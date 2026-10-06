Botezată ''Matt Race'', competiţia organizată luni la Tokyo de o companie de saltele a reunit zeci de participanţi, informează Agerpres, care citează AFP.

Echipaţi cu senzori care le măsoară calitatea somnul, participanţii s-au întins la orizontală, unii strângând în braţe jucăria preferată, în penumbră, pe saltele confortabile, având de respectat o singură instrucţiune: să doarmă timp de maximum 90 de minute. Premiul pentru persoana care doarme cel mai bine este de peste două milioane de yeni (11.000 de euro).

”Japonia este deseori descrisă ca o ţară unde nu se doarme foarte mult, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori”, a explicat pentru AFP Riichiro Nakama, directorul de creaţie al Koala Sleep Japan, organizatorul evenimentului.

Prin organizarea ''unui astfel de eveniment, cred că putem încuraja oamenii să doarmă împreună şi să trezim un interes mai mare pentru somn'', a adăugat el.

Iar Japonia are fără îndoială nevoie de asta. Potrivit datelor OCDE pentru 2021, japonezii dormeau în medie 7 ore şi 24 de minute pe zi, mai puţin decât în restul ţărilor din organizaţie. Printre cauze se numără programul de muncă prelungit, naveta lungă şi viaţa de noapte intensă.

”A fost foarte scurt. Aproape că mi-ar fi plăcut să pot dormi mai mult'', a spus pentru AFP Chisato Honda, de 32 de ani. Este ''un concurs care prinde bine''.

Pentru a departaja câştigătorul, organizatorii au ţinut cont de viteza în care participanţii au adormit, precum şi calitatea somnului.

Concurenta Suimii - un pseudonim - a fost declarată învingătoare.

''Vreau să-mi iau un apartament aşa că o să folosesc banii pentru a mă muta'', a spus ea. ''Şi mi-ar plăcea să am şi un pat de prinţesă, aşa că probabil o să-mi cumpăr unul''.