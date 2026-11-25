Șoferii din București, luați în vizor. Poliția Locală le cere să elibereze trotuarele. Ciprian Ciucu: „Eu zic să daţi amenzi"
Poliţia Locală a Capitalei îi îndeamnă pe şoferi să nu mai parcheze neregulamentar, pe trotuare, în contextul în care locurile de parcare marcate cu albastru rămân goale.
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Scopul instituţiei nu este să aplice amenzi, ci să se asigure că trotuarele rămân libere pentru pietoni, informează Poliţia Locală a Capitalei, pe pagina sa de Facebook.
„Doresc să vă prezint o situaţie cu care noi, cei din cadrul serviciului Circulaţie Rutieră, ne confruntăm destul de des. În momentul de faţă ne aflăm pe o stradă în Sectorul 5, unde avem autovehicule staţionate neregulamentar pe trotuar, iar locurile de utilitate publică marcate cu albastru sunt goale. Nouă ne este foarte uşor să aplicăm amenzi, dar nu acesta este scopul nostru. Noi vrem ca şoferii să respecte legislaţia şi trotuarele să rămână libere pentru pietoni", se arată într-un mesaj video.
Edilul general, Ciprian Ciucu, într-un comentariu la postarea respectivă, i-a îndemnat pe poliţiştii locali să aplice amenzi.
„Eu zic să daţi amenzi...", a scris el.
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