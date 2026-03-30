Uleiul de avocado, ingredientul surprinzător din bucătărie. Beneficii pentru sănătate pe care trebuie să le știi

Extras din pulpa fructului popular, uleiul de avocado este un ulei gustos, sănătos și versatil. Este o alegere frecventă între uleiurile de gătit, nu doar datorită versatilității și aromei sale specifice, ci și datorită numeroaselor beneficii.
Uleiul de avocado are în mod natural un conținut ridicat de acid oleic, un acid gras mononesaturat important pentru sănătatea inimii. Acest ulei conține și antioxidanți benefici care combat bolile și contribuie la sănătatea ochilor, a oaselor și a pielii. De menționat că uleiul de avocado este comparabil cu uleiul de măsline în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate.
Ce este uleiul de avocado și cum se obține
Uleiul de avocado este obținut din fructul de avocado. Pulpa avocado-ului este presată pentru a obține uleiul pur. Este un hidratant eficient și poate fi folosit în săpunuri solide, creme hidratante, măști pentru păr, balsamuri de curățare și balsamuri de păr.
Uleiul de avocado rafinat este de obicei obținut prin presare mecanică (expeller). Un ulei rafinat are culoarea și mirosul natural eliminate, însă proprietățile sale rămân.
Uleiul de avocado nerafinat, așa cum sugerează și numele, nu a fost rafinat. De regulă, este obținut prin presare la rece și își păstrează culoarea și mirosul naturale. Mulți preferă uleiul de avocado presat la rece pentru aspectul și aroma mai naturale.Pulpa avocado-ului este presată, procesată, iar apoi uleiul este colectat.
Există două metode principale de presare a avocado-ului:
• Presare la rece (fructul este presat la temperaturi sub 35ºC)
• Presare mecanică (expeller) (fructul este presat la temperaturi peste 35ºC)
Uleiul de avocado pur disponibil pe piață este, de obicei, produs din avocado care nu arată suficient de bine pentru a fi vândut în supermarketuri.
Supermarketurile sunt foarte selective, așa că există multe avocado-uri care pot fi valorificate în acest sens.
Proprietăți nutriționale: vitamine, antioxidanți și grăsimi sănătoase
O lingură de ulei de avocado conține:
· Calorii: 124
· Grăsimi: 14 g
· Sodiu: 1 mg
· Carbohidrați: 0 g
· Fibre: 0 g
· Zaharuri: 0 g
· Proteine: 0 g
Există trei tipuri diferite de grăsimi în uleiul de avocado.
Există o cantitate mică de grăsimi saturate în acest ulei. Grăsimile saturate, precum cele din unt și proteinele animale, sunt considerate mai puțin sănătoase, deoarece consumul excesiv poate crește colesterolul LDL („rău”), ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare. Asociația Americană a Inimii recomandă alegerea uleiurilor care conțin mai puțin de patru grame de grăsimi saturate per lingură. Uleiul de avocado furnizează puțin sub două grame de grăsimi saturate per lingură.
De asemenea, o lingură de ulei de avocado oferă două grame de grăsimi polinesaturate. Grăsimile polinesaturate, numite și PUFA, pot avea un efect pozitiv asupra inimii prin reducerea colesterolului LDL, fiind considerate grăsimi sănătoase.
Cea mai mare parte a grăsimilor din uleiul de avocado este formată din grăsimi mononesaturate. Acestea provin în principal din surse vegetale și sunt de obicei lichide la temperatura camerei.
Grăsimile mononesaturate, numite și MUFA, sunt considerate benefice pentru creșterea colesterolului HDL („bun”). Specialiștii recomandă înlocuirea grăsimilor mai puțin sănătoase (precum grăsimile saturate și trans) cu grăsimi mononesaturate sau polinesaturate. Academia de Nutriție și Dietetică recomandă ca 15–20% din aportul caloric să provină din acizi grași mononesaturați, conform verywellfit.
Beneficii pentru sănătate
Deoarece uleiul de avocado are un conținut ridicat de acid oleic, consumul său aduce beneficii pentru sănătatea inimii. Se consideră că acidul oleic reduce colesterolul LDL („rău”), contribuind la scăderea riscului de boli cardiovasculare.
Există unele dovezi că uleiul de avocado poate ajuta la controlul greutății, însă cercetările nu au fost realizate pe oameni. Un studiu efectuat pe șobolani a arătat că un consum crescut de ulei de avocado a îmbunătățit toleranța la glucoză, rezistența la insulină și a contribuit la scăderea greutății corporale. Un alt studiu a evidențiat îmbunătățiri ale markerilor metabolici la șobolanii care au consumat ulei de avocado.
Totuși, dacă alegi să incluzi uleiul de avocado într-o dietă pentru slăbit, este important de reținut că, la fel ca orice ulei, acesta este tot grăsime. Grăsimile furnizează nouă calorii pe gram, comparativ cu patru calorii pe gram pentru carbohidrați și proteine. Chiar dacă este considerat o grăsime sănătoasă, uleiul și fructul trebuie consumate cu moderație pentru a atinge și menține o greutate sănătoasă.
Iată mai multe despre unele dintre beneficiile uleiului de avocado:
Poate ajuta la normalizarea tensiunii arteriale
Uleiul de avocado este o opțiune potrivită dacă vrei să reduci tensiunea arterială sau să o menții în limite normale.
Grăsimile mononesaturate din acest ulei pot avea un efect benefic asupra tensiunii arteriale și, implicit, asupra inimii, atunci când sunt consumate cu moderație și înlocuiesc grăsimile saturate și trans din alimentație.
