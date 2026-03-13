Până atunci, experții spun că bătălia cu deficitul este departe de a fi câștigată. Mai ales că încadrarea în limitele impuse până la finalul anului depinde de situația internațională și de efectele asupra economiei mondiale. Iar pe plan intern, statul are o luptă de câștigat în ceea ce privește colectarea taxelor.

Bugetul pentru anul acesta este construit pe un PIB estimat la 2.045 de miliarde lei. Veniturile totale vor ajunge la aproximativ 736,5 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de anul trecut. Din această sumă, 636,3 miliarde lei sunt venituri provenite în principal din taxe, contribuții și alte încasări ale statului.

În paralel, cheltuielile bugetare cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, de la 808,7 miliarde lei în 2025, la 864,3 miliarde lei în 2026.

Deși sunt gestionate strict, costurile aparatului de stat sunt mai mari din cauza dobânzilor la datoria publică, estimată să crească cu 10 miliarde de lei.

Declarațiile premierului

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una din cele mai importante provocări a fost să reducem deficitul bugetar și practic este primul pas important în care reintrăm în traiectoria pe care România și-a asumat-o acum 3-4 ani de zile pentru reducerea deficitului după derapajul pe care l-am avut în anii trecuți.”

Dacă totul merge bine, ministrul Finanțelor anunță că vom încheia anul cu ținta de deficit pentru care țara noastră a bătut palma la Bruxelles.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Facem prin bugetul anului 2026 primul pas decisiv din ieșirea de procedură de deficit excesiv. La finalul acestui an vom fi în traiectorie asumată cu Comisia Europeană de 6,2%.”

Riscuri interne și externe

Riscurile ca prognoza să fie dată peste cap de realitate vin mai degrabă de pe plan internațional, iar statul trebuie să-și rezolve problemele interne pentru a atenua din efecte.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „S-ar putea ca într-un scenariu mai rău să avem parte de o recesiune, dar nu una adâncă. Nu știm cât va dura acest război. Bugetul României a fost o vacă de muls. Dacă ne uităm la GAP-ul de TVA și la impozitul pe profit față de ce avem în alte state ale UE, îți vine să plângi! Și va trebui să colectăm mai bine. Ne întoarcem într-o mașină a timpului. La finele lui 2026 ajungem în 2023, când deficitul a fost de 6%. Deci noi am pierdut, vă dați seama, 3 ani de zile!”

Alin Negrescu, Partener Tax KPMG: „Un șoc pe piața energiei amplificat de ceea ce se întâmplă în Iran ar putea avea repercusiuni importante în ceea ce privește inflația și consumul, iar estimările Guvernului în ceea ce privește colectarea vor fi nerealiste. Riscul politic mi se pare unul dintre cele mai importante și ține de cât de serios suntem – este un buget optimist, țintele sunt optimiste, dar nu este un buget de neatins.”

Săptămâna viitoare, partidele vor veni în Parlament cu amendamente la legea bugetului.