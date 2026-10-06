Shakira, care susține în prezent concerte la Madrid, a solicitat o reducere a numărului de călătorii pe care copiii ei le fac între Miami, unde locuiesc cu ea, și Barcelona, unde locuiește tatăl lor, pentru a „proteja bunăstarea lor emoțională, fizică și academică”, au explicat reprezentanții ei legali într-un comunicat, potrivit News.ro.

Ea propune ca Gerard Piqué să călătorească la Miami în timpul vacanțelor, astfel încât copiii să își poată „menține rutina mai mult timp”, au argumentat aceștia. Prin această solicitare, cântăreața „nu intenționează să reducă timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor”, a clarificat aceeași sursă.

Separați din 2022

Shakira și Piqué și-au dezvăluit relația în 2011. Au avut doi copii, Milan și Sasha, în 2013 și 2015. După mai bine de un deceniu împreună, cuplul și-a anunțat public despărțirea în iunie 2022.

Câteva luni mai târziu, au ajuns la un acord privind custodia copiilor lor, în urma căruia starul columbian a părăsit Barcelona pentru a se stabili cu ei la Miami.

Gerard Piqué, fost campion mondial cu Spania în 2010, are la dispoziție câteva zile pe lună, precum și perioade de vacanță, pentru a le petrece cu cei doi fii ai săi.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, își încheie turneul mondial la Madrid cu o serie de 13 concerte, care vor avea loc până pe 12 octombrie. Vedeta columbiană a început un turneu în februarie 2025 intitulat „Las mujeres ya no lloran” („Femeile nu mai plâng”), o colecție de melodii care evocă despărțirea ei de Gerard Piqué, laureat al premiului Grammy.