iLikeIT. Smartphone-ul care împrumută tehnologia camerelor de la Hollywood. Cum funcționează Honor Robot Phone
Astăzi vorbim despre telefoane. Primul model pe care îl prezentăm a fost anunțat inițial doar în China, unde a rămas disponibil, însă a ajuns și în România pentru teste.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Este vorba despre Honor Robot Phone, care își datorează numele unei particularități interesante a sistemului de camere. Practic, avem de-a face cu un telefon hibrid, a cărui cameră este integrată într-un sistem de stabilizare motorizat.
Telefonul a fost realizat în parteneriat cu ARRI, compania care produce unele dintre cele mai populare camere de filmat utilizate la Hollywood. O parte din tehnologia de reproducere a culorilor dezvoltată de ARRI se regăsește și pe acest telefon.
Mai multe detalii în videoclipul atașat.
Video recomandate
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Un biciclist a murit după ce a fost prins sub un tramvai, în Timișoara. Imaginile au fost surprinse de o cameră
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 26.11.2026
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
Clanul Cămătarilor, cu averi de 18 milioane de lei, în vizorul anchetatorilor. Mașini de lux și proprietăți, sub sechestru
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Alba Iulia se pregătește pentru Ziua Națională a României
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
Aplicația Gărzii Financiare prin care poți reclama direct din telefon orice tăiere ilegală de pădure
iLikeIT. Inteligența artificială ar fi rezolvat una dintre marile enigme ale matematicii. Nici autorul demonstrației nu o înțelege pe deplin
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit