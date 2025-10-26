Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

26-10-2025 | 07:56
Sfantul Dumitru

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Aura Trif

Sfântul Dimitrie a trăit în timpul împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorită calităţilor sale, guvernator al Tesalonicului, după moartea tatălui său, scrie News.ro.

Mai târziu, împăratul Maximian a aflat că Dimitrie este creştin, fapt care l-a mâniat foarte tare. Aşa că, întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor.

Venit la Tesalonic, împăratul l-a întrebat pe Dimitrie dacă sunt adevărate cele auzite despre el, că şi-a dat toată averea săracilor şi că se închină lui Dumnezeu. Dimitrie a mărturisit că este creştin şi a defăimat închinarea la zei. Pedeapsa împăratului a fost maximă: Dimitrie a fost închis în temniţă şi ucis cu suliţa.

În oraşul în care a trăit există astăzi o Biserică închinată Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de mir.

patriarhul bartolomeu
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Toți cei care poartă numele Dumitru sau Dimitrie, precum și derivatele acestora – Dima, Mitru, Mitică, Mitu, Mitrel, Mitruț, Mitrache, Dimitrel, Dumitra, Dimitra, Dumitrița, Mitrița, Mituța și Mița – își sărbătoresc astăzi ziua onomastică.

Obiceiuri şi superstiţii de Sf. Dumitru 2025

În credinţa populară, Sfântul Dimitrie este vestitorul iernii şi patronul păstorilor. Astfel, dacă Sfântul Gheorghe încuie iarna şi înfrunzeşte întreaga natură, Sfântul Dimitrie desfrunzeşte codrul şi usucă plantele.

Se mai spune că de Sfântul Dimitrie, căldura intră în pământ şi gerul începe să-şi arate colţii.

Această sărbătoare este întâmpinată în fiecare an cu hramuri, pomeni cu colaci, dar şi cu jocuri cu focuri vii. După hramul Sfintei Parascheva, Sfântul Dumitru reprezintă ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform superstiţiilor pastorale, marchează începutul iernii.

Ce este tradiția populară "Focul lui Sâmedru”

Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârşesc în ajun de Sâmedru sunt focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine "Focul lui Sâmedru”, moment în care oamenii obişnuiesc să aprindă focuri în curţi sau pe dealuri.

Conform tradiţiei populare, oamenii care sar peste flăcări vor fi sănătoşi întregul an şi feriţi de necazuri, nenorociri şi boli. Rolul focului este de a alunga fiarele, având şi puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obişnuiesc să arunce în grădină cenuşa şi cărbunii.

Femeile obişnuiesc să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri şi prune uscate tuturor celor care sar peste foc.

De asemenea, în această zi se pomenesc şi morţii şi se dă de pomană coliva de Sâmedru, dar şi colaci în formă de cruce.

Conform tradiţiei, Sâmedru era considerat patronul păstorilor. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, păstorii obişnuiesc să îşi aşeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, aşteptând să vadă care oaie se va aşeza pe el. Dacă o oaie neagră se aşează înseamnă că iarna va fi una bună, în timp ce dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aprigă.

Un alt mod de a afla cum va fi iarna este să urmăreşti mersul oilor în dimineaţa sărbătorii Sfântului Dumitru. Dacă dimineaţa se va trezi întâi o oaie albă şi va pleca înspre sud, iarna va fi grea; dacă se va trezi o oaie neagră şi va pleca spre nord, iarna va fi uşoară.

În Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după sărbătoarea Sfântului Dumitru vor avea parte anul viitor doar de pagubă.

În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respecta toate tradiţiile acestei sărbători vei fi într-adevar protejat de necazuri şi primejdii.

De Sfântul Dumitru nu trebuie folosit pieptănul. În caz contrar vei atrage asupra ta necazuri şi primejdii, potrivit credinţei populare.

În anumite zone, ţăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul, folosit la împărtăşanie.

Gospodinele spun că varza trebuie pusă la murat după ziua Sfântului Dumitru ca să fie bună şi să reziste toată iarna.

Sfântul Dumitru este şi o zi a soroacelor. Este ziua în care se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor şi ciobani de Sfântul Gheorghe, de unde şi expresia populară "la Sân-Gheorghe se încaieră câinii, iar la Sâmedru se sfădesc stăpânii".

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, sărbătorit în 27 octombrie

O zi mai târziu, în 27 octombrie, este cinstit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor.

Sfântul s-a născut la sud de Dunăre, în Bulgaria. A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul "imperiului" vlaho-bulgar de la Târnovo, întemeiat de fraţii Petru şi Asan. Iubind viaţa ascetică, el s-a retras într-o peşteră.

Nu se ştie cât timp a stat acolo şi nici când a murit, dar tradiţia spune că, înainte de a muri, el s-a aşezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu.

Moaştele sale au fost aşezate în iunie 1774, în actuala Catedrală Patriarhală din Bucureşti.

Tot duminică, de ziua Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de mir, are loc şi slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale la ora 12.30. Invitaţii oficiali din interiorul lăcaşului se vor închina primii în Sfântul Altar, urmaţi de grupurile din eparhii. Credincioşii vor avea acces în interior numai după ora 20.00.

Luni, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toţi ierarhii ortodocşi invitaţi oficial şi un număr restrâns de preoţi şi diaconi.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, tradiții, obiceiuri, superstiții, catedrala nationala, sfantul dumitru,

Dată publicare: 26-10-2025 07:21

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

Sfântul Dumitru – povestea, minunile și tradițiile sărbătorii. Când pică Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
Sfântul Dumitru – povestea, minunile și tradițiile sărbătorii. Când pică Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie, este unul dintre cei mai venerați sfinți ortodocși.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.

