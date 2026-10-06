Evenimentul este marcat în numeroase țări prin activități educaționale și proiecte dedicate spațiului cosmic. Google marchează Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic printr-un Doodle, vizibil pe pagina principală a motorului de căutare. Imaginea aduce în prim-plan tema explorării spațiului și atrage atenția asupra unui eveniment internațional dedicat științei, tehnologiei și descoperirilor din afara Pământului.

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Când este sărbătorită și ce reprezintă

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este marcată în fiecare an în perioada 4-10 octombrie, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite (ONU). Evenimentul celebrează contribuția științei și tehnologiei spațiale la îmbunătățirea vieții oamenilor și promovează interesul pentru explorarea și utilizarea pașnică a spațiului cosmic, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic a fost proclamată prin Rezoluția 54/68, adoptată la 6 decembrie 1999 de Adunarea Generală a ONU. Evenimentul a fost creat pentru a evidenția importanța activităților spațiale și beneficiile pe care dezvoltarea științei și tehnologiei le poate aduce omenirii.

De ce este celebrată Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic

ONU consideră spațiul cosmic un domeniu de interes comun pentru întreaga omenire. Preocuparea organizației pentru utilizarea pașnică a spațiului datează încă din 1958, când Adunarea Generală a adoptat Rezoluția 1348 (XIII), intitulată „Chestiunea utilizării pașnice a spațiului cosmic”.

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este considerată cel mai mare eveniment anual dedicat spațiului cosmic. Manifestările organizate în această perioadă urmăresc să îi apropie pe oameni de știință și tehnologie, să inspire elevii și studenții și să contribuie la formarea forței de muncă din domeniul spațial.

Totodată, evenimentul reprezintă o oportunitate pentru public de a afla mai multe despre activitățile spațiale și despre modul în care tehnologiile dezvoltate pentru explorarea spațiului pot fi utilizate în beneficiul societății. Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic încurajează, de asemenea, cooperarea internațională în domeniul educației și cercetării spațiale, conform ONU.

Care este tema Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic 2026

În 2026, tema aleasă pentru Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este „Revoluția Rachetei” („Rocket Revolution”). Tema evidențiază modul în care inovațiile din domeniul lansărilor spațiale au contribuit la dezvoltarea rapidă a economiei spațiale și au făcut posibile noi modalități de utilizare a spațiului în beneficiul oamenilor, potrivit World Space Week Association.

„Revoluția Rachetei” pune accent pe creșterea accesului la spațiu și pe reducerea costurilor de lansare, factori care au contribuit la dezvoltarea ecosistemului spațial și la apariția unor noi aplicații și servicii bazate pe tehnologiile spațiale.

Potrivit World Space Week Association, tema din 2026 evidențiază tocmai această transformare și modul în care evoluția tehnologiilor de lansare a accelerat dezvoltarea activităților spațiale.

Când începe Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 2026

În 2026, Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic a început pe 4 octombrie și se încheie pe 10 octombrie. Evenimentele organizate în această perioadă au loc în numeroase țări și pun accent, în funcție de program, pe educație, cercetare, tehnologie și explorarea spațiului.

Manifestările evidențiază în special felul în care inovațiile din domeniul lansărilor spațiale au contribuit la dezvoltarea economiei spațiale și la extinderea utilizării tehnologiilor spațiale în beneficiul societății.

În anul precedent, aproximativ 50.000 de evenimente au fost organizate în cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic de agenții spațiale, școli, companii din industria aerospațială și alte organizații interesate. Datele sunt centralizate de World Space Week Association, organizația care coordonează la nivel global aceste manifestări și care are statut de observator permanent pe lângă Comitetul Națiunilor Unite pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic.

De ce perioada 4-10 octombrie a fost aleasă pentru eveniment

Cele două date care delimitează Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic au o importanță deosebită în istoria explorării spațiului.

Pe 4 octombrie 1957, Uniunea Sovietică a lansat Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului. Evenimentul a reprezentat un moment important în istoria explorării spațiale și începutul erei spațiale.

Pe 10 octombrie 1967, a intrat în vigoare Tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic, document cunoscut și drept „Magna Carta a spațiului”. Tratatul stabilește principiile fundamentale pentru explorarea și utilizarea pașnică a spațiului cosmic de către state.

Ce este UNOOSA și care este rolul său

În cadrul ONU, Oficiul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale (UNOOSA) este responsabil de promovarea cooperării internaționale în utilizarea pașnică a spațiului cosmic.

UNOOSA asigură, de asemenea, secretariatul Comitetului Națiunilor Unite pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS), organism al Adunării Generale a ONU care se ocupă de cooperarea internațională în domeniul activităților spațiale.

Prin intermediul acestor structuri, ONU sprijină cooperarea dintre state și promovarea utilizării pașnice a spațiului cosmic, precum și schimbul de informații și cunoștințe în domeniul spațial.

Cum este sărbătorită Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic în România

România se numără printre țările care marchează Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, prin evenimente educaționale și activități dedicate astronomiei și explorării spațiului. Tradiția este una veche, Agenția Spațială Română participând la organizarea manifestărilor încă de la sfârșitul anilor '90. De-a lungul anilor, în țară au fost organizate expoziții, prezentări, ateliere și evenimente pentru elevi și publicul larg.

Pentru ediția din 2026, printre manifestările anunțate public în România se numără evenimente organizate la Bârlad și Bacău, dedicate atât publicului larg, cât și celor pasionați de astronomie și explorarea spațiului.

Muzeul „Vasile Pârvan” organizează sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 12:00, o prezentare despre vehiculele reactive de testare folosite pentru pregătirea zborurilor spațiale și despre cursa spațială din anii '60-'70, cu accent pe aselenizare. Evenimentul marchează și 16 ani de la înființarea Astroclubului „Perseus” Bârlad.

La Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, activitățile se desfășoară între 4 și 10 octombrie. Vizitatorii pot urmări documentare despre spațiu, inclusiv despre Telescopul Spațial James Webb, Stația Spațială Internațională, Apollo 11 și Telescopul Spațial Hubble. Accesul la expozițiile instituției este gratuit în cadrul programului „2026 – Anul accesului gratuit la cultură în județul Bacău”.