Acoperământul Maicii Domnului – semnificație, tradiții și rugăciuni ale sărbătorii

01-10-2025 | 07:29
Acoperamantul Maicii Domnului

Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în tradiția creștin-ortodoxă, marcată prin obiceiuri și rugăciuni specifice.

autor
Mădălina Cristea

Această zi aduce în prim-plan semnificația protecției spirituale oferite de Fecioara Maria și modul în care credincioșii celebrează momentul prin practici religioase și tradiții transmise din generație în generație.

Pe 1 octombrie, creștinii ortodocși celebrează Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare cu o încărcătură spirituală deosebită.

Marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc al lunii octombrie, această zi aduce aminte de protecția ocrotitoare a Fecioarei Maria și este onorată prin rugăciuni, tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Ce semnifică această zi importantă care sunt tradițiile și ce rugăciune se rostește pe 1 octombrie.

Semnificația Acoperământului Maicii Domnului

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului vorbește despre protecția și grija maternă pe care Fecioara Maria o revarsă asupra oamenilor. „Acoperământul” este, pe de o parte, un văl sau un omofor, dar mai ales un simbol al rugăciunii și ocrotirii prin care credincioșii se simt apărați și mângâiați în momente grele.

Originea sărbătorii vine din secolul al X-lea, când, potrivit tradiției, Maica Domnului s-a arătat în Biserica Vlaherne din Constantinopol, în timpul unei privegheri de noapte. Orașul era amenințat, iar oamenii se rugau cu lacrimi. Atunci, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a văzut-o pe Fecioara Maria înconjurată de îngeri și sfinți, rugându-se pentru lume și întinzându-și vălul peste cei prezenți, ca semn al ocrotirii divine. Minunea a fost percepută ca un mesaj clar: Maica Domnului veghează asupra credincioșilor și a întregii creștinătăți.

Această imagine a fost transpusă în icoane, unde Fecioara este înfățișată sus, cu vălul întins peste mulțimea adunată jos. Scena subliniază rolul ei de mamă și mijlocitoare către Dumnezeu. Pentru credincioși, Acoperământul înseamnă nădejde și alinare: oricine, oricât de împovărat ar fi, poate găsi adăpost sufletesc sub rugăciunile și ocrotirea Maicii Domnului.

De-a lungul timpului, sărbătoarea s-a răspândit în întreaga lume ortodoxă, fiind deosebit de iubită în spațiul slav, unde poartă numele de „Pokrov”. Numeroase biserici au fost închinate Maicii Domnului sub acest hram, inclusiv celebra catedrală Sf. Vasile din Moscova. Și în România există multe biserici cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, dovadă a evlaviei și încrederii credincioșilor în protecția Fecioarei.

Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce este interzis să faci astăzi

Pe 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului este marcat în calendar cu cruce roșie, semn că vorbim despre un praznic de mare însemnătate. Este o zi în care credincioșii sunt chemați la odihnă, rugăciune și cugetare duhovnicească, iar tradiția ortodoxă pune accent pe respectarea ei cu bunăcuviință.

Se spune că în această zi nu se lucrează și nu se fac treburi gospodărești grele. Sunt evitate munca istovitoare, lucrul la câmp, spălatul rufelor, cusutul sau alte activități casnice solicitante, tocmai pentru ca ziua să rămână dedicată rugăciunii și liniștii. La fel de important, tradiția avertizează că nu este bine să te cerți sau să rostești vorbe grele, pentru că supărarea și cearta alungă pacea pe care sărbătoarea o aduce, notează Pravila.com.

De asemenea, se recomandă cumpătare: fără excese de mâncare și băutură, fără petreceri zgomotoase care ar distrage sufletul de la rostul zilei. În schimb, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, să se roage, să facă milostenie și să petreacă timp alături de familie.

Aceste „interdicții” nu sunt reguli aspre, ci mai degrabă expresii ale respectului față de ziua sfântă. Străbunii credeau că cine muncește sau nesocotește sărbătoarea riscă să piardă ocrotirea Maicii Domnului. Astfel, odihna, pacea și faptele bune de pe 1 octombrie sunt felul prin care oamenii mulțumesc pentru protecția ei, așezându-și viața sub binecuvântarea și „acoperământul” Fecioarei.

De ce se sărbătorește pe 1 octombrie

Data de 1 octombrie are o încărcătură aparte, pentru că tradiția spune că în această zi, în anul 910 sau 911, Maica Domnului s-a arătat în Biserica Vlaherne din Constantinopol. Orașul era amenințat de o invazie, iar credincioșii, adunați la rugăciune, au văzut-o pe Fecioara Maria întinzându-și vălul peste ei ca semn de ocrotire. Potrivit cronicilor, pericolul s-a risipit, iar cetatea a fost salvată. De atunci, 1 octombrie a rămas ziua de pomenire a acestei minuni, văzută ca dovadă a grijii Maicii Domnului față de poporul creștin.

Inițial o sărbătoare locală a Constantinopolului, Acoperământul Maicii Domnului s-a răspândit cu timpul. Prin secolul al XII-lea, a ajuns să fie cinstit cu mare evlavie în Rusia kievană, unde cneazul Andrei Bogoliubsky a introdus-o în calendar și a ridicat o biserică pe râul Nerl în cinstea Ocrotitoarei (1165). Astfel, popoarele slave au devenit unii dintre cei mai mari cinstitori ai Acoperământului, chiar dacă, paradoxal, strămoșii lor fuseseră cândva printre cei care amenințaseră Bizanțul.

