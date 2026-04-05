Buddha Bowl, bolul colorat care îți hrănește corpul și încântă privirea. Cum să transformi fiecare masă într-o experiență

budha bowl

Sigur ai văzut aceste boluri colorate, pline cu ingrediente pe bază de plante: cereale, leguminoase, legume crude sau gătite și diverse sosuri.

autor
Anca Lupescu

Numele ar putea proveni din modul în care Buddha își aduna mâncarea. El folosea un bol mare în care strângea mici cantități de hrană oferite de locuitorii satelor prin care trecea.

Ce este un Buddha Bowl și de ce este popular

Un Buddha Bowl este, în esență, o masă servită într-un singur bol, care include de obicei cereale (precum orez sau quinoa), legume proaspete, legume coapte, proteine vegetale (cum ar fi fasole, tofu sau linte) și un dressing.

De regulă, aceste preparate sunt vegane sau vegetariene și se servesc reci sau la temperatura camerei, deși există și variante cu bază caldă sau ingrediente calde. Alte denumiri pentru acest tip de preparat sunt „grain bowl”, „hippie bowl” sau „nourish bowl”.

Ingrediente esențiale pentru un Buddha Bowl perfect

Iată ingredientele necesare pentru un Buddha Bowl:

Citește și
O pernă de la bărcile de salvare ale Titanicului, scoasă la licitație. Prețul de pornire e uriaș

•   quinoa – este baza rețetei și poți folosi orice tip: albă, neagră, roșie sau mix. Se gătește conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

•   supă de legume – este recomandată pentru a găti quinoa, deoarece adaugă mai mult gust. Dacă nu ai, poți folosi apă.

•   cartofi dulci – spală-i bine și taie-i în cuburi egale. Îi poți curăța sau lăsa cu coajă.

•   năut – sursa de proteină vegetală. Poți folosi năut din conservă sau gătit acasă.

•   ulei de avocado sau ulei de măsline – pentru coacerea cartofilor dulci și a năutului.

•   sare de mare și piper – pentru gust.

•   pudră de chili, usturoi și ceapă – pentru a intensifica aroma năutului copt.

•   baby spanac – are gust ușor și textură potrivită pentru acest tip de bol.

•   castravete – adaugă prospețime și textură crocantă.

•   varză roșie – pentru culoare și crocant.

•   semințe de floarea-soarelui coapte – pentru gust, grăsimi sănătoase și proteină.

•   sos tahini cu usturoi – dressing pe bază de tahini, oțet de mere, suc de lămâie, sos de soia (sau liquid aminos), drojdie inactivă și usturoi.

•   felii de avocado – opțional, pentru textură cremoasă și grăsimi sănătoase.

Mod de preparare

Prepararea dressingului

Amestecă tahini, oțet de mere, suc de lămâie, sos de soia (sau liquid aminos), drojdie inactivă și usturoi. Mixează până devine omogen și păstrează la frigider până la utilizare.

Coacerea cartofilor dulci și a năutului

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Taie cartofii dulci în cuburi și amestecă-i cu ulei, sare și piper. Pune-i pe o tavă cu hârtie de copt, lăsând loc pentru năut.

Amestecă năutul cu ulei și condimente, apoi adaugă-l în tavă separat de cartofi. Coace totul timp de 30–35 de minute.

Quinoa 

În timp ce legumele sunt la cuptor, fierbe quinoa în supă de legume. Adu la punctul de fierbere, apoi lasă la foc mic, acoperit, timp de 15 minute. După aceea, amestecă ușor cu furculița și lasă să se răcească 5–10 minute.

Pregătirea legumelor 

Taie castravetele și varza roșie în bucăți mici.

Asamblarea bolului 

Împarte quinoa, spanacul, cartofii dulci, năutul, castravetele și varza în boluri. Adaugă semințe de floarea-soarelui, toarnă dressingul și, opțional, felii de avocado.

Variante de Buddha Bowl

Acest tip de preparat poate fi adaptat ușor în funcție de preferințe:

•   cereale – quinoa poate fi înlocuită cu orez brun, orz sau farro

•   proteină – năutul poate fi înlocuit cu fasole neagră, fasole albă, tofu sau tempeh

•   cartofi dulci – pot fi înlocuiți cu cartofi roșii, dovleac, varză de Bruxelles sau broccoli

•   legume proaspete – poți adăuga orice legume pentru culoare și textură

•   verdețuri spanacul poate fi înlocuit cu kale sau alte frunze verzi

•   semințe – semințele de floarea-soarelui pot fi înlocuite cu migdale, nuci, semințe de cânepă sau susan

•   dressing – poate fi înlocuit cu alte sosuri pe bază de tahini, vinaigretă de mere sau chiar sos de arahide

Cum să asamblezi Buddha Bowl pas cu pas

Componentele unui Buddha Bowl pot fi cât de simple sau complexe vrei. Cerealele integrale precum orezul brun și quinoa sunt esențiale. Jumătate din bol este formată din legume, de obicei o combinație de legume crude și gătite. Metodele principale de preparare sunt la abur, la cuptor sau sotate (cu apă sau supă, în loc de ulei).

Pune alimente bogate în proteine precum hummus, tofu copt, tempeh, burgeri din leguminoase, falafel, fasole gătită, linte sau edamame. Este partea cea mai versatilă și locul unde poți adăuga mai multă aromă.

Sosul este esențial pentru gust. Poate transforma complet preparatul. Printre opțiuni se numără sosuri pe bază de tahini, migdale sau caju. Se pot folosi și variante simple precum sos de soia, sos picant sau hummus cremos. Este util să ai mereu în frigider cel puțin un sos sărat.

Ingredientele suplimentare pot include nuci, semințe, alge, germeni, ierburi proaspete, varză murată, kimchi sau alte alimente fermentate. Nu sunt obligatorii, dar pot adăuga textură și varietate dacă le ai la îndemână.

Idei de rețete Buddha Bowl pentru fiecare zi

Ingrediente

·    2 ouă

·    80 ml sos de soia cu conținut redus de sare

·    2 lingurițe oțet de orez sau oțet de vin alb

·    1 linguriță zahăr

Pentru Buddha Bowl 

·    1 cartof dulce mare, tăiat cuburi de aproximativ 2 cm

·    1 vânătă mare, tăiată cuburi de aproximativ 3 cm

·    2 linguri ulei de măsline

·    1 lingură sos de soia cu conținut redus de sare

·    2 lingurițe miere un praf de fulgi de chilli, plus extra pentru servire

·    150 g orez brun cu bob scurt

Mai întâi, pregătește ouăle. Adu la fierbere o cratiță cu apă, adaugă ușor ouăle și fierbe-le timp de 6 minute. Scoate-le imediat într-un bol cu apă rece și gheață și lasă-le să se răcească.

Între timp, amestecă sosul de soia, oțetul și zahărul cu 50 ml de apă într-un borcan mare. Închide bine capacul și agită timp de un minut, până când zahărul se dizolvă.

Curăță ouăle sub apă (coaja se desprinde mai ușor), apoi pune-le în borcan peste sos. Închide și lasă la frigider cel puțin 2 ore, ideal 6 ore. Scoate ouăle și păstrează-le la rece într-un recipient închis ermetic până la utilizare.

Preîncălzește cuptorul la 220°C. Pune cartoful dulce și vânăta într-o tavă mare, adaugă uleiul, sosul de soia, mierea și fulgii de chilli și amestecă bine. Coace timp de 25–30 de minute, până când legumele devin fragede și ușor caramelizate, amestecând de câteva ori pe parcurs. Între timp, gătește orezul conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Pune orezul în boluri adânci și adaugă deasupra legumele coapte, spanacul și ridichile feliate. Taie ouăle pe jumătate și așază-le deasupra. Presară fulgi de chilli și semințe de susan, apoi servește.

Ca variațiuni, poți înlocui ouăle cu piept de pui, piept de curcan, rață, cotlet de porc sau friptură de vită. Ca legume, poți încerca edamame, ceapă murată, cartofi albi sau dovlecei, năut copt sau quinoa, hrișcă sau linte.

Articol recomandat de sport.ro
Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“
Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“
Citește și...
Stiri Diverse
O pernă de la bărcile de salvare ale Titanicului, scoasă la licitație. Prețul de pornire e uriaș

O pernă de scaun provenind de la una dintre bărcile de salvare ale Titanicului va fi scoasă la vânzare pe 18 aprilie, cu o estimare de până la 180.000 de lire sterline (238.000 de dolari). 
Stiri Diverse
Concediu de maternitate 2026. Indemnizație, acte necesare și condiții. Ce drepturi au mamele în România

Concediul de maternitate este perioada în care viitoarele mame beneficiază de sprijin financiar și protecție medicală înainte și după naștere. 
Stiri Diverse
Greșeli pe care le faci când faci curat. Ce obiceiuri îți pot afecta sănătatea

O casă lună nu este întotdeauna o casă sănătoasă. Mulți dintre noi folosim tehnici greșite sau substanțe toxice care, în loc să elimine riscurile, ne afectează plămânii și sistemul imunitar fără să ne dăm seama.

Recomandări
Romania, te iubesc!
Rețeaua balastierelor, sub presiune după ani de toleranță. Culisele unui sistem acaparat de o „caracatiță” de interese

„Țara care se sapă singură”, partea a III-a. Astăzi vorbim așadar despre un sistem în care deciziile publice și interesele private se amestecă. În multe cazuri, firmele din domeniu gravitează în jurul unor rețele locale de influență. 

Știri Actuale
Starea lui Mircea Lucescu se menține critică. Marele antrenor a suferit aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament

La o săptămână de când Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală, starea lui sănătate s-a agravat. Acum, el este internat în secția de Terapie Intensivă. 

Stiri externe
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor

Donald Trump pare că și-a pierdut răbdarea în ceea ce privește negocierile cu Iranul. Președintele american a spus, pentru Fox News, că dacă Teheranul nu face rapid o înțelegere ia în calcul să distrugă totul în Iran și să preia petrolul.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Sport

Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma