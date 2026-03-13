Acea legendară Fender Stratocaster, supranumită „The Black Strat”, a devenit astfel cea mai scumpă chitară vândută vreodată la licitație, depășind cu ușurință recordul precedent de 6 milioane de dolari, stabilit în 2020 de o chitară care i-a aparținut regretatului Kurt Cobain, solistul și chitaristul trupei Nirvana.

Chitara folosită de David Gilmour pe albumele Pink Floyd

Chitara „The Black Strat” a fost folosită de David Gilmour pe albumele pe care legendarul grup de rock progresiv britanic Pink Floyd le-a lansat între anii 1970 și 1983, inclusiv pe celebrele discuri „Dark Side of the Moon”, „Wish You Were Here”, „Animals” și „The Wall”.

Licitație cu instrumente care au marcat istoria rockului

Licitația organizată joi seară a vizat colecția de instrumente ce au marcat istoria muzicii rock și care i-au aparținut omului de afaceri Jim Irsay, fostul proprietar al echipei de fotbal american Indianapolis Colts, decedat în 2025.

Alte chitare au atins și ele prețuri record, precum cea fabricată la comandă pentru Jerry Garcia, cofondatorul unui alt grup care a fost un nume de referință al rockului psihedelic, Grateful Dead, care s-a vândut cu 11,56 milioane de dolari.

Un model Fender Mustang albastru, folosit de Kurt Cobain în videoclipul legendarei piese „Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana, a fost achiziționat cu 6,9 milioane de dolari.