivit municipalităţii, Craiova a devenit destinaţia care a obţinut cele mai multe voturi din istoria competiţiilor organizate de European Best Destinations, începând din 2009, indiferent de categorie.

Numărul voturilor obţinute de Craiova în acest an este de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2025 şi depăşeşte numărul cumulat de voturi obţinute de Strasbourg în cele trei ediţii pe care oraşul francez le-a câştigat, conform datelor furnizate de organizatori.