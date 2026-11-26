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Dacă sunt prinși la volanul unor mașini echipate necorespunzător, pot primi amenzi usturătoare și rămân și fără certificatul de înmatriculare.

Polițist: „În cazul în care sunteți oprită în trafic de colegii mei cu anvelopele de vară și partea carosabilă este acoperită cu polei sau cu ninsoare, riscați o sancțiune în valoare de 1.946 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și eliberarea unei dovezi fără drept de circulație.”

Speriați de ninsori, șoferii au dat buzna în vulcanizări pentru a-și echipa mașinile.

Femeie: „A nins. M-am uitat pe vreme și nu mai cresc temperaturile. Sâmbătă ninge iar. Asta este, trebuie să încălăm mașinile pentru iarnă.”

Corespondent ȘtirilePROTV: „Când ne cumpărăm anvelope, trebuie să fim atenți la trei aspecte importante: aderență, consum și zgomot. Toate aceste informații le găsim pe eticheta anvelopei, care ne ajută să facem alegerea potrivită.”

Tot mai mulți șoferi aleg anvelopele all-season, care, după cum le spune și numele, pot fi folosite atât iarna, cât și în sezonul cald.

George-Constantin Spânoche: „Aceasta este o anvelopă all-season. Ne arată că pe centru rupe zăpada foarte bine, iar pe lateral aruncă apa. Aceasta este o anvelopă de iarnă, este mai cărnoasă, mai sănătoasă, făcută special pentru omăt.”

Grigore Brătianu, administrator vulcanizare: „În ultima vreme, foarte mulți șoferi își cumpără anvelope all-season din două rațiuni: atât financiare, cât și din cauza spațiului de depozitare acasă. Nu au condiții să și le țină într-un raft.”

Cei care aleg varianta second-hand sunt avertizați că riscă să le cumpere cu defecte ascunse.

Grigore Brătianu: „După cum vedeți, o anvelopă nouă are 8 mm. O anvelopă uzată are sub 2 mm. Este riscant să circulați cu așa ceva.”

George Spânoche, tehnician vulcanizator: „Aceea anvelopă poate avea pori deschiși, poate avea niște sârme rupte, pe care probabil superficial, noi nu le vedem. Din punctul meu de vedere, o anvelopă second-hand nu este sigură.”

Bărbat: „Ține foarte mult de buget. Probabil oamenii sunt constrânși să facă astfel de alegeri.”

Ciprian Rotaru, inspector ITP: „Găsim foarte des anvelope îmbătrânite din cauză că șoferii umblă cu anvelopele tot timpul vara, iarna, de obicei, cu aceleași anvelope.”

Inspectorii ITP spun că mulți șoferi neglijează verificarea anvelopelor, deși acestea se pot degrada în timp.