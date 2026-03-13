„Bună, sunt Jean Reno.” Pascal, un inginer în vârstă de 50 de ani, a fost victima unui deepfake al actorului. O reclamă în care imaginea actorului era folosită pentru a promova o platformă de tranzacționare frauduloasă, potrivit Le Figaro.

Inginerul a explicat pentru ziarul Le Progrès că a început prin a investi sume mici. Cei 250 de euro investiți inițial au crescut rapid la 8.000 de euro. Contactul său de pe platformă i-a propus apoi să retragă 4.000 de euro din această sumă pentru a-i câștiga încrederea. Iar banii au ajuns într-adevăr în contul lui Pascal.

Economiile familiei, investite într-o platformă frauduloasă

Pascal a decis apoi să investească toate economiile familiei, inclusiv 195.000 de euro. Contul său afișa ulterior un sold de până la 500.000 de euro. Pascal a decis să retragă acești bani virtuali, crezând că investiția este foarte profitabilă. Escrocii l-au sunat panicați și au susținut că retragerea este imposibilă din cauza unei taxe neplătite.

Simțind că ceva nu este în regulă, Pascal a început să suspecteze o escrocherie. El a contactat platforma sa de schimb de criptomonede, care i-a explicat că este victima unei fraude, deoarece contul său nu arăta nicio tranzacție reală.

Jean Reno depune plângere pentru furt de identitate

Bărbatul de aproximativ 50 de ani a fost devastat. Forțat să își ipotecheze casa, el a decis să depună o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru fraudă financiară și, de asemenea, să dea în judecată banca sa.

„Considerăm că a existat o deficiență din partea băncii în îndeplinirea obligației de vigilență prevăzute de lege. Atunci când cineva face operațiuni neobișnuite într-un cont bancar, banca trebuie să contacteze clientul pentru a semna o declarație de asumare a răspunderii. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Pascal”, a declarat pentru Le Figaro avocatul său, Jocelyn Ziegler.

Potrivit acestuia, „în 2025, numeroase instanțe au condamnat băncile în cazuri similare, acordând în general despăgubiri de 60 până la 70% din suma fraudată”. Banca, la rândul său, susține că nu are nimic să își reproșeze în această situație, deoarece toate tranzacțiile au fost validate de Pascal.

„Clientul meu își recunoaște imprudența, dar greșeala sa nu absolvă banca de obligația de vigilență”, a continuat avocatul.

Ancheta penală este încă în desfășurare. Investigația va fi complexă, iar escrocii probabil nu vor fi aduși niciodată în fața justiției, deoarece primele piste online duc spre Asia, departe de jurisdicțiile europene.

La rândul său, Jean Reno a declarat pentru presa regională că „regretă că notorietatea sa a putut fi exploatată în acest scop fraudulos” și a decis să depună o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru furt de identitate.