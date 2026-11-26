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Pe rețelele de socializare, oamenii l-au felicitat, iar o persoană i-a urat „să-și îndeplinească toate visurile”, potrivit CNN.

Însă Velasquez-Morales a fost arestat marți de agenții Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE), în East Boston, același cartier în care cumpărase biletul răzuibil câștigător, în valoare de 10 dolari, de la un magazin local.

El riscă acum să fie deportat, după ce ICE a anunțat că cetățeanul salvadorian se află ilegal pe teritoriul Statelor Unite de mai bine de un deceniu.

„Se pare că norocul i s-a terminat”, a declarat Micah Bock, director adjunct pentru afaceri publice al ICE, într-un comunicat prin care a anunțat arestarea acestuia.

Nu se știe dacă postarea cu câștigul bărbatului le-a atras atenția agenților

Agenția ICE a refuzat să răspundă întrebărilor CNN privind motivele care au dus la arestarea bărbatului sau locul în care acesta este deținut.

Nu se știe dacă publicarea informațiilor despre câștigul său la loterie a atras atenția autorităților ICE.

Velasquez-Morales a intrat ilegal în Statele Unite în 2013, în timpul administrației Obama, prin Valea Rio Grande, în Texas.

Agenții Poliției de Frontieră i-au înmânat o notificare prin care era obligat să se prezinte în fața unui judecător pentru imigrație, după care a fost eliberat pe teritoriul american, primind și o listă cu furnizori de servicii juridice gratuite, potrivit autorităților.

Velasquez trebuia să părăsească SUA în 2014

„Un judecător pentru imigrație din cadrul Departamentului de Justiție a dispus deportarea lui Velasquez-Morales în 2014, însă acesta a rămas ilegal în țară”, se arată în comunicatul ICE.

Bărbatul va rămâne în custodia ICE până la îndepărtarea sa de pe teritoriul Statelor Unite. CNN nu a reușit să stabilească dacă acesta beneficiază de asistență juridică.

Velasquez-Morales a ales să primească premiul în numerar, ceea ce înseamnă o plată unică de 650.000 de dolari înainte de impozitare, potrivit ICE. Nu este clar ce se va întâmpla cu banii câștigați.

Participanții la loteria din Massachusetts nu trebuie să fie rezidenți legali ai statului pentru a putea juca. Totuși, trebuie să aibă cel puțin 21 de ani și să se afle pe teritoriul statului în momentul în care cumpără sau participă la joc.