Astăzi, 1 octombrie rămâne data tradițională a praznicului în aproape toată lumea ortodoxă, deși există diferențe de calendar: în bisericile care urmează stilul vechi (iulian), sărbătoarea cade pe 14 octombrie. O excepție este Grecia, unde, din 1952, Acoperământul este celebrat pe 28 octombrie, asociat cu Ziua „Ohi”, sărbătoare națională care amintește de refuzul Greciei de a capitula în fața invaziei din 1940.

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului

Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie, este o zi bogată în semnificații religioase și populare. Totul se leagă de ideea că Fecioara Maria îi ocrotește pe oameni, îi apără de rele și le aduce binecuvântare. De aceea, în timp, au apărut multe obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, dar unite prin același gând: protecție, liniște sufletească și început de toamnă târzie, care vestește apropierea iernii.

Din punct de vedere religios, credincioșii merg la biserică, unde se țin slujbe speciale. La Utrenie și la Sfânta Liturghie se cântă imnuri în cinstea Maicii Domnului, printre care și Troparul Acoperământului, care amintește de minunea din Biserica Vlaherne. Mulți aleg să se împărtășească în această zi, considerând că așa își așază sufletul sub „acoperământul” harului lui Dumnezeu, la fel cum trupurile sunt ocrotite de Maica Domnului. Tot în biserică, oamenii se roagă pentru sănătate, pace și ferire de necazuri.

Un obicei frumos este cel al milosteniei. Pentru că Maica Domnului este văzută ca apărătoarea celor sărmani și neajutorați, mulți credincioși aleg tocmai această zi pentru a-i ajuta pe alții: duc alimente la vecinii lipsiți, oferă haine celor în nevoie, vizitează bolnavii sau dau de pomană pentru sufletele celor adormiți. În unele locuri, familiile pregătesc colaci sau pâini pe care le împart și aprind lumânări, cerând ca Maica Domnului să îi acopere și pe cei dragi trecuți la Domnul.

Pe lângă partea religioasă, sărbătoarea are și o puternică legătură cu viața satului și cu schimbarea anotimpurilor. În vechime, începutul lui octombrie marca sfârșitul muncilor câmpului: se strângeau recoltele, hambarele erau pline, iar oamenii intrau într-o perioadă mai liniștită. Era momentul potrivit pentru nunți, așa că Acoperământul era privit ca începutul sezonului de căsătorii.

În Rusia și Ucraina, se spunea că fetele tinere care aprindeau o lumânare la icoana Maicii Domnului de Acoperământ își vor găsi curând un soț. Mai mult, cea care reușea să aprindă prima lumânare în biserică avea norocul să se mărite înaintea celorlalte. În tradiția populară, gestul Maicii Domnului de a-și întinde vălul peste credincioși era pus în legătură cu acoperirea capului miresei cu voalul la nuntă.

De aceea, fetele se rugau așa: „Maica Domnului și Sfântă Parascheva, acoperiți-mi capul cu pânză de mireasă!”. Se credea că nunțile făcute după această zi sunt mai binecuvântate, pentru că sunt așezate sub ocrotirea Fecioarei.

Țăranii priveau cu atenție vremea de Acoperământ. Dacă în jurul datei de 1 octombrie apărea prima brumă sau prima zăpadă, era semn bun: Maica Domnului „acoperă” ogoarele, protejându-le pentru iarnă, iar recolta din anul următor va fi bogată. Prima ninsoare era legată și de norocul fetelor de măritat: dacă fulgii se așezau pe părul unei fete, se spunea că în curând își va acoperi capul cu basma de nevastă. Un proverb rusesc spunea frumos: „La Pokrov, pământul se acoperă cu zăpadă, iar fata, cu voal”.

În case, oamenii aveau grijă să alunge răul și să aducă binecuvântarea. Se aprindeau ramuri uscate de măr sau de cireș, iar cu fumul lor se afumau încăperile, crezând că așa se curăță aerul și familia va fi sănătoasă.

La masa sărbătorii, se pregăteau bucate simple, dar cu tâlc. În Ucraina, se făceau clătite (blinii) sau turte, rotunde și aurii ca soarele, simbol al belșugului. Acestea se împărțeau în familie și se dădeau și celor săraci. În alte locuri, se pregăteau plăcinte cu mere sau cu dovleac, roadele toamnei, a căror aromă umplea casa și aducea bucurie.

Rugăciuni de Acoperământul Maicii Domnului

Rugăciunea este în centrul sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului. În această zi, credincioșii se roagă cu multă evlavie Fecioarei Maria, cerându-i ocrotire, pace și ajutor. La biserică se oficiază slujbe speciale, dar și acasă, oamenii rostesc rugăciuni din inimă.

Troparul sărbătorii

Rugăciunea cea mai cunoscută este Troparul Praznicului, cântat în toate bisericile pe 1 octombrie. El amintește de minunea de la Constantinopol și cheamă direct protecția Maicii Domnului, conform Doxologia.ro.

„Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim,

umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu,

și căutând către Preacinstită icoana ta, cu umilinţă grăim:

Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ

şi ne scapă de tot răul,

rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru,

să mântuiască sufletele noastre.”

Rugăciunea „Sub milostivirea ta”

O altă rugăciune foarte dragă, folosită și la Acoperământ, este „Sub milostivirea ta”, cea mai veche rugăciune cunoscută închinată Maicii Domnului. Ea sună așa:

„Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu;

Nu trece cu vederea rugăciunile noastre în necazuri,

Ci ne izbăvește din nevoi,

Una Curată și Binecuvântată!”

01-10-2025

