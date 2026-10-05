La capitolul terenuri, Niculescu a moștenit în 2002 o cotă de 3/16 din două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov. Terenurile au suprafețe de 10, respectiv 6 hectare.

Premierul desemnat deține integral un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în 2005. Un alt apartament, de 64 de metri pătrați, se află în Mangalia și a fost achiziționat în 2008.

Niculescu mai deține 50% dintr-o casă de vacanță de 90 de metri pătrați în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Imobilul a fost cumpărat în 2021, în coproprietate cu Andreea Niculescu.

Ce bani avea Luca Niculescu în conturi

În declarația de avere apar mai multe conturi curente și depozite bancare deschise în România și Franța.

La ING Bank România, potrivit declarației de avere depuse în iunie 2024, Niculescu declara 49.470 de lei într-un cont curent și 21 de lei într-un depozit. În euro, avea 14.443 de euro într-un cont curent.

La Société Générale din Paris, diplomatul a declarat un cont curent de 2.881 de euro și două depozite, de 17.001, respectiv 51 de euro.

În total, disponibilitățile financiare declarate se ridică la aproximativ 49.491 de lei și 34.376 de euro.

Ce venit a avut Niculescu

În ultimul an fiscal încheiat, Luca-Alexandru Niculescu a declarat un venit anual de 146.080 de lei, reprezentând salariul primit de la Ministerul Afacerilor Externe.

În declarația de avere nu apar autoturisme, bunuri de valoare din metale prețioase, bijuterii sau obiecte de artă care să depășească pragul de 5.000 de euro. De asemenea, Niculescu nu declara datorii sau credite.

Declarația de avere a fost semnată la 5 iunie 2024, când Luca Niculescu ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Luni seară, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de premier, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

Luca Niculescu este, din septembrie 2022, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anterior, între 2016 și 2022, Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această poziție, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

În perioada 2019-2022, a fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF).