Când pică Paștele în 2026. Data la care se sărbătorește Paștele ortodox și cel catolic

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători creștine, iar data la care este celebrat diferă de la an la an, în funcție de ritul religios. În 2026, Paștele ortodox și cel catolic nu vor fi sărbătorite în aceeași zi.

Paștele, sărbătoarea care marchează Învierea Domnului, are o dată variabilă în fiecare an și nu este celebrat simultan de toți creștinii. În 2026, Paștele ortodox și cel catolic vor fi prăznuite la date diferite, așa cum se întâmplă adesea din cauza modului distinct de calcul.

Paștele ortodox și Paștele catolic vor fi sărbătorite în 2026 la diferență de o săptămână.

Dacă te întrebi când pică Paștele în 2026 și vrei să afli de ce există această diferență între cele două sărbători, găsești mai jos toate informațiile utile și explicațiile care stau la baza acestor variații de calendar.

Când pică Paștele ortodox în 2026

În anul 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie. Aceasta este o dată mai devreme față de alți ani, întrucât Paștele ortodox urmează calendarul iulian, diferit de cel gregorian utilizat într-o mare parte a lumii occidentale.

Data Paștelui ortodox variază de la an la an. În 2026, creștinii ortodocși vor sărbători învierea Domnului în a doua duminică a lunii aprilie, ceea ce înseamnă că Postul Paștelui va începe încă din luna februarie.

Paștele Ortodox din anul 2020 până în 2030

Paștele Ortodox 2020 – 19 aprilie

Paștele Ortodox 2021 – 2 mai

Paștele Ortodox 2022 – 24 aprilie

Paștele Ortodox 2023 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai

Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Când pică Paștele catolic în 2026

Paștele catolic din 2026 va fi celebrat pe 5 aprilie, în prima duminică din lună. Aceasta este una dintre situațiile în care Paștele catolic pică înaintea celui ortodox, cu exact o săptămână diferență.

Creștinii romano-catolici, dar și cei protestanți, urmează calendarul gregorian în stabilirea sărbătorii pascale, iar din acest motiv, data Paștelui poate fi diferită față de cea a creștinilor ortodocși.

Paștele Catolic din anul 2020 până în 2030

Paștele Catolic 2020 – 12 aprilie

Paștele Catolic 2021 – 4 aprilie

Paștele Catolic 2022 – 17 aprilie

Paștele Catolic 2023 – 9 aprilie

Paștele Catolic 2024 – 31 martie

Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie

Paștele Catolic 2026 – 5 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 28 martie

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 1 aprilie

Paștele Catolic 2030 – 21 aprilie

Paștele ortodox și Paștele catolic, sărbătorit la date diferite

Stabilirea datei la care se sărbătorește Paștele își are originile în anul 325, în cadrul Primului Sinod Ecumenic de la Niceea. Atunci s-a decis că Paștele trebuie celebrat întotdeauna într-o zi de duminică și că data acestuia va fi influențată de două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și prima Lună plină care urmează acestui moment. Din cauza variației ciclurilor lunare, și data Paștelui se schimbă de la an la an.

De ce nu pică mereu în aceeași zi Paștele ortodox și cel catolic? Explicația stă în diferența dintre calendarele folosite de cele două Biserici. Biserica Catolică se ghidează după Calendarul Gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă folosește Calendarul Iulian. Acest lucru duce adesea la date diferite pentru celebrarea Paștelui. Totuși, există și ani în care sărbătoarea coincide, cum va fi și cazul anului 2025, când creștinii ortodocși și cei catolici vor celebra Învierea Domnului în aceeași zi.

Datorită formulei stabilite în secolul al IV-lea, se poate calcula cu precizie data Paștelui pentru fiecare an în parte, atât în rit ortodox, cât și catolic.

Diferența dintre Paștele catolic și Paștele ortodox

Principala diferență dintre cele două sărbători pascale constă în data la care sunt celebrate. Deși ambele confesiuni celebrează Învierea lui Iisus Hristos, modul de calcul al datei Paștelui este diferit, la fel și calendarul pe care se bazează fiecare biserică.

Pe lângă data sărbătorii, există și variații de riturile religioase. De exemplu, slujbele de Înviere sunt diferite ca structură ți durată. Biserica Ortodoxă include o serie de ritualuri specifice, precum procesiunea de la miezul nopții, urmată de Sfânta Liturghie, în timp ce Biserica Catolică are un stil liturgic mai sobru și, adesea, mai scurt.

De asemenea, tradițiile diferă. De exemplu, masa de Paște, cu drob, cozonac și pască este specifică Paștelui ortodox românesc, în timp ce în alte părți ale lumii, creștinii catolici au obiceiuri diferite, cum ar fi vânătoarea de ouă ("Easter egg hunt") sau oferirea de ouă din ciocolată.

Paștele Ortodox, cunoscut și sub numele de Duminica Învierii, este cea mai veche și mai importantă sărbătoare din tradiția creștină răsăriteană. Aceasta comemorează Învierea lui Iisus Hristos – biruința asupra morții și confirmarea divinității Sale, moment care stă la temelia credinței creștine.

De cele mai multe ori, data Paștelui Ortodox diferă de cea a Paștelui celebrat în Biserica Catolică sau în confesiunile protestante. Diferența vine din modul de calcul, dar și din calendarul folosit. Biserica Ortodoxă urmează calendarul iulian, în timp ce Biserica Catolică folosește calendarul gregorian, mai apropiat de calendarul civil actual. Din acest motiv, Paștele Ortodox poate cădea într-o perioadă cuprinsă între 4 aprilie și 8 mai, în timp ce Paștele Catolic se sărbătorește între 22 martie și 25 aprilie.

Cu toate acestea, ambele tradiții se bazează pe același principiu: Paștele este stabilit în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară, dar întotdeauna după Paștele evreiesc, pentru a respecta cronologia biblică.

Pentru Biserica Catolică, Paștele este sărbătoarea centrală a anului liturgic. În noaptea Învierii, credincioșii participă la slujba pascală, un moment plin de lumină și simbolism. Aprinderea Lumânării Pascale (Candelabrul Pascal) exprimă triumful lui Hristos asupra morții. După slujbă, urmează masa în familie, un timp al bucuriei, în care se împărtășesc tradiții precum vopsirea ouălor, ce semnifică viața nouă, și pregătirea coșurilor pascale, pline cu mâncăruri specifice acestei mari sărbători.

Cum se calculează data în care pică Paștele

Data la care se sărbătorește Paștele nu este fixă, ci se stabilește în fiecare an pe baza unui calcul complex, influențat de ciclurile lunare și de echinocțiul de primăvară. Această metodă de calcul a fost stabilită încă din anul 325 d.Hr., în cadrul Primului Conciliu de la Niceea, și este valabilă atât pentru ritul ortodox, cât și pentru cel catolic.

Conform regulii generale, Paștele se sărbătorește în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară (fixat convențional pe 21 martie). Această lună plină, cunoscută sub numele de luna plină pascală, nu este calculată după observațiile astronomice exacte, ci după un calendar ecleziastic, construit în funcție de cicluri lunare aproximative.

Dacă luna plină pascală cade într-o duminică, Paștele este celebrat în duminica următoare, pentru a păstra simbolistica distinctă a săptămânii patimilor și a învierii.

Diferențele dintre data Paștelui ortodox și a celui catolic apar din folosirea a două calendare diferite:

Biserica Catolică și confesiunile protestante utilizează calendarul gregorian.

Bisericile Ortodoxe se bazează pe calendarul iulian.

De aceea, în cei mai mulți ani, Paștele ortodox este sărbătorit mai târziu decât cel catolic, uneori la o săptămână distanță, alteori chiar la patru sau cinci săptămâni.

Pentru determinarea exactă a datei, se folosesc și algoritmi matematici, cum este cel dezvoltat de Carl Friedrich Gauss, care ia în calcul nu doar ciclul lunar, ci și cel săptămânal, prin operații de împărțire și calcul de rest.

