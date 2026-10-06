Primul curs oficial anunțat de BNR după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu. Euro, nou record istoric

Stiri Economice
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Primul curs oficial anunțat de BNR după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier arată o ușoară depreciere a leului față de euro și un nou record al cursului valutar. Moneda unică europeană a ajuns la 5.3527 lei.

autor
Adrian Popovici

Marți, 6 octombrie, euro a crescut din nou față de leu, stabilind un nou record după ce a ajuns la 5,3527 lei, cu 2,21 bani peste cotația de luni. Dolarul american a urcat la 4,7616 lei, în creștere cu 0,47 bani, în timp ce francul elvețian s-a depreciat ușor, până la 5,7285 lei, cu 0,73 bani mai puțin față de ședința precedentă.

Vineri, 2 octombrie, euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, fiind cotat de BNR la 5,3447 lei. Creșterea de 6,7 bani față de ședința precedentă a reprezentat o apreciere de 1,27% a monedei europene și una dintre cele mai puternice mișcări recente a cursului.

Luni, 5 octombrie, înainte de anunțul desemnării lui Luca Niculescu, euro a coborât ușor de la nivelul record de vineri, până la 5,3306 lei. Scăderea a fost de 1,41 bani, echivalentul a aproximativ 0,26%, astfel că moneda europeană s-a menținut însă peste pragul de 5,33 lei.

În schimb, dolarul american a avut luni o ușoară creștere, de la 4,7519 lei vineri la 4,7569 lei, în timp ce francul elvețian a urcat marginal, de la 5,7347 lei la 5,7358 lei. Astfel, după saltul puternic al cursului de vineri, începutul săptămânii a adus o corecție modestă pentru euro, fără ca leul să recupereze integral pierderea.

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Analiștii avertizează că presiunile asupra leului ar putea continua, si estimează că, la sfârșitul anului viitor, euro ar putea ajunge chiar la 5 lei și 50 de bani. În plus, sunt de părere, că economia țării ar urma să treacă printr-o ușoară recesiune în acest an, iar în 2027 creșterea va fi modestă. Specialiștii consideră că totul depinde, în mare măsură, de viitorul Guvern.

„Am avut o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancoră anti inflaționistă, a ajutat însă în termeni reali cursul s-a apreciat. Și apreciat undeva la 17,18% față de începutul războiului din Ucraina și apoi vedem că a început de anul trecut o anumită depreciere gen 15 bani, deci 2, 3 % pe an”, a explicat Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat luni seară pe Luca Niculescu, după aproape șase ore de consultări cu partidele parlamentare.

Este a patra încercare de a pune capăt crizei politice, iar misiunea noului prim-ministru propus rămâne aceeași - să construiască o majoritate și să strângă cel puțin 233 de voturi în Parlament. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a veni cu lista miniștrilor și programul de guvernare.

Nicușor Dan, președintele României: „Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de aderarea României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român”.

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Etichete: Luca Niculescu,

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