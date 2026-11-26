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Este vorba despre Honor Robot Phone, care își datorează numele unei particularități interesante a sistemului de camere. Practic, avem de-a face cu un telefon hibrid, a cărui cameră este integrată într-un sistem de stabilizare motorizat.

Telefonul a fost realizat în parteneriat cu ARRI, compania care produce unele dintre cele mai populare camere de filmat utilizate la Hollywood. O parte din tehnologia de reproducere a culorilor dezvoltată de ARRI se regăsește și pe acest telefon.

Mai multe detalii în videoclipul atașat.