Un studiu publicat în Journal of the American Medical Association a arătat că, în contextul unei diete sănătoase, înlocuirea parțială a carbohidraților cu proteine sau grăsimi mononesaturate poate reduce suplimentar tensiunea arterială, îmbunătăți profilul lipidic și scădea riscul cardiovascular estimat, conform draxe.
Poate ajuta la ameliorarea simptomelor artritei
Un alt beneficiu posibil al uleiului de avocado este legat de afecțiunile articulare, cum este artrita, care provoacă inflamație și durere la nivelul articulațiilor. Aceasta poate fi clasificată în osteoartrită sau artrită reumatoidă.
Osteoartrita apare atunci când cartilajul dintre articulații se degradează, provocând inflamație și durere.
În Franța, ASU este un extract obținut din combinația de ulei de avocado și ulei de soia. Acesta are statut de medicament eliberat pe bază de prescripție pentru tratamentul osteoartritei de genunchi și șold.
În Danemarca, ASU este comercializat ca supliment alimentar pentru efectele sale antiinflatorii și capacitatea de a stimula creșterea și repararea cartilajului.
ASU a fost studiat în laborator și pe animale, unde s-au observat efecte antiinflamatorii și stimularea moleculelor din țesutul conjunctiv. De asemenea, au fost publicate patru studii clinice randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, care arată că ASU are un efect pozitiv asupra simptomelor osteoartritei de genunchi și șold.
Ulei de avocado pentru piele și păr: cum îl folosești corect
Ulei de avocado pentru piele
Uleiul de avocado are o probabilitate mai mică de a bloca porii comparativ cu multe alte creme și uleiuri. Din acest motiv, unele persoane îl folosesc pentru a reduce aspectul ridurilor și pentru a înmuia pielea. Ca agent hidratant, este folosit și în unele produse de protecție solară.
Îl poți combina cu crema preferată de corp pentru a obține o loțiune potrivită sau poți să îl folosește ca atare, după duș, pentru o piele catifelată.
Ulei de avocado pentru păr
Unele persoane folosesc uleiul de avocado pe păr pentru a reduce efectul de electrizare și pentru a obține un aspect mai neted. Există și convingerea că aplicarea pe scalp poate stimula creșterea părului, însă nu există suficiente dovezi științifice în acest sens. Totuși, produsul nu are miros și nu tinde să blocheze porii scalpului, astfel că poate fi integrat în rutina de îngrijire a părului (aplicat pe lungimi sau pe scalp) pentru un aspect mai sănătos.
Cum să gătești cu ulei de avocado fără să-l distrugi
Aroma cremoasă și punctul ridicat de fum al uleiului de avocado îl fac foarte versatil în bucătărie. Iată câteva moduri în care poate fi folosit:
Dressinguri pentru salate și marinade: gustul său fin, ușor untos, îl face o bază potrivită pentru dressinguri și marinade. Poate fi amestecat cu oțet balsamic, suc de lămâie și ierburi aromatice pentru un dressing rapid. Atât uleiul de avocado extravirgin, cât și cel rafinat sunt potrivite pentru acest tip de utilizare.
Gătit, coacere și prăjire: datorită punctului ridicat de fum, uleiul de avocado rafinat este potrivit pentru metode de gătit la temperaturi ridicate, precum prăjirea, sotarea sau grill-ul. La copt, poate înlocui untul sau alte uleiuri. Oferă o textură mai bogată prăjiturilor, brioșelor și pâinii, fără a modifica semnificativ gustul.
Finalizare preparate: uleiul de avocado poate fi folosit la final, peste legume coapte, paste sau chiar popcorn. O cantitate mică poate intensifica aromele și completa preparatul.
Posibile efecte secundare și precauții
Până în prezent, nu există contraindicații cunoscute pentru utilizarea uleiului de avocado. Aplicarea sa topică este potrivită pentru copiii mici, precum și pentru femeile însărcinate sau care alăptează.
De asemenea, acest extract vegetal este potrivit pentru pielea sensibilă și este apreciat în special de pielea uscată, lipsită de lipide. Compoziția sa, bogată în acizi grași saturați, permite absorbția ușoară la nivelul epidermei, deoarece structura acestor molecule este similară cu cea a compușilor prezenți în piele, conform latourangelle.
De asemenea, uleiul de avocado este non-comedogenic, ceea ce înseamnă că aplicarea sa nu produce un efect ocluziv asupra pielii, fenomen care favorizează apariția comedoanelor. Prin urmare, este bine tolerat și de pielea grasă, care este adesea predispusă la imperfecțiuni.
Rețete simple cu ulei de avocado pentru fiecare zi
Dressing rapid pentru salată
Ingrediente:
• 3 linguri ulei de avocado
• 1 lingură suc de lămâie
• 1 linguriță muștar
• sare
Amestecă toate ingredientele până se omogenizeaz și folosește pentru salate de legume. Indiferent că vorbim despre o salată de vară cu ruccola, roșii, castraveți și alte legume, fie că ai o salată mai consistentă precum salata orientală sau salata caldă de cartofi și ouă.
Pâine prăjită cu avocado
• pâine prăjită
• avocado
• 1 linguriță ulei de avocado
• sare
• ou
Prăjește o felie de pâine, pune avocado pasat deasupra și într-o linguriță de ulei de avocado prăjește un ou ochi. Pune oul deasupra, sare și piper și ai obținut cel mai bun avocado toast.
Poți prăji cartofi prăjiți în ulei de măsline, îl poți folosi în smoothie-uri, prăjituri sau ca ulei pentru salate. În plus, pentru că nu are aromă, îl poți încinge și aromatizat cu plante precum busuioc, rozmarin, oregano, salvie, cu fulgi de chilli sau ardei iuți proaspeți.
Articol recomandat de sport.ro