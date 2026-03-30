Uleiul de avocado, ingredientul surprinzător din bucătărie. Beneficii pentru sănătate pe care trebuie să le știi

Uleiul de avocado are în mod natural un conținut ridicat de acid oleic, un acid gras mononesaturat important pentru sănătatea inimii. Acest ulei conține și antioxidanți benefici care combat bolile și contribuie la sănătatea ochilor, a oaselor și a pielii. De menționat că uleiul de avocado este comparabil cu uleiul de măsline în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate.

Ce este uleiul de avocado și cum se obține

Uleiul de avocado este obținut din fructul de avocado. Pulpa avocado-ului este presată pentru a obține uleiul pur. Este un hidratant eficient și poate fi folosit în săpunuri solide, creme hidratante, măști pentru păr, balsamuri de curățare și balsamuri de păr.

Uleiul de avocado rafinat este de obicei obținut prin presare mecanică (expeller). Un ulei rafinat are culoarea și mirosul natural eliminate, însă proprietățile sale rămân.

Uleiul de avocado nerafinat, așa cum sugerează și numele, nu a fost rafinat. De regulă, este obținut prin presare la rece și își păstrează culoarea și mirosul naturale. Mulți preferă uleiul de avocado presat la rece pentru aspectul și aroma mai naturale.Pulpa avocado-ului este presată, procesată, iar apoi uleiul este colectat.

Există două metode principale de presare a avocado-ului:

• Presare la rece (fructul este presat la temperaturi sub 35ºC)

• Presare mecanică (expeller) (fructul este presat la temperaturi peste 35ºC)

Uleiul de avocado pur disponibil pe piață este, de obicei, produs din avocado care nu arată suficient de bine pentru a fi vândut în supermarketuri.

Supermarketurile sunt foarte selective, așa că există multe avocado-uri care pot fi valorificate în acest sens.

Proprietăți nutriționale: vitamine, antioxidanți și grăsimi sănătoase

O lingură de ulei de avocado conține:

· Calorii: 124

· Grăsimi: 14 g

· Sodiu: 1 mg

· Carbohidrați: 0 g

· Fibre: 0 g

· Zaharuri: 0 g

· Proteine: 0 g

Există trei tipuri diferite de grăsimi în uleiul de avocado.

Există o cantitate mică de grăsimi saturate în acest ulei. Grăsimile saturate, precum cele din unt și proteinele animale, sunt considerate mai puțin sănătoase, deoarece consumul excesiv poate crește colesterolul LDL („rău”), ceea ce crește riscul de boli cardiovasculare. Asociația Americană a Inimii recomandă alegerea uleiurilor care conțin mai puțin de patru grame de grăsimi saturate per lingură. Uleiul de avocado furnizează puțin sub două grame de grăsimi saturate per lingură.

De asemenea, o lingură de ulei de avocado oferă două grame de grăsimi polinesaturate. Grăsimile polinesaturate, numite și PUFA, pot avea un efect pozitiv asupra inimii prin reducerea colesterolului LDL, fiind considerate grăsimi sănătoase.

Cea mai mare parte a grăsimilor din uleiul de avocado este formată din grăsimi mononesaturate. Acestea provin în principal din surse vegetale și sunt de obicei lichide la temperatura camerei.

Grăsimile mononesaturate, numite și MUFA, sunt considerate benefice pentru creșterea colesterolului HDL („bun”). Specialiștii recomandă înlocuirea grăsimilor mai puțin sănătoase (precum grăsimile saturate și trans) cu grăsimi mononesaturate sau polinesaturate. Academia de Nutriție și Dietetică recomandă ca 15–20% din aportul caloric să provină din acizi grași mononesaturați, conform verywellfit.

Beneficii pentru sănătate

Deoarece uleiul de avocado are un conținut ridicat de acid oleic, consumul său aduce beneficii pentru sănătatea inimii. Se consideră că acidul oleic reduce colesterolul LDL („rău”), contribuind la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Există unele dovezi că uleiul de avocado poate ajuta la controlul greutății, însă cercetările nu au fost realizate pe oameni. Un studiu efectuat pe șobolani a arătat că un consum crescut de ulei de avocado a îmbunătățit toleranța la glucoză, rezistența la insulină și a contribuit la scăderea greutății corporale. Un alt studiu a evidențiat îmbunătățiri ale markerilor metabolici la șobolanii care au consumat ulei de avocado.

Totuși, dacă alegi să incluzi uleiul de avocado într-o dietă pentru slăbit, este important de reținut că, la fel ca orice ulei, acesta este tot grăsime. Grăsimile furnizează nouă calorii pe gram, comparativ cu patru calorii pe gram pentru carbohidrați și proteine. Chiar dacă este considerat o grăsime sănătoasă, uleiul și fructul trebuie consumate cu moderație pentru a atinge și menține o greutate sănătoasă.

Iată mai multe despre unele dintre beneficiile uleiului de avocado: