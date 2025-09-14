Înălțarea Sfintei Cruci, marcată în calendarul ortodox pe 14 septembrie. Ce este interzis când e sărbătoare cu cruce roșie

Stiri Diverse
14-09-2025 | 07:11
cruce
Shutterstock

Pe 14 septembrie, calendarul ortodox marchează Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare cu cruce roșie, însoțită de tradiții și restricții respectate de credincioși. Ziua are semnificații religioase profunde.

autor
Mădălina Cristea

Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, fiind marcată în fiecare an pe 14 septembrie.

Află ce semnifică această sărbătoare, ce nu ai voie să faci și ce semnifică Sfânta Cruce.

Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este sărbătorită pe 14 septembrie și are o importanță deosebită în calendarul ortodox. Este o zi de post și rugăciune, dedicată cinstirii Sfintei Cruci, simbol al jertfei și al biruinței lui Hristos asupra morții.

În biserici se oficiază slujbe speciale, iar credincioșii vin să se închine la Sfânta Cruce, considerată semn de protecție și de binecuvântare. Tradiția spune că în această zi nu se fac munci grele și oamenii respectă cu strictețe rânduielile bisericești.

Citește și
Inaltarea Domnului
Înălţarea Domnului sau Ispasul, sărbătorită azi. În unele zone oamenii „se bat” cu leuștean

Sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu este bine să faci când este Înălțarea Sfintei Cruci

Pe 14 septembrie, creștinii sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci, o zi importantă din calendarul ortodox. Tradiția spune că este o sărbătoare cu cruce roșie, ceea ce înseamnă că trebuie respectate anumite rânduieli și obiceiuri.

În popor se spune că nu este bine să muncești în această zi. Gospodinele evită să spele, să calce sau să coasă, iar bărbații nu lucrează la câmp. Se crede că aceste munci ar putea aduce necazuri sau primejdii, de aceea oamenii aleg să lase deoparte treburile și să se roage.

Tot din tradiția populară vin și interdicțiile legate de alimente. Se evită consumul de usturoi, nuci, prune, pepene sau pește. Motivul este simbolic: unele dintre ele, prin formă sau miez, ar aminti de semnul crucii. Aceste obiceiuri țin însă mai mult de credințele oamenilor, nu de reguli bisericești.

Biserica vorbește despre post și rugăciune, iar interdicțiile alimentare se referă doar la produsele de origine animală.

Obiceiuri și tradiții de Înălțarea Sfintei Cruci

În această zi importantă pentru credincioși, oamenii respectă atât rânduielile bisericești, cât și obiceiurile populare. Este o zi de post și rugăciune, dar și de tradiții care s-au păstrat din vechime.

În sate, sărbătoarea marchează începutul toamnei și culesul viilor, cunoscut și sub numele de Cârstovul Viilor. O parte din struguri nu se culeg, fiind lăsați ca ofrandă pentru păsările cerului, iar preotul sfințește via și butoaiele pentru a aduce belșug.

Tot în această zi, oamenii adună plante de leac, precum busuioc, cimbru sau navalnic. Acestea sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, apoi păstrate lângă icoane, ca simbol al sănătății și protecției. Busuiocul sfințit este folosit pentru a apăra casa, animalele și familia de rele.

Un alt obicei este împărțirea de ofrande: ulcele împodobite cu fir roșu, umplute cu miere, lapte sau apă și acoperite cu colac. Acestea sunt oferite mai ales copiilor sau caselor fără copii, ca semn al continuității vieții.

Superstițiile completează atmosfera. Se spune că șerpii se strâng înainte de hibernare, iar tunetele sau adunarea ciorilor ar fi semne pentru cum va fi toamna.

Ce sfinți sunt pomeniți în ziua Înălțării Sfintei Cruci

Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, o zi cu cruce roșie în calendar. Este o sărbătoare veche, legată de aflarea și înălțarea lemnului Sfintei Cruci de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, în anul 335. Crucea este privită ca semn al biruinței asupra morții și al mântuirii aduse de Hristos prin jertfa Sa.

Ziua se ține cu post aspru, credincioșii venind la biserică pentru a se închina la Sfânta Cruce. În cadrul slujbei, preoții înalță crucea în patru direcții, chemând binecuvântarea asupra lumii. Este un moment de reculegere, în care se pune accent pe rugăciune și pe întărirea credinței, conform Crestinortodox.ro.

Tot pe 14 septembrie este pomenit și Sfântul Nou Mucenic Macarie. El a fost ucenicul patriarhului Nifon al Constantinopolului, cunoscut și pentru legătura cu Țara Românească, unde a trăit o parte din viață. Macarie a urmat exemplul duhovnicului său și a dus o viață de ascultare, smerenie și credință.

Pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Macarie a pătimit și a primit cununa muceniciei. Biserica îl pomenește ca pe un model de credință statornică și de curaj în fața încercărilor. În slujbele din 14 septembrie, alături de cinstirea Crucii, este amintită și jertfa lui, ca semn al legăturii dintre viața sfinților și puterea Sfintei Cruci.

Zile din calendarul ortodox în care Sfânta Cruce este cinstită

Calendarul ortodox marchează mai multe sărbători dedicate Sfintei Cruci, fiecare având propria semnificație spirituală. Cea mai importantă dintre acestea este Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. Ea amintește de aflarea lemnului pe care a fost răstignit Hristos și de înălțarea lui în văzul credincioșilor. Tot în această zi, se pomenește și redobândirea Crucii de către creștini după o perioadă de prigoană.

O altă zi cu încărcătură aparte este 1 august, cunoscută sub numele de Scoaterea Cinstitului Lemn al Sfintei Cruci. În tradiția bizantină, în această perioadă era purtată Crucea prin cetăți pentru a fi binecuvântat poporul și pentru a se cere ocrotire la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Tot în calendar, pe 7 mai, este amintită Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer. Acest eveniment a avut loc la Ierusalim, în secolul al V-lea, și a fost considerat un semn al prezenței și ocrotirii divine.

De asemenea, Duminica a treia din Postul Mare, numită Duminica Sfintei Cruci, are un rol special. În mijlocul postului, Crucea este așezată spre închinare, pentru a întări credincioșii în drumul lor de pregătire pentru Paști.

În tradiția ortodoxă, Crucea este cinstită nu doar în aceste sărbători mari, ci și în fiecare miercuri și vineri. Aceste zile aduc aminte de Patimile Mântuitorului și sunt ținute prin post și rugăciuni specifice.

Ce simbolizează Sfânta Cruce

Pentru creștinii ortodocși, Sfânta Cruce este mai mult decât un obiect de cult. Ea este simbolul mântuirii prin Jertfa lui Hristos, amintind de patimile, moartea și Învierea Sa. Crucea arată victoria asupra păcatului și a morții și transformă suferința într-un semn al harului divin și al vieții veșnice.

De-a lungul timpului, Crucea a devenit un reper spiritual care unește cerul și pământul. Este privită ca un altar universal, prezent în toate laturile vieții creștine. În tradiția ortodoxă, ea este semnul biruinței lui Hristos, Mântuitorul lumii, dar și al Testamentului cel Nou, prin care oamenii au primit darul mântuirii.

Crucea ortodoxă are o formă particulară, cu un braț oblic în partea de jos. Acesta nu este un detaliu întâmplător, ci poartă un înțeles simbolic. Brațul înclinat este văzut ca „scara dreptății”: partea ridicată arată calea spre mântuire a tâlharului pocăit, iar partea coborâtă amintește de soarta celui nepocăit, o imagine a justiției divine.

Semnul Sfintei Cruci este unul dintre cele mai puternice gesturi ale creștinului. Prin el, fiecare își mărturisește credința în Sfânta Treime și în cele două firi ale lui Hristos, om și Dumnezeu. Totodată, este un gest de rugăciune, de protecție și de deschidere a inimii către harul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cruce, sarbatori, Înălțarea Sfintei Cruci, calendar ortodox,

Dată publicare: 14-09-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Înălțarea Domnului, marcată cu slujbe speciale și mese tradiționale în toată țara. „Venim cu dorința de a ajuta pe cineva”
Stiri Diverse
Înălțarea Domnului, marcată cu slujbe speciale și mese tradiționale în toată țara. „Venim cu dorința de a ajuta pe cineva”

Joi, creștinii ortodocși și greco catolici sarbătoresc Înălțarea Domnului. La 40 de zile de la Înviere, în toate bisericile și mănăstirile din țară au avut loc slujbe speciale.

Înălţarea Domnului sau Ispasul, sărbătorită azi. În unele zone oamenii „se bat” cu leuștean
Stiri Diverse
Înălţarea Domnului sau Ispasul, sărbătorită azi. În unele zone oamenii „se bat” cu leuștean

Înălțarea Domnului, cunoscută și sub numele de Ispas, este sărbătorită de creștini prin tradiții pline de semnificație. În unele zone ale țării, obiceiul „bătăii” cu leuștean încă se păstrează, simbolizând alungarea spiritelor rele și protecția casei.

 

Când este Înălțarea Domnului. Ce reprezintă această zi și ce obiceiuri trebuie respectate
Stiri Diverse
Când este Înălțarea Domnului. Ce reprezintă această zi și ce obiceiuri trebuie respectate

Înălțarea Domnului este o sărbătoare creștină importantă, celebrată la 40 de zile după Paște, care marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Această zi are o profundă încărcătură spirituală și este respectată prin numeroase tradiții.

Înălțarea Sfintei Cruci 2024. Tradiții, obiceiuri și superstiții
Stiri Diverse
Înălțarea Sfintei Cruci 2024. Tradiții, obiceiuri și superstiții

Sâmbătă, 14 septembrie 2024, este sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox, marcată cu cruce roșie. Iată ce semnifică această zi importantă, dar și care sunt tradițiile și superstițiile.

Înălțarea Domnului. De ce mai este numită această zi și Paștile Cailor și ce e bine să faci azi
Stiri Diverse
Înălțarea Domnului. De ce mai este numită această zi și Paștile Cailor și ce e bine să faci azi

Înălțarea Domnului 2024 se sărbătorește în a 40-a zi de la Înviere. Este o sărbătoare creștină care comemorează înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, conform credinței creștine.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului
Stiri actuale
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28