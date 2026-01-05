Calendarul Ortodox 2026: principalele sărbători și perioadele de post din acest an. Când sunt rânduite zilele de post în 2026

Calendarul Ortodox 2026 îi ajută pe credincioși să își organizeze anul în funcție de sărbătorile religioase și perioadele de post.

Zilele de post din 2026, atât cele de peste an, cât și cele de o singură zi, sunt așezate conform tradiției bisericești, contribuind la o mai bună înțelegere a ritmului spiritual al anului.

Zile de post în 2026

În tradiția ortodoxă, postul are un rol important în pregătirea sufletească a credincioșilor. În anul 2026 sunt mai multe perioade de post, potrivit Crestinortodox.ro, dar și zile rânduite pentru postire, în care se recomandă abținerea de la anumite alimente, dar mai ales abținerea de la anumite comportamente considerate nepotrivite. Iată care sunt zilele de post din anul 2026:

· Miercurile și vinerile de peste an, cu excepția celor în care este dezlegare (însemnate cu „harți”)

· Ajunul Bobotezei : 5 ianuarie

· Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: 29 august

· Înălțarea Sfintei Cruci: 14 septembrie

· Postul Sfintelor Paști (23 februarie - 11 aprilie)

· Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: (8 iunie - 28 iunie)

· Postul Adormirii Maicii Domnului: (1 august - 14 august)

· Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului): (14 noiembrie - 24 decembrie).

Marile posturi din 2026

În creștinism, marile posturi ale anului sunt perioade de pregătire sufletească și trupească înaintea celor mai importante sărbători. În aceste zile nu este vorba doar despre renunțarea la alimentele considerate „de dulce”, ci despre liniște sufletească, multă rugăciune, liniște, iertare și apropiere de Dumnezeu.

Iată care sunt marile posturi ortodoxe din 2026:

· Postul Sfintelor Paști: 23 februarie – 11 aprilie: Cel mai lung și mai aspru post al anului, care pregătește credincioșii pentru Învierea Domnului.

· Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie: Un post care diferă ca durată, în funcție de data Paștelui.

· Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 14 august: Un post scurt ca durată, dar important, închinat Maicii Domnului, încheiat cu sărbătoarea Adormirii.

· Postul Nașterii Domnului (Crăciunul): 14 noiembrie – 24 decembrie: Postul care pregătește sufletul pentru marea sărbătoare a Nașterii lui Iisus.

Sărbători ortodoxe importante în 2026

În calendarul ortodox, sărbătorile cu cruce roșie și praznicele împărătești sunt foarte importante, fiind marcate prin participarea la Sfânta Liturghie și respectarea unei zile de odihnă. Anul 2026 cuprinde toate marile momente ale credinței creștine, de la Nașterea și Învierea Domnului până la sărbători dedicate Maicii Domnului și sfinților ocrotitori. Iată care sunt cele mai importante sărbători de anul viitor, în afară de zilele de duminică, considerate sărbători cu cruce roșie, adică zile în care oamenii ar trebui să renunțe la muncă și să se odihnească:

Ianuarie 2026:

· 1 ianuarie: Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare

· 6 ianuarie: Botezul Domnului (Boboteaza)

· 7 ianuarie: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Februarie 2026:

· 2 februarie: Întâmpinarea Domnului

Martie 2026:

· 25 martie: Buna Vestire

Aprilie 2026:

· 5 aprilie: Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile)

· 11 aprilie: Coborârea la iad a Mântuitorului

· 12 aprilie: Învierea Domnului (Paștele)

· 13 aprilie: A doua zi de Paști

· 14 aprilie: A treia zi de Paști.

· 17 aprilie: Izvorul Tămăduirii

· 23 aprilie: Sfântul Gheorghe

Mai 2026:

· 21 mai: Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)

· 31 mai: Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile).

Iunie 2026:

· 1 iunie: Lunea Sfântului Duh

· 24 iunie: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele)

· 29 iunie: Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Iulie 2026:

· 20 iulie: Sfântul Ilie

August 2026:

· 6 august: Schimbarea la Față a Domnului

· 15 august: Adormirea Maicii Domnului

· 29 august: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Septembrie 2026:

· 1 septembrie: Sfântul Dionisie Exiguul, Începutul anului bisericesc

· 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului

· 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci.

Octombrie 2026:

· 1 octombrie: Acoperământul Maicii Domnului

· 14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva

· 26 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

· 27 octombrie: Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Noiembrie 2026:

· 8 noiembrie: Sfinții Mihail și Gavril

· 21 noiembrie: Intrarea în biserică a Maicii Domnului

· 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Decembrie 2026:

· 6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae

· 25 decembrie: Nașterea Domnului (Crăciunul)

· 26 decembrie: Soborul Maicii Domnului

· 27 decembrie: Sfântul Ștefan.

Când pică Paștele în 2026 și de ce datele sunt diferite de la an la an

În 2026, Paștele pică pe data de 12 aprilie. Această sărbătoare creștină este una dintre cele mai importante și cele mai vechi, sărbătorită încă din primele secole în toate colțurile lumii creștine. Însă, de la început, nu toți credincioșii l-au sărbătorit în aceeași zi și în același mod. Aceste diferențe au dus, de-a lungul timpului, la dezbateri, corectări și reforme care influențează data Paștelui chiar și în ziua de azi.

La început, unii creștini, mai ales din Asia Mică și Siria, serbau Paștele odată cu iudeii, pe 14 Nisan, zi legată de moartea lui Hristos. Erau numiți quartodecimani. Alții, din zona Antiohiei, țineau Paștele tot într-o duminică, dar aveau grijă ca aceasta să cadă în săptămâna azimilor iudaice, aceștia erau numiți protopashiți. Cei mai mulți creștini, în special din Egipt, Grecia și Apus, au început să serbeze Paștele în Vinerea și Duminica cele mai apropiate de 14 Nisan, numind Vinerea Paștele Crucii și Duminica Paștele Învierii.

Pentru a înlătura diferențele, în anul 325, la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, s-a stabilit o regulă clară: Paștele trebuie să fie sărbătorit întotdeauna într-o duminică, imediat după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Dacă Paștele iudaic cădea într-o duminică, cel creștin se sărbătorea în duminica următoare, pentru a nu coincide. Data exactă urma să fie calculată de Patriarhia Alexandriei și comunicată celorlalte Biserici.

Totuși, nici după această hotărâre nu s-au eliminat complet diferențele. Problema a apărut din cauza calendarelor diferite. Inițial, creștinii foloseau calendarul iulian, care avea o mică eroare: întârzierea de 11 minute și 14 secunde față de calendarul astronomic. În timp, această întârziere s-a acumulat și a dus la decalaje între datele religioase și fenomenele astronomice. În 1582, papa Grigorie al XIII-lea a corectat calendarul iulian, reformă cunoscută sub numele de calendarul gregorian. Au fost eliminate 10 zile și s-a stabilit o metodă de calcul care corecta greșelile în timp. Occidentul a adoptat acest calendar, însă Bisericile Ortodoxe au rămas pe stilul vechi, pentru a nu tulbura unitatea liturgică, conform calendar Crestinortodox.ro.

În 1924, s-a încercat o armonizare: unele Biserici Ortodoxe au trecut la calendarul nou (îndreptat), dar au păstrat data Paștelui calculată după stilul vechi. Astfel, astăzi chiar și Bisericile care sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie (stil nou) sărbătoresc Paștele după stilul vechi, pentru a menține unitatea ortodoxă. Această regulă a fost reafirmată la o consfătuire interortodoxă la Moscova în 1948.

Diferențele dintre datele Paștelui pot fi uneori de până la 5 săptămâni. De exemplu, dacă Paștele cade pe 22 martie pe stil vechi, asta înseamnă 4 aprilie pe stil nou. Dacă cade pe 25 aprilie pe stil vechi, va fi 8 mai pe stil nou. Așadar, diferența ține de cele 13 zile dintre calendare și de regulile de calcul diferite între Est și Vest.

