Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor"
Război în Iran, ziua 14. Trump spune că noul lider suprem este în viaţă, dar „afectat"; Un avion al SUA, prăbușit

Stiri externe
Teheran razboi getty 2
Getty

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 14-a zi. „Iranul va răzbuna sângele martirilor săi, va ține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua să atace bazele americane din Orientul Mijlociu”. Asta a transmis noul lider iranian.

autor
Stirileprotv

La scurt timp după aceast anunț, premierul israelian a dat de înțeles că și noul lider ar fi fost eliminat. Mai mult, Benjamin Netanyahu spune că Israelul și Statele Unite lucrează la înlăturarea întregului regim. 

Oficial, Iranul respinge acuzațiile Washingtonului și neagă că ar fi amplasat mine în strâmtoarea Ormuz. 

Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:


UPDATE 08:00 Doborârea avionului militar de realimentare american, revendicată de o grupare irakiană susţinută de Iran

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare umbrelă a facţiunilor armate susţinute de Iran, a revendicat responsabilitatea pentru doborârea avionului militar american de realimentare în vestul Irakului, joi, relatează Reuters.

Gruparea a declarat într-un comunicat că a doborât aeronava KC-135 ”în apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”. Armata SUA a transmis anterior că incidentul nu este rezultatul ”unui tir ostil sau al unui tir inamic”.


UPDATE 07:26 Macron confirmă moartea unui soldat francez în Irak

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat că un soldat francez a murit și alți câțiva au fost răniți în urma unui atac cu drone asupra unei baze din provincia Erbil din Irak, utilizată de forțele kurde și trupele coaliției.

Prezența lor în Irak face parte din cadrul strict al luptei împotriva terorismului„, a spus Macron, menționând că conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul nu poate justifica atacurile asupra soldaților francezi. Macron a calificat atacul drept ”inacceptabil", spunând că Franța a trimis trupe în Irak ca parte a coaliției internaționale care luptă împotriva Statului Islamic din 2015, scrie agenția de știri Baha.

UPDATE 07:02 MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară de la Muscat

Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară, vineri, de la Muscat, printr-un zbor de repatriere organizat de România prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Din evidenţele MAE, până la acest moment, peste 6000 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, vineri, au fost repatriaţi 96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori, 1 infant şi 74 de adulţi, din care 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată, printr-un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, pe ruta Muscat - Bucureşti.

UPDATE 06:51Un avion american de realimentare cu carburant în zbor s-a prăbuşit în vestul Irakului 

Armata americană confirmă joi pierderea unui avion de realimentare în zbor cu carburant de tip KC-135, în vestul Irakului, şi precizează că ”este la curent cu pierderea” aeronavei, potrivit Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), relatează AFP.

Incidentul a avut loc ”într-un spaţiu aerian prieten în timpul Operaţiunii Epic Fury”, potrivit CENTCOM. Două aeronave au fost implicate.

Una s-a prăbuşit, iar celălaltă a putut ateriza în deplină siguranţă. Forţele americane dau asigurări că ”operaţiuni de căutare şi salvare sunt în curs” în vederea căutării echipajului.

Incidentul nu este rezultatul ”unui tir ostil sau al unui tir inamic”.


UPDATE 06:45 Trump spune că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar ”afectat”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, fostul lider suprem, a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar ”afectat”, relatează Reuters.

Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator de televiziune.

Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război. ”Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii ”The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. Declaraţiile sale au fost publicate de Fox News joi seara.

Sursa: ProTV News.ro

Dată publicare:

