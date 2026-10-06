Primul curs oficial anunțat de BNR după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu. Euro, nou record istoric

Marți, 6 octombrie, euro a crescut din nou față de leu, stabilind un nou record după ce a ajuns la 5,3527 lei, cu 2,21 bani peste cotația de luni. Dolarul american a urcat la 4,7616 lei, în creștere cu 0,47 bani, în timp ce francul elvețian s-a depreciat ușor, până la 5,7285 lei, cu 0,73 bani mai puțin față de ședința precedentă.

Vineri, 2 octombrie, euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, fiind cotat de BNR la 5,3447 lei. Creșterea de 6,7 bani față de ședința precedentă a reprezentat o apreciere de 1,27% a monedei europene și una dintre cele mai puternice mișcări recente a cursului.

Luni, 5 octombrie, înainte de anunțul desemnării lui Luca Niculescu, euro a coborât ușor de la nivelul record de vineri, până la 5,3306 lei. Scăderea a fost de 1,41 bani, echivalentul a aproximativ 0,26%, astfel că moneda europeană s-a menținut însă peste pragul de 5,33 lei.

În schimb, dolarul american a avut luni o ușoară creștere, de la 4,7519 lei vineri la 4,7569 lei, în timp ce francul elvețian a urcat marginal, de la 5,7347 lei la 5,7358 lei. Astfel, după saltul puternic al cursului de vineri, începutul săptămânii a adus o corecție modestă pentru euro, fără ca leul să recupereze integral pierderea.

Analiștii avertizează că presiunile asupra leului ar putea continua, si estimează că, la sfârșitul anului viitor, euro ar putea ajunge chiar la 5 lei și 50 de bani. În plus, sunt de părere, că economia țării ar urma să treacă printr-o ușoară recesiune în acest an, iar în 2027 creșterea va fi modestă. Specialiștii consideră că totul depinde, în mare măsură, de viitorul Guvern.

„Am avut o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancoră anti inflaționistă, a ajutat însă în termeni reali cursul s-a apreciat. Și apreciat undeva la 17,18% față de începutul războiului din Ucraina și apoi vedem că a început de anul trecut o anumită depreciere gen 15 bani, deci 2, 3 % pe an”, a explicat Adrian Codirlașu, președintele CFA